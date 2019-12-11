EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  635  14
Все про:тестування (53) ЗНО (121)

 Пробне ЗНО коштуватиме від 138 до 150 грн, - Міносвіти

Залежно від регіону вартість одного тестування під час пробного зовнішнього незалежного оцінювання становитиме від 138 до 150 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Зазначається, що найдорожче пробне ЗНО - 150 гривень - коштуватиме у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській, Львівській, Волинській і Рівненській областях та місті Києві.

Найменше українці заплатять за пробне тестування в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях -138 гривень.

У Херсонській, Миколаївській областях та в Криму - 145 гривень, у Донецькій і Луганській областях - 144 гривні.

Читайте також: ЗНО з математики буде дворівневим і обов'язковим, - Новосад

По 142 гривні заплатять в Івано-Франківській, Тернопільській та в Чернівецькій і Закарпатській областях.

У Харківській, Полтавській, Сумській областях - по 141 гривні.

У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) - 28 березня.

Також читайте: Основна сесія ЗНО в 2020 році відбудеться з 21 травня по 15 червня, - УЦОЯО

В день проведення пробного тестування кожен користувач може скласти тест з одного навчального предмета.

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 3 по 24 січня 2020 на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164868
 
 
 Топ коментарі
 
И сразу на оценки прейскурант давай!
 показати весь коментар
 
так раньше бесплатно было. Хотя, теперь зебилы разбогатели, то могут и заплатить Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6499
 показати весь коментар
 
Зеленое стадо уже рыгов превзошло по схемам распила бюджета..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И сразу на оценки прейскурант давай!
 показати весь коментар
 
 
так раньше бесплатно было. Хотя, теперь зебилы разбогатели, то могут и заплатить Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6499
 показати весь коментар
 
 
Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, а качественное и окончательное - 1300 - 1500$ Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1166
 показати весь коментар
 
 
В Херсонской, Николаевской областях и в Крыму - 145 гривен ЗНО будет в том числе и в Крыму? Пробне ЗНО коштуватиме від 138 до 150 грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3908 Источник: https://censor.net.ua/n31648
 показати весь коментар
 
там 300 тыс школьников.
будет выделено 300000*140 = 52 млн грв
как ты думаешь? департамент крыма по образованию откажется от них? все отделом заполнять тесты будут.
 показати весь коментар
 
Зеленое стадо уже рыгов превзошло по схемам распила бюджета..
 показати весь коментар
 
 
одно не понимаю - страна имеющая 2-3 человеческих вуза и кучу помоек Пробне ЗНО коштуватиме від 138 до 150 грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9928 Пробне ЗНО коштуватиме від 138 до 150 грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9928
дипломы нихрена не стоят и нигде не ценятся кроме всяких быдлей, покупающих своим телкам такой вид приданого
нахрена вам эти бумажки? - большинству - вам денег девать некуда?
хочется как у трусняка- купить туалетный диплом и в стратеги?
 показати весь коментар
 
такова логика быдла именуемого "народом" - если что-то дают нашару, надо брать даже если оно тебе не нужно. "Пусть лежит".
 показати весь коментар
 
Мало з нас в школах деруть, ще й за це плати...

А якщо моя дитина його на 200 балів складе, воно їй буде зараховане?
 показати весь коментар
 
А говорили, что молодые не воруют. Вот даже школьников обворовывают. А как насчет экзаменов - тоже надо платными сделать. Переход из класса в класс - тоже платным сделать. А то мало в резерве. Так пообдирать всех - и доллар к восьми запросто снизить можно.
 показати весь коментар
 
День рождения платными сделать каждому. По 1000 грн. в бюджет - с каждого один раз в год, и по 500 за дни ангела. Тогда можно Ленке шубу покупать ежедневно, летающий веласипед, золотое пианино...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору