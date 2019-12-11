 Зеленський призначив нових голів 33 РДА у 8 областях України

Відповідні розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Президент призначив голів райдержадміністрацій:
- у Дніпропетровській області - Васильківської, Дніпровської, Криничанської, Магдалинівської, Межівської, Петриківської, П'ятихатської та Солонянської РДА;
- у Житомирській області - Новоград-Волинської, Овруцької, Попільнянської;
- в Запорізькій області - Веселівської;
- в Івано-Франківській області - Верховинської, Галицької, Городенківської, Калуської, Коломийської, Снятинської, Тлумацької;
- у Львівській області - Городоцької, Жовківської, Кам'янка-Бузької, Миколаївської, Мостиської, Самбірської, Сколівської, Старосамбірської та Стрийської;
- в Миколаївській області - Баштанської, Новобузької, Очаківської;
- в Рівненській області - Млинівської;
- в Херсонській області - Іванівської.
Також, Зеленський звільнив з посад голів Очаківської РДА Миколаївської області та Іванівської РДА Херсонської області "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".
Ми зробили їх разом!
(C)
@Goloborodyko
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