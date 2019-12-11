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 Політика України
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Все про:Зеленський (3790) чиновник, урядовець (512) РДА (125)

 Зеленський призначив нових голів 33 РДА у 8 областях України

Президент Володимир Зеленський призначив нових голів 33 районних держадміністрацій у 8 областях України.

Відповідні розпорядження опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент призначив голів райдержадміністрацій:

  • у Дніпропетровській області - Васильківської, Дніпровської, Криничанської, Магдалинівської, Межівської, Петриківської, П'ятихатської та Солонянської РДА;
  • у Житомирській області - Новоград-Волинської, Овруцької, Попільнянської;
  • в Запорізькій області - Веселівської;
  • в Івано-Франківській області - Верховинської, Галицької, Городенківської, Калуської, Коломийської, Снятинської, Тлумацької;
  • у Львівській області - Городоцької, Жовківської, Кам'янка-Бузької, Миколаївської, Мостиської, Самбірської, Сколівської, Старосамбірської та Стрийської;
  • в Миколаївській області - Баштанської, Новобузької, Очаківської;
  • в Рівненській області - Млинівської;
  • в Херсонській області - Іванівської.

Також, Зеленський звільнив з посад голів Очаківської РДА Миколаївської області та Іванівської РДА Херсонської області "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164865
 
 
 Топ коментарі
 
А что эти зелебобики будут делать когда их Ссаныч свалит на рассею? Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины - Цензор.НЕТ 4516
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Вітаю показ телесеріалу "Слуга народу" по телеканалу "ТНТ" сусідньої країни. Тепер її жителі зможуть самі побачити, як треба керувати країною і порівняти з тим, як це робиться у них. Ну і якась копійка Лєнці на вбрання буде нелишньою.
Ми зробили їх разом!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Калякать тупые высеры - это твой удел, порохоботина.
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И опять я успел до начала порохоботского срача, даже удивительно.
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Ты успел отправится в спам раньше, чем накалякал свой тупорылый высер
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Калякать тупые высеры - это твой удел, порохоботина.
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Да что ты истеришь, порохоботина? Что, правда глаза режет?
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Кацап - это про тебя и твоего колегу олега. А где там вам кто ссал разбирайтесь сами.
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А что эти зелебобики будут делать когда их Ссаныч свалит на рассею?
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Скорее Пете придется убегать в Ростов)
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Вітаю показ телесеріалу "Слуга народу" по телеканалу "ТНТ" сусідньої країни. Тепер її жителі зможуть самі побачити, як треба керувати країною і порівняти з тим, як це робиться у них. Ну і якась копійка Лєнці на вбрання буде нелишньою.
Ми зробили їх разом!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Вам надо было раньше поздравлять жителей страны-агрессора с тем что у них работает фабрика "Рошен".
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Скільки заносили? Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины - Цензор.НЕТ 101 Яка такса? Зросла чи ні? Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины - Цензор.НЕТ 3771
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Звонив, такса залишилася, проте не сказали яка Зеленський призначив нових голів 33 РДА у 8 областях України - Цензор.НЕТ 2113 В районі вже назбирали
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Прочитав : " Зеленский назначил новых предателей...."
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