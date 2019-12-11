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Все про:Зеленський (3790) кіно (433) Гончаренко (206)

 З приводу трансляції серіалу "Слуга народу" на російському телеканалі "ТНТ" подано депутатський запит, - Гончаренко

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що він подав депутатський запит з приводу трансляції на російському телеканалі серіалу за участю Володимира Зеленського "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гончаренко зазначив: "Написав депутатський запит Зеленському, щоб дізнатися за скільки він продав "Слугу народу" ТНТ.

Як стало відомо, від сьогодні на російському каналі ТНТ транслюватиметься український серіал "Слуга народу", де головну роль грає президент. У зв'язку з цим написав запит особисто Зеленському, щоб дізнатися "що почому", а саме:

- за яку суму "Студія Квартал 95", творцем якої є сам Володимир Олександрович, були продані права на трансляцію російському телебаченню;

- коли почалися переговори;

- коли відбувся продаж прав на трансляцію і була проведена операція?

Читайте також: Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська компанія Eccho Rights - "Квартал 95"

Анонс політичної комедії на росТВ відбувся раптово і відразу після "нормандської зустрічі", де був і глава Газпрому, який і володіє ТНТ. Хтозна, може Зеленський домовлявся про серіал в обмін на "формулу Штайнмаєра"?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164862
 
   
 Топ коментарі
 
Зеліне рильце в кацапському пушкові.
Таки штовхнув кацапам свій серіальчик.
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А когда про фабрику липецкую писали тогда зебилов все устраивало.
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и че - целуйся с ним взасос - только без меня
меня девочки привлекают ))
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мені достатньо, що тебе від бізнесу в рашці не верне - цим все сказано...

У владі мають бути лише ті люди, хто вважав московію ворогом і до 2014 року, а не бізнес там робив...
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Стандарт один - кількість вбитих російськомовних окупантів Головнокомандувачем Порошенко та Головнокомандувачем Зеленським.
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главноторгующим и ворующим гавношенком вскормлено кучу окупантов и просран крым
это ничем не возместить - только покрыть долги Украины и купить мвф
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Дик Крим ж кацапи отжали до президентських виборів 2014... З-за порєбріка пишеш, чи шо? Українці таке пам'ятають добре!
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А ты думал... Он тут "старожил" - гавнячит на Украину уже который год...
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самокритично
я кстати вора не выбирал и никогда бы не выбрал
а ваш порохобох ездил сливать Крым и свободно вернулся
даже Балашову по морде дали - а тот целый и невредимый!!!
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Число котлов, число погибших украинцев
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скажи спасибо пе что все кому выдал коридор или умерли или в плен попали

кто послал его и пошел лесами - вышел!!!
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Это так же как ЗЕбилы все лижут сапоги Портнову???
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а где югиковы алкопрокуворские дела хоть на ково
он с бабой-Ягой живет в лондоне а вы тут в гавнорошене ))
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А ты ещё 5 лет про юрика будешь истерить ЗЕбил? А шо твой Зекловну тогда делает? Ну так пусть открывает дела? ? Клоуны твои что делают, шо ты визжишь только за папередников зебильное.
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Не обижай "Ярика"... Он не "ЗЕбил"... Он у нас "заслуженный ольгинец", а потом - "лахтинец"... Ещё с Ольгино начал "трудовую деятельность"...
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а хто тебя обижает - иди с миром юродивый)))
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Знайшов на ЖЖ Ібігдана. Чомусь регочу немов шибеник

Угоду на прокат серіалу "Слуга народу" в Росії підписав ще Порошенко! Зеленський просто змушений її виконувати.
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Не "в тему", просто "навеяло:
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
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Вот барыга! Ничем не брезгует! У Пороха липецкая фабрика была арестована, а этому зеленая улица.
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Так шмаркля зеленая, интересы Украины сливает, а Порошенко наоборот за страну боролся!
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зебанаты, во ответ на продажу зекретина газпромовскому тнт "слуги урода", нарыли на Гончаренко, что он был по малолетству в рыгах, где из зешоблы был чуть ли ни каждый первый, причем некоторые успели и преступные законы при Майдане подписать))) зебанаты такие зебанаты...
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В "слугах урода" і в ОПІ зараз половина ригів.
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Зебилы, ну как там липецкая фабрика? Деньги на крови и работа с оккупантами, убийцами украинцев! Позорище!
Моника зебенина, уже вообще берега потеряла!
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Позорище по-українськи це ганьба, пора знати! А про інше з вузьколобими немає сенсу говорити, все рівно не зрозуміють! Не будемо час гаяти....
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Да не нужно мне тут про себя выписывать,знаю прекрасно, какие узколобые и тупые, шмаркли зеленые ! И да, не трать мое драгоценное время, лес там ➡
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Знаю що тупорилі, ну що до такої степені.... Час пізній, пісяй і в люлю. Не заважай, тут і так соєві засмітили весь "цензор", далі нікуди..
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Так и знала, что до узколобых зеленых шмарклей с первого раза не доходит)))
Жене своей будешь говорить, что ей делать) лес там➡
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Паличкою, або олівцем прочищай вуха щоб пар виходив, а то від злості куколка трісне!! По українськи розумієш? Чи перетлумачити? Дякувати не потрібно, порада безкоштовна.
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Да, мало не забув,прчищай обидва разом.Три рази в день опісля їжі. Бач зразу краще стало-і слів менше і слова пристойні.
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Рыго-Падлошенковсий наёмник!
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29 июля на съезде Партии регионов при участии почетного главы партии Виктора Януковича выдвинут кандидатом в народные депутаты. 7 августа 2012 зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины по 133 мажоритарному округу (Киевский район г. Одессы)

21 августа 2019 года вошёл в состав фракции "Европейская солидарность".

Ч це не він????
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А ще на тому ж з'їзді регібонів були присутні Разумков (член партії) і Богдан (член кабміну Азірова)
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и главное бох Пе сдатчик крыма и донбаса
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Там же и главная ПЕСсюка була!
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А ти що звідтіль вже повернувся?! Рано тебе відпустили, видно в нардепи соєві тебе планують. Купуй шляпу і портфель.Навіть у них придурків не вистачає, дефіцит....
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А шмаркля зеленая, чей наемник? Бени или *****?
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Шмаркля по сути многостаночник и вероятно дырок у него много - может принимать со всех сторон.
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Не боись, ушлёпок, его писюна на все клавиши хватит!
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На твои губы точно хватит, это уже видно))))
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Вам ещё ЭТО дело чмокать 4,5 года, привыкайте!
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кацап чмокать это исконно ваше сруцькое...собссно так можно и ЗЕбила легко определить...потому что ЗЕбил с кацапом по сути одно и тоже.
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Если начинает писать про чмокать или про очко, то 99% либо кацап либо ЗЕбил малоросский, у них это генетическое наследие.
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Со Свидетелями Сывочёлого Свына разговор бесполезен, упоротые патриоты с насквозь прогнившим мозКом!
До речі, як так вийшло, що ти тут шкрябаєшь російською, це ж так не свідомо(не СКРЕПНО)!!!!! Тобі не соромно????
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ПЕС глянь выше.
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По данным социологов, на досрочных выборах партии, чьи представители ни разу не били Народных Слуг, в Раду не попадут
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Я правильно зрозумів, що тепер Шуфрич може трохи розслабитись?
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От моника пока минет делала втюхала пуйло свой дешевый сериальчик А вы говорите дура Не зря сьездила Уже какаятя копеечка
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моника мальдивски проджолжает загребать бабло с типа закрытой фабрики
хорошо закрыли наверное ))
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Да иди уже в спам винторогий бот, срёшь тут гебнявой методичкой, надоел со своими кремлёвскими штампами.
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да идли себе кто тебя держит
лижи дупу вора
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Место у сраки Бабломойского давно тобой занято, так что не отвлекайся...пособник ЗЕсепаров.
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Козломордое, почему у вас на кацапетовке больная тема про жопы и сосальник?
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неприятно - я Ярослав - и вам виднее что вам приятнее на раисянии З приводу трансляції серіалу "Слуга народу" на російському телеканалі "ТНТ" подано депутатський запит, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6794
бох пе, его купивший император пу или кто-нибудь еще ))
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Ярослав Сус
моника мальдивски проджолжает загребать бабло с типа закрытой фабрики
хорошо закрыли наверное ))

https://www.youtube.com/watch?v=JJRC4wILo_M
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А помните как на дебатах на стадионе угорелое чучело под радостные визги ЗЕбилов визжало про липецкую хвабрику, истерило про торговлю на крови ..про барыгу....про Панамские офшорки..И тут выясняеца шо сам клоун по горло в офшорках и налоги в Украине вообще не платит, шо у него есть незадекларированная недвижимость в Италии, что клоун во всю сотрудничает с кацапскими медиа компаниями продавая им права на свои говносериалы...И смотрите на ЗЕбилов - если при Порошенко это всё было лютой зрадой и Петя бы агентом кремля..то теперь тоже самое с их клоуном резко перемога!! панамские офшоры плохо, а Кипрские - хорошо, давно закрытая липецкая фабрика это торговля на крови, а продажа клоунских говносериалов на Рашку это культурный обмен с мышебратьями! Вскрылась латентная прокацапская сепарня с приходом клоуна ...
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зебобіки захлебувались тоді слюнею та до небес піднімали свого піаніста-наркошу!!
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Это так же как слепой траст только теперь по ЗЕбильному???
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Щирий Украинец должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом и... дать в пыку подвернувшемуся слуге народа.
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и повесить на йолке мародера-вора ))
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ЗЕкловуна торгующему с рашкой во время войны??
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Надо полагать, что ярый борец с торговлей на крови и человек без гражданства Украины, Сулугуни Коксович Сракубыемузашили завтра будет устанавливать палатки в Мариинском и строить баррикады на Банковой. Ну и вомбат Сёма с Серлещем и пламенным пуштунов примут непосредственное участие в борьбе с торговлей на кровы барыгой с Банковой. А ВО "Сволота" и "Мальчики по нац-вызову" будут блокировать студию ТНТ в Московии.
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досвидос продажный солдафон
сходи проветрись
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Пишуть, що то Порошенко винуватий - це він крадькома підписав цю угоду на трансляцію, а зє вовє доводиться виконувати...
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ЗЕкловун с Порошенко подписал договор согласно которому Петя будет ему срать в штаны ещё минимум 5 лет.
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А шо це за лайно таке, що за фігня, не дивився, а хтось дивився??))
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Зелохи, а в этом помойном сериале, Голобородько хоть раз признал, что рашка агрессор?
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Там Голобородько сидів в туалеті на унітазі один раз так точно.
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передаЙТЕ лешику из ПЕСиков____________________ 11.12.19 15:35 Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights Источник: https://censor.net.ua/n3164790
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Фільм "Слуга народу" був заборонений для показу на Росії. Та після зустрічі Зеленського з Путіним 9 грудня, через день 11 грудня пішла трансляція серіалу про Голобородька.

А політики і експерти ломали голови, чого зеленський так рветься зустрітись з путіним. Ось вам і "прастоє рєшєніє сложнава вапроса".

З приводу трансляції серіалу "Слуга народу" на російському телеканалі "ТНТ" подано депутатський запит, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2672
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Порошенко- той танк, який і зараз нас витягує із лайна.
Слава УКРАЇНІ
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та да - только он пукинский танк вытягуе))) З приводу трансляції серіалу "Слуга народу" на російському телеканалі "ТНТ" подано депутатський запит, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9891
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Ну тепер вже Зеленський взявся його витягувати.
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Відпочинок для президента: як команда Зеленського поєднує роботу з туризмом

Офіційна частина візиту Володимира Зеленського до Парижа розпочалася лише у понеділок о 15:00 за місцевим часом (о 16:00 за Києвом): саме тоді президентський кортеж прибув на подвір'я Єлисейського палацу. Закінчилася програма невдовзі після першої години ночі за місцевим часом - давши пресконференцію на ґанку готелю, де жила українська делегація, президент сказав усім, що хоче якнайшвидше полетіти додому.
Це - на словах.
А на практиці візит до Парижа виявився "триденним" - і деякі його елементи нагадували туристичну поїздку.
Не лише президент, а й уся делегація прибула до Парижа в неділю. Про точний час прильоту не повідомлялося, хоча, за даними ЄП, це не був пізній рейс. Та й у неділю ввечері один з українських журналістів зустрів президента, який гуляв вулицями французької столиці разом зі своїми друзями з ОПУ та СБУ, а речниця президента у неділю мала можливість запостити в інстаграм своє відео з-під Ейфелевої вежі.
У понеділок вранці жодних міжнародних зустрічей (із французькою стороною чи з іншими посадовцями) у президента не було. Для французів (які мають гарантувати безпеку усіх іноземних лідерів та супроводжувати їх) ця частина дня значилася як приватна програма.
А от час відльоту Зеленського з Парижа можна визначити доволі точно.
Річ у тім, що Зеленський сам запостив фото з вікна літака на особистій фейсбук-сторінці. І списати на те, що фото могли опублікувати вже вдома, не вийде.
Будівля на картинці, від якої веде червона доріжка - це термінал для високих гостей, Pavillon d'honneur у паризькому аеропорту Orly. А оскільки на час відльоту там була сонячна погода, то тіні свідчать: було щось близько другої дня. Це означає, що до Києва літак прибув вже по шостій.https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/12/11/7104120/
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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російський телеканал ТНТ вирізав жарт про президента Росії Володимира Путіна з першого епізоду серіалу "Слуга народу", де головну роль зіграв чинний Президент України Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на російську редакцію BBC.
Жарт прибрали з серії, показаної в Москві, пише ЗМІ. Також про це повідомляють користувачі соцмереж.
У першій серії телешоу герой Зеленського Василь Голобородько вибирає годинник. Його помічник розповідає, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (він вимовляє її назву як "хубло"). У відповідь Голобородько дивується: "Путін - хубло"?
Як зазначає BBC, cаме цей момент з версії, показаної ТНТ в російській столиці, був вирізаний. Причому склейка була помітна. У середу ТНТ повинен показати перші три серії "Слуги народу".
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков напередодні прем'єри заявив, що Путін не дивився серіал і навряд чи буде - у нього немає часу.
Про те, що "Слугу народу" вперше покажуть на російському телебаченні, стало відомо на наступний день після першої особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Вона відбулася 9 грудня в Парижі в рамках саміту "нормандської четвірки".
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"Я не в захваті від того, що подовжили термін перебування Чорноморського флоту на такий період (до 2042 року). Безумовно, я розумів, що в 2017 році Росії не вивести флот, і це розуміли, всі без винятку", - сказав він.
"Припустимим вважався сценарій...продовження на 5 років і проведення переговорів про узгоджений графік виведення сил Чорноморського флоту", - зазначив екс-міністр.
У той же час, за словами Порошенка, і Україна, і Росія розуміли, що газова угода від 19 січня 2009 в 2010 році діяти не може.
"Україна не здатна була оплачувати ці суми. І Росії, і Україні потрібно було знайти взаємоприйнятний варіант, щоб врегулювати формулу міжнародних розрахунків, і, з іншого боку, не створити прецеденту для інших країн", - сказав він.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/poroshenko-***********-harkivskih-ugod-bulo-vzayemovigidnim.html
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Гончаренко отпустили через 2 часа, а Сенцова через 2 года?
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