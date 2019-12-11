 З приводу трансляції серіалу "Слуга народу" на російському телеканалі "ТНТ" подано депутатський запит, - Гончаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Гончаренко зазначив: "Написав депутатський запит Зеленському, щоб дізнатися за скільки він продав "Слугу народу" ТНТ.
Як стало відомо, від сьогодні на російському каналі ТНТ транслюватиметься український серіал "Слуга народу", де головну роль грає президент. У зв'язку з цим написав запит особисто Зеленському, щоб дізнатися "що почому", а саме:
- за яку суму "Студія Квартал 95", творцем якої є сам Володимир Олександрович, були продані права на трансляцію російському телебаченню;
- коли почалися переговори;
- коли відбувся продаж прав на трансляцію і була проведена операція?
Анонс політичної комедії на росТВ відбувся раптово і відразу після "нормандської зустрічі", де був і глава Газпрому, який і володіє ТНТ. Хтозна, може Зеленський домовлявся про серіал в обмін на "формулу Штайнмаєра"?"
меня девочки привлекают ))
У владі мають бути лише ті люди, хто вважав московію ворогом і до 2014 року, а не бізнес там робив...
это ничем не возместить - только покрыть долги Украины и купить мвф
я кстати вора не выбирал и никогда бы не выбрал
а ваш порохобох ездил сливать Крым и свободно вернулся
даже Балашову по морде дали - а тот целый и невредимый!!!
кто послал его и пошел лесами - вышел!!!
он с бабой-Ягой живет в лондоне а вы тут в гавнорошене ))
Угоду на прокат серіалу "Слуга народу" в Росії підписав ще Порошенко! Зеленський просто змушений її виконувати.
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
Моника зебенина, уже вообще берега потеряла!
Жене своей будешь говорить, что ей делать) лес там➡
21 августа 2019 года вошёл в состав фракции "Европейская солидарность".
Ч це не він????
До речі, як так вийшло, що ти тут шкрябаєшь російською, це ж так не свідомо(не СКРЕПНО)!!!!! Тобі не соромно????
хорошо закрыли наверное ))
лижи дупу вора
бох пе, его купивший император пу или кто-нибудь еще ))
моника мальдивски проджолжает загребать бабло с типа закрытой фабрики
хорошо закрыли наверное ))
https://www.youtube.com/watch?v=JJRC4wILo_M
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сходи проветрись
А політики і експерти ломали голови, чого зеленський так рветься зустрітись з путіним. Ось вам і "прастоє рєшєніє сложнава вапроса".
Слава УКРАЇНІ
Офіційна частина візиту Володимира Зеленського до Парижа розпочалася лише у понеділок о 15:00 за місцевим часом (о 16:00 за Києвом): саме тоді президентський кортеж прибув на подвір'я Єлисейського палацу. Закінчилася програма невдовзі після першої години ночі за місцевим часом - давши пресконференцію на ґанку готелю, де жила українська делегація, президент сказав усім, що хоче якнайшвидше полетіти додому.
Це - на словах.
А на практиці візит до Парижа виявився "триденним" - і деякі його елементи нагадували туристичну поїздку.
Не лише президент, а й уся делегація прибула до Парижа в неділю. Про точний час прильоту не повідомлялося, хоча, за даними ЄП, це не був пізній рейс. Та й у неділю ввечері один з українських журналістів зустрів президента, який гуляв вулицями французької столиці разом зі своїми друзями з ОПУ та СБУ, а речниця президента у неділю мала можливість запостити в інстаграм своє відео з-під Ейфелевої вежі.
У понеділок вранці жодних міжнародних зустрічей (із французькою стороною чи з іншими посадовцями) у президента не було. Для французів (які мають гарантувати безпеку усіх іноземних лідерів та супроводжувати їх) ця частина дня значилася як приватна програма.
А от час відльоту Зеленського з Парижа можна визначити доволі точно.
Річ у тім, що Зеленський сам запостив фото з вікна літака на особистій фейсбук-сторінці. І списати на те, що фото могли опублікувати вже вдома, не вийде.
Будівля на картинці, від якої веде червона доріжка - це термінал для високих гостей, Pavillon d'honneur у паризькому аеропорту Orly. А оскільки на час відльоту там була сонячна погода, то тіні свідчать: було щось близько другої дня. Це означає, що до Києва літак прибув вже по шостій.https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/12/11/7104120/
Жарт прибрали з серії, показаної в Москві, пише ЗМІ. Також про це повідомляють користувачі соцмереж.
У першій серії телешоу герой Зеленського Василь Голобородько вибирає годинник. Його помічник розповідає, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (він вимовляє її назву як "хубло"). У відповідь Голобородько дивується: "Путін - хубло"?
Як зазначає BBC, cаме цей момент з версії, показаної ТНТ в російській столиці, був вирізаний. Причому склейка була помітна. У середу ТНТ повинен показати перші три серії "Слуги народу".
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков напередодні прем'єри заявив, що Путін не дивився серіал і навряд чи буде - у нього немає часу.
Про те, що "Слугу народу" вперше покажуть на російському телебаченні, стало відомо на наступний день після першої особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Вона відбулася 9 грудня в Парижі в рамках саміту "нормандської четвірки".
"Припустимим вважався сценарій...продовження на 5 років і проведення переговорів про узгоджений графік виведення сил Чорноморського флоту", - зазначив екс-міністр.
У той же час, за словами Порошенка, і Україна, і Росія розуміли, що газова угода від 19 січня 2009 в 2010 році діяти не може.
"Україна не здатна була оплачувати ці суми. І Росії, і Україні потрібно було знайти взаємоприйнятний варіант, щоб врегулювати формулу міжнародних розрахунків, і, з іншого боку, не створити прецеденту для інших країн", - сказав він.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/poroshenko-***********-harkivskih-ugod-bulo-vzayemovigidnim.html