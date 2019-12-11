 Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць

Цю інформацію Милованов опублікував у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі виплати - зарплати і премії, які я отримав за 3 місяці роботи в Міністерстві. На фото. 93122 грн загалом, що становить 31041 грн на місяць", - написав Милованов.
Він додав, що хоче отримувати таку саму зарплату, як і всі інші міністри, "не більше і не менше".
"Зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилася за неї працювати", - зазначив Милованов.
такое впечатление что их просто взяли и посадили(в кресла), прямо как толстобрюхого товарища Сивохо(о г*споди...)
Чувак назначил себя высококвалифицированным. Думаю, если бы его где-нибудь в гараже к потолку за яйца, то мы узнали бы реальный доход министра экономического развития.
Таким образом, заработная плата министра в ноябре близка к 271 тыс. грн.
Кроме того, возникает вопрос, насколько это честно: оставлять низкие зарплаты министрам, но компенсировать их премиальными в десятикратном размере.
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