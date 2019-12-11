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 Політика України
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Все про:заробітна плата (591) Милованов Тимофій (103)

 Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць

Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов оприлюднив зарплатні платіжки за останні 3 місяці.

Цю інформацію Милованов опублікував у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі виплати - зарплати і премії, які я отримав за 3 місяці роботи в Міністерстві. На фото. 93122 грн загалом, що становить 31041 грн на місяць", - написав Милованов.

Він додав, що хоче отримувати таку саму зарплату, як і всі інші міністри, "не більше і не менше".

"Зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилася за неї працювати", - зазначив Милованов.

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Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць 02
Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць 03
Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164860
 
   
 Топ коментарі
 
Зедауны, вы верите в то что долларовый миллионер пошел работать на 30к грн в месяц?

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Ne tak uz mnogo on polucajet jesli sravnit skolko polucajet ucitel po 4000$ Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц - Цензор.НЕТ 7757
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Действительно, ему не хватало, чтоб убогие его критиковали
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Я совсем не фанат зебилов, но сейчас зеленое быдло все равно начнет ныть, а почему министр не получает как уборщица в райцентре?
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Это если без всяких там разных табу... Ой, скромняга... 🙄
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Зедауны, вы верите в то что долларовый миллионер пошел работать на 30к грн в месяц?

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Так это же их мечта. Чтобы не было богатых.
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[зебил mode on] А-а-аааа! Р-р-ряяяяяя!!! Буржуи! Барьіги!!! Я тут бухаю, отец бухал и дедьі-прадедьі бухали, Порох их до водки проклятой довел!!! В хате тараканьі, в койкоместе клопьі, пить-жрать нехмуй, дети бутьілки собирают, старшая доча 13 лет, сосет у трассьі - а у них тачки и хатьі свои?! Айтишники там всякие дрочат в интернете и по гейропам ездиють?! Отнять! Поделить! И пробухать!!! [зебил mode off]
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Ну ты же веришь что долларовый миллиардер пошел во власть ради безвиза и томоса для любимых украинцев.
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Действительно, ему не хватало, чтоб убогие его критиковали
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Долларовый миллиардер может нанять для бизнеса профессионалов и бизнес дальше сам будет работать. А вот у долларового миллионера выбор - или-или.
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Ne tak uz mnogo on polucajet jesli sravnit skolko polucajet ucitel po 4000$ Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц - Цензор.НЕТ 7757
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Ну учителя все-таки заслуживают за свой сложный труд достойную зарплату Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц - Цензор.НЕТ 5277
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коли свої статки оприлюднить богдан ?
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После того, как сыньоносый расскажет про его деньги в слепом трасте
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ага, забула у впєрдолєного росієсєй запитати..
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Оклад может указан и верно но не указаны с два десяток доплат и премий.
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Ну да, материальную "помощь" он ещё не получал...
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.А до выборов оно с пафосом рассказывало что Порошенко специально ее не заканчивает. Зелебобы как обычно поели говна.Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц - Цензор.НЕТ 5792
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Пашуня, так зачем ты говно жрешь, со стецька выгнали? ))))
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Поел? Пошёл вон. Твои влажные фантазии у тебя в жопе уже полгода, но ты дебил ещё этого не понял и продолжаешь дрочить на портрет дебила.
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вы ему там хоть молоко бесплатное в обед, шо ли...
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Там есть бесплатное, из "колхозов" ДУСи, и не только обычное коровье, но и от бешеной коровки так как ДУСя имеет собственный "самогонной" заводик.
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Кстати, почти у всех властопитеков в Ф)п(ейсбуке - клички на кацапский манер - как и у "героя новости".
такое впечатление что их просто взяли и посадили(в кресла), прямо как толстобрюхого товарища Сивохо(о г*споди...)
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как говорится - "толсто".... либо автор реплики на скрине - Поехавшая. ну, это понятно по тому шо высрала шо надо бормотанием заниматься то Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць - Цензор.НЕТ 2560
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"Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласилась за нее работать", - отметил Милованов

Чувак назначил себя высококвалифицированным. Думаю, если бы его где-нибудь в гараже к потолку за яйца, то мы узнали бы реальный доход министра экономического развития.
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Госсекретарь Минэкономики Александр Черных просит Кабмин утвердить начисление министру Тимофею Милованову в ноябре премию за три прошедших месяца совокупно в размере 1630% (тысяча шестьсот тридцать процентов.) или 236 тыс. грн.
Таким образом, заработная плата министра в ноябре близка к 271 тыс. грн.

Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць - Цензор.НЕТ 3798

Кроме того, возникает вопрос, насколько это честно: оставлять низкие зарплаты министрам, но компенсировать их премиальными в десятикратном размере.
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А це для того аби можна було скаржитись на "зубожіння"!
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Фракція "Слуга Народу" проведе новорічний корпоратив 20 грудня. Закінчення епохи бідності відзначать в одному із найдорожчих ресторанів Киева, CHI restaurantМилованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць - Цензор.НЕТ 5773
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Хтось із класиків писав що поміщицькі лакеї любили ходити до трактиру і голосно вимагати у прислуги "Чеоек, чаю"...
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ПС ))))...*Мер * доречі від ПЕСиків обирався ! Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць - Цензор.НЕТ 3194
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Нищеброд сраный. Пошел вон. Не знаешь как деньги заработать? Иди бутылки сдавай.
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А в конверте сколько наликом получаешь?
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Бедненький. Это все, или что в конверте осталось неучтенным?
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