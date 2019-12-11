 Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 11 грудня. Поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Так, упродовж цієї доби, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли укріплень Об'єднаних сил:
- біля Новомихайлівки - з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів.
1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік Зайцевого - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
11 грудня поранень внаслідок обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".
Смерть ворогам !
Смерть ворогам!
норманди - нормальдо:
вчера трое убитых, сегодня один раненый
все по плану, да, ЗЕбобики ?
еще чернила не успели высохнуть
Вова, нах..я ты туда ездил ?