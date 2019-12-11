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Все про:Донбас (12645) операція Об'єднаних сил (1855)

 Ворог тричі порушив перемир'я від початку доби 11 грудня. Поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню у відповідності з ухваленим підсумковим комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, упродовж цієї доби, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли укріплень Об'єднаних сил:

  • біля Новомихайлівки - з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів.

1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Зайцевого - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

11 грудня поранень внаслідок обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164858
 
 
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Одужання всім пораненим українським воїнам.
Смерть ворогам !
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Слава Героям!
Смерть ворогам!

норманди - нормальдо:

вчера трое убитых, сегодня один раненый
все по плану, да, ЗЕбобики ?
еще чернила не успели высохнуть

Вова, нах..я ты туда ездил ? Враг 3 раза нарушил перемирие с начала суток 11 декабря. Ранен один украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2206
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Да, ёксельмоксель, в гляделки не наигралси...
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Гавнокомандующий продолжает делать деньги на крови. Главное , что по НТН Слугу крутят, а потери ВСУ , то такэ, не жидов же убивают
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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