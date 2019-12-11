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 Політика України, Технології
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Все про:Мін'юст (624) СІЗО (449) в'язні (180) Малюська Денис (14)

 У Лук'янівському СІЗО запустять пілотний проєкт сервісу "Онлайн скарга для засуджених", - Мін'юст

У Київському слідчому ізоляторі в рамках пілотного проєкту запустять сервіс "Онлайн скарга для засуджених".

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ми хочемо надати особами, взятими під варту, та засудженими можливість подавати конфіденційні онлайн скарги на неналежне поводження чи умови тримання за допомогою спеціальної інформаційно-комунікаційної системи до Національного превентивного механізму, прокуратури та інших органів", – зазначив Малюська.

За його словами, впровадження електронної скарги повинно створити ефективну систему протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню з ув’язненими.

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"Ми нормативно врегульовуємо і дозволяємо цей механізм наказом Мін’юсту. На даний час однією з пілотних установ для реалізації цього механізму визначено державну установу "Київський слідчий ізолятор". В установі встановлено відповідне обладнання щодо пілотного відпрацювання механізму подання конфіденційної онлайн скарги ув’язненими", ­– сказав міністр.

Він наголосив, що найближчим часом кількість електронних та комунікаційних сервісів для ув’язнених істотно зросте.

Встановлене в Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби програмне забезпечення дозволяє отримувати в електронному вигляді онлайн скаргу, в тому числі у форматі відеозвернення.

У Мін'юсті зазначають, що порядок користування засудженими інтернетом - дуже складне питання, тому лише спеціальні технічні пристрої із відповідним програмним забезпеченням, яке обмежує і контролює користування інтернетом засудженого, може бути запроваджене у виправних установах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164857
 
 
 Топ коментарі
 
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посадят в карцер где не ловит
вайфай
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А така ідея: саджати в віртуальний ШІЗО.
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...
ну ви зрозуміли ))
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А така ідея: саджати в віртуальний ШІЗО.
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в норвежских тюрьмах всё сурово
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
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А ще месенджер "малява", онлайн -шутер "ментівські війни", онлайн-магазин для ув"язнених "наколка"(купівля статусів та атрибутики), вукціон "воровскіє подєлкі",онлайн курси підвищення перекваліфікації "Стукач".
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і мінюст затрахається з перевірками гасати в те СІЗО
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за що комент видалили, з тюрми вам пишу
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Держись, братан! Всем бродягам масти. АУзЕ!
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Не зрозумів! Тобто як для засуджених? А їм хіба можна мати мобільні телефони? Чи вже в кожному випраному закладі є інтернет-кімнати? А в селах України вже всюди інтернет є? Бабусь вже навчили діджиталізації? Чи знов пук в калюжу посеред океану? Вони хоть розуміють шо мелють?
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а ще зробіть щоб кожен засуджений міг собі вибрати онлайн суддю,слідчого чи мєнта який дізнання вибивати буде.Повинен також бути цілодобовий доступ до порносайтів та соціальних мереж і месенджерів. Тоді тюрми можна не закривати-звідти ніхто не буде втікати. В Лукьяновском СИЗО запустят пилотный проект сервиса "Онлайн жалоба для осужденных", - Минюст - Цензор.НЕТ 7911
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Закривати все одно доведется, від навали бажаючих потрапити в СІЗО... В Лукьяновском СИЗО запустят пилотный проект сервиса "Онлайн жалоба для осужденных", - Минюст - Цензор.НЕТ 9633
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Так и быть должно. Ведь СИЗО не есть местом отбытия наказания--это всего лиш временный изолятор с разных причин на то, а стыковые менты и посей день используют его как место устрашения и пыток с последующим назначением виновных.
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