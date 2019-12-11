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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3107) тарифи (358) комунальні послуги (145) Бабак (15)

 Комуналку за неякісні послуги перерахують, - уряд готує нові правила

Кабінет міністрів України розробить порядок оплати житлово-комунальних послуг всіх видів у разі їх неякісного надання.

Про це заявила під час брифінгу міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це (затвердження типових договорів про водопостачання - ред) дає Кабінету міністрів можливість перейти до наступного важливого кроку — це підготувати правила перерахунку всіх видів послуг для споживачів: і водо- та теплопостачання і водовідведення і гарячого водопостачання у разі якщо послуги надаються неякісно або не в повному обсязі", - зазначила Бабак.

Вона додала, що попередній уряд не зміг цього зробити, адже не було затверджено повного переліку правил надання кожної окремої житлово-комунальної послуги і відповідних видів договорів.

Бабак зазначила, що сьогодні уряд вже затвердив якісні показники для гарячого водопостачання і це дозволяє розпочати процес розробки загальних правил оплати всіх послуг.

За її словами, затвердження правил перерахунку вартості неякісних послуг є частиною реалізації закону України "Про житлово-комунальні послуги".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164855
 
   
 Топ коментарі
 
закон о жкх принят - прошлой властью - как и почти все реформы - в лучшем случаи зеленые продолжают - в худшем прекращают - но не одной своей реформы - кроме - продажа всего шо можно и нельзя
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Начинайте с воды,срок дайте месяц,как пожарным на проверки.В ТУРБОРЕЖИМЕ. ВОДА ДАВНО ДАЛЕКА ОТ ПИТЬЕВОЙ.Люди дохнут и болеют от воды из кранов,бабки платят сумасшедшие,директора горводоканалов чувствуют себя царями
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А когда пересчитают за некачественные услуги слуг народа? Ведь мы их фактически наняли для того, что бы они улучшили наш уровень жизни, но они пока что улучшают только свой, жируют за наш счёт, ведут переписку с б@ядями, катаются по заграницам и имитируют бурную деятельность.
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закон о жкх принят - прошлой властью - как и почти все реформы - в лучшем случаи зеленые продолжают - в худшем прекращают - но не одной своей реформы - кроме - продажа всего шо можно и нельзя
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кажуть, безкоштовних ліків для хіміотерапії вже немає.
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Так это же ещё закупки великой супрунихи, шо не так?
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ужас просто ужас - кто не понимает ,не поймет о чем мы
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По ее словам, утверждение правил пересчета стоимости некачественных услуг является частью реализации закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах"Источник: https://censor.net.ua/n3164855
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Це тільки початок . ЗЕСРАКИ ЗЕЛЕГІТЛЕР КАПУТ.
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Тебе разве врач не сказал, что это уже не начало, что у тебя последняя стадия?
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Если не будут* Слуги Народа* из команды "ЗЕ"

увольнять

с

насиженных теплых мест, чиновников без сохранения всех не благ

не выполняющих решения Кабинета Министров Украины

то
все эти решения они умножат на "о" и приумножат свои Активы
(чиновники от гривны-доллара-шекеля).
История развития столоначальников в Украине за 28 лет показала правильность такого пути .
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...комуналку...
===
Агов, журналісти? На біса ви тиражуєте всі ці "комуналки" з "молочками"? Вам не гидко від такого низького "стилю"?
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Начинайте с воды,срок дайте месяц,как пожарным на проверки.В ТУРБОРЕЖИМЕ. ВОДА ДАВНО ДАЛЕКА ОТ ПИТЬЕВОЙ.Люди дохнут и болеют от воды из кранов,бабки платят сумасшедшие,директора горводоканалов чувствуют себя царями
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Воду не достаточно греют, вода комнатной температуры. Мы позвонили в теплосеть, они на два дня воду погорячее сделали и опять прикрутили. А деньги берут как за горячую воду. Комуналку за неякісні послуги перерахують, - уряд готує нові правила - Цензор.НЕТ 9148
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и все молчат. В Европе разорвали бы уже. Европейцы за евро удавятся. Потому там качественные услуги.
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Так поставь счётчик с термофиксацией температуры воды и будешь платить только по факту.
температура горячей воды меньше 40°C, услуга оплачивается по тарифу холодной воды;

- температура горячей воды 40 - 44°C - услуга оплачивается на 70%;

- температура горячей воды равняется 45 - 49°C - услуга оплачивается на 90%;

- температура горячей воды - 50°C и выше - услуга оплачивается на 100%.
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это нужно счетчик менять. и чтобы комиссия пришла зафиксировала.
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а если представителей жэка пригласить и померять градусником?
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Разве что паяльником. Температура то не постоянная в трубе.
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Сегодня пошла шестая неделя без отопления. И жаловаться некому. Нет ,бывало что на ощупь батареи были теплее холодных,но не слишком и недолго.
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Фиксируешь с представителем Жека температуру в квартире, если 12 и ниже можно не оплачивать отопление.
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А когда пересчитают за некачественные услуги слуг народа? Ведь мы их фактически наняли для того, что бы они улучшили наш уровень жизни, но они пока что улучшают только свой, жируют за наш счёт, ведут переписку с б@ядями, катаются по заграницам и имитируют бурную деятельность.
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