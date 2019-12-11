 Комуналку за неякісні послуги перерахують, - уряд готує нові правила

Про це заявила під час брифінгу міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це (затвердження типових договорів про водопостачання - ред) дає Кабінету міністрів можливість перейти до наступного важливого кроку — це підготувати правила перерахунку всіх видів послуг для споживачів: і водо- та теплопостачання і водовідведення і гарячого водопостачання у разі якщо послуги надаються неякісно або не в повному обсязі", - зазначила Бабак.
Вона додала, що попередній уряд не зміг цього зробити, адже не було затверджено повного переліку правил надання кожної окремої житлово-комунальної послуги і відповідних видів договорів.
Бабак зазначила, що сьогодні уряд вже затвердив якісні показники для гарячого водопостачання і це дозволяє розпочати процес розробки загальних правил оплати всіх послуг.
За її словами, затвердження правил перерахунку вартості неякісних послуг є частиною реалізації закону України "Про житлово-комунальні послуги".
увольнять
с
насиженных теплых мест, чиновников без сохранения всех не благ
не выполняющих решения Кабинета Министров Украины
то
все эти решения они умножат на "о" и приумножат свои Активы
(чиновники от гривны-доллара-шекеля).
История развития столоначальников в Украине за 28 лет показала правильность такого пути .
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Агов, журналісти? На біса ви тиражуєте всі ці "комуналки" з "молочками"? Вам не гидко від такого низького "стилю"?
температура горячей воды меньше 40°C, услуга оплачивается по тарифу холодной воды;
- температура горячей воды 40 - 44°C - услуга оплачивается на 70%;
- температура горячей воды равняется 45 - 49°C - услуга оплачивается на 90%;
- температура горячей воды - 50°C и выше - услуга оплачивается на 100%.