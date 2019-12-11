EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  989  9
Все про:ГУАМ (11) Кабмін (3107) саміт (255)

 Глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану приїдуть до Києва на саміт ГУАМ, - Кабмін

Представники Грузії, Молдови та Азербайджану приїдуть до Києва 12 грудня, щоб взяти участь у саміті глав урядів держав-членів Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Тема заходу, повідомляють у пресслужбі, - державно-приватне партнерство в реалізації ключових проектів ГУАМ зі сприяння торгівлі і транспортуванню.

Зазначається, що делегацію Грузії очолить прем'єр-міністр Георгій Гахар, делегацію Республіки Молдова - прем'єр-міністр Іон Кику, делегацію Азербайджанської Республіки - віце-прем'єр-міністр Алі Ахмедов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 12 грудня в Україні відбудеться саміт глав урядів країн-членів ГУАМ, - МЗС

Саміт відбудеться в клубі Кабінету міністрів України, а пленарне засідання розпочнеться о 14:05.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164849
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Особенно Молдова во главе с Дадоном. Ох союзник Главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев на саммит ГУАМ, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1094
 показати весь коментар
 
 
Скоро ГУАМ превратится в ГУМу и добропожаловать на примерку к кремлевскуму карлику
 показати весь коментар
 
 
Наверное пустая затея. Кацапню на всех участках бывшего ссср УБИВАТЬ надо и не стесняться . Может тогда ....
 показати весь коментар
 
 
так начебто прийняли закон, про заборону сходняків в законе, ні?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору