 Глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану приїдуть до Києва на саміт ГУАМ, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Тема заходу, повідомляють у пресслужбі, - державно-приватне партнерство в реалізації ключових проектів ГУАМ зі сприяння торгівлі і транспортуванню.

Зазначається, що делегацію Грузії очолить прем'єр-міністр Георгій Гахар, делегацію Республіки Молдова - прем'єр-міністр Іон Кику, делегацію Азербайджанської Республіки - віце-прем'єр-міністр Алі Ахмедов.

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Саміт відбудеться в клубі Кабінету міністрів України, а пленарне засідання розпочнеться о 14:05.