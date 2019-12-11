 Розслідування проти Порошенка щодо мінських угод - це тотальний абсурд, - Хармс

Про це вона написала в Твіттері, коментуючи статтю Радіо Свобода "Українські слідчі підтверджують розслідування зради експрезидента Порошенка". Ребекка Хармс застерігає, що подібні абсурдні звинувачення працюють на знищення репутації України, повідомили в Європейській солідарності.
"Відчуття, що деякі українці борються за те, щоб знищити репутацію країни. Це тотальний абсурд!" - пише Ребекка Хармс.
Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd🤦♀️ @KyivPost @Hromadske @MaximEristavi @petras_petras @RFE_RLNEWS /RL:Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co/bMB7BfFhQQ— Rebecca Harms (@RebHarms) 11 декабря 2019 г.
но начинать надо с исходных условий...
Дебальцево... и пока оно не у всу не о чем говорить
а вас, зебилов, тупо разводят )))
ПНХ, гнида рашистская.
портнов шпиЕн пороха )))))))))))))))))
Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
Источник: BBC-Россия
Детали: В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
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За подобные преступления в нормальной стране это чмо было бы отдано под суд военного трибунала, через день повешено и прикопано в овраге в яме без опознавательных знаков!