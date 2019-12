 Розслідування проти Порошенка щодо мінських угод - це тотальний абсурд, - Хармс

Про це вона написала в Твіттері, коментуючи статтю Радіо Свобода "Українські слідчі підтверджують розслідування зради експрезидента Порошенка". Ребекка Хармс застерігає, що подібні абсурдні звинувачення працюють на знищення репутації України, повідомили в Європейській солідарності.

"Відчуття, що деякі українці борються за те, щоб знищити репутацію країни. Це тотальний абсурд!" - пише Ребекка Хармс.

Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd🤦‍♀️ ⁦@KyivPost⁩ ⁦@Hromadske ⁦@MaximEristavi⁩ ⁦@petras_petras⁩ @RFE_RLNEWS⁩ /RL:Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co/bMB7BfFhQQ