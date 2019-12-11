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 Політика України
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Все про:Порошенко (7847) Хармс Ребекка (70)

 Розслідування проти Порошенка щодо мінських угод - це тотальний абсурд, - Хармс

Тотальним абсурдом назвала розслідування проти Петра Порошенка щодо мінських угод співголова делегації в Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Ребекка Хармс.

Про це вона написала в Твіттері, коментуючи статтю Радіо Свобода "Українські слідчі підтверджують розслідування зради експрезидента Порошенка". Ребекка Хармс застерігає, що подібні абсурдні звинувачення працюють на знищення репутації України, повідомили в Європейській солідарності.

"Відчуття, що деякі українці борються за те, щоб знищити репутацію країни. Це тотальний абсурд!" - пише Ребекка Хармс.

Читайте також: Справа ДБР проти Порошенка за Мінські угоди - політично вмотивований крок, - віцеспікер литовського Сейму Ауштрявічус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164848
 
   
 Топ коментарі
 
А чего только против Порошенко? Там еще были Меркель, Путин, Лукашенко и Макрон. Или против них засцали дело заводить ? Расследование против Порошенко по Минским соглашениям - это тотальный абсурд, - Хармс - Цензор.НЕТ 5307
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за подписание Минских Пороха нужно судить, бо зрада, а их выполнение Зебеней - то перемога - логика зебилов
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"Мінські домовленості" це взагалі папірець без підписів. Юридично вони неправомірні і виникли під тиском сили та обставин що склалися. В будь який момент Україна може їх ігнорувати і будь який Міжнародний Суд визнає їх нікчемність. Україна отримала можливість "прийти до тями" - створити ******* армію і підготуватись до повномасштабної війни з ***********. Єдине що стримує ***** це санкції. Поїдка ЗЕгенерата в Париж зробила ***** "партнером" а не "ворогом" в очах міжнародної спільноти, але цей блазень не розуміє елементарного...
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...этот папирец ***** уже закрепил в Совбезе ООН так что нам никуда нельзя деться.
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Йому дали можливість "зберегти пику". Можуть відібрати в будь який момент за відповідної ініціативи країни-жертви військової агресії.
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Ты не понял что я сказал. Минские соглашения закреплены Совбезом ООН - ЕДИНОГЛАСНО!!!! Если мы их не будем выполнять, то санкции переходят на нас.
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да кто спорит..
но начинать надо с исходных условий...
Дебальцево... и пока оно не у всу не о чем говорить
а вас, зебилов, тупо разводят )))
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когда с худа снимут санкции и повесят на нас, будешь рассуждать про Дебальцево.
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моника за это и борется, а ты ему подмахиваешь... . так что это ваша заслуга )))
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Ми їх "не виполнялі" 5 років, зебіл. Чому ж тепер санкції мають перейти на нас при найвеличнішому лідері?
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пока по вине *****, но терпение у Запада кончается.
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ггг) типа -Выполняйте хотелки ***** а то Запад нападьот.
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не нападет, а санкции с ***** снимет и нам повесят
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палезные санкции только накидывают, ведь ани же палезные.
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рашистские агитки про "Запад устал от Украины". Сколько им уже лет?
ПНХ, гнида рашистская.
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неужели они каждый день об этом говорят?
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Це Ви не розумієте логіки роботи міжнародних інститутів. Не лише Україна отримала шанс переозброїтись і вести затяжну холодну війну на знищення **********, а вся планета. Дивіться економічні новини частіше і читайте статті експертів стосовно майбутнього РФ. Бойові дії це лише один з багатьох способів ведення війни який ведеться світовою спільнотою проти агресивної РФ. І результат абсолютно передбачуваний.
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кто что успел, это не важно. Важно что с **** снимут санкции по любому, пр этом могут их повесить на нас. он такой шанс не упустит.
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Ідея стосовно застосування санкцій проти відповідальних осіб України за незаконне збагачення за рахунок міжнародних фондів вже неодноразово звучала в міжнародному просторі - ми займає третє місце в світі за рівнем корупції. ***** ніяким чином впливати на цей процес не може бо: 1) є агесором і 2) не є донором України. Шансів на те що ********** дадуть "вислизнути" не існує - 1/7 планетарної суші очікують на заселення і більше половини світових запасів корисних копалин мають бути використані! ***** поки що слухняно виконує роль "собаки на сіні".
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Це політичне рішення і має нести політичну оцінку, а не кримінальну. Портнов грає на Порошенка. Це звинувачення розвалиться у будь якому європейському суду і грає тільки на самого Порошенка. От чому ніхто не виносить Порошенку корупційних звинувачень, це дійсно питання. І навіть не робить аудит його діяльності. А Вовік обіцяв...
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ну ты совсем...
портнов шпиЕн пороха )))))))))))))))))
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В тім то й справа шо "провели аудіт" і тупо нема нічого
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Ну, ти ж знаєш, сам, особисто, на ботофермі аудит проводив і нічого не знайшов.
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Торговля на крови медапродуктом в странне агрессоре кстати сериал появился в сетке ТНТ сразу после встречи с пуйлом ранее его вообще не было и один из владельцев ТНТ Миллер который также был на норманд встречи совпадение? Россияне вырезали из сериала "Слуга народа" шутку про Путина
Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
Источник: BBC-Россия
Детали: В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
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тебя в гугле забанили? Зеля все свои права на бизнес давно отдал, не так как Порошенко.
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Да мы уже поняли ЗЕбил..Слепой траст 2.0 по клоунски.
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если и отдал это нормально торговать с агрессором?
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где ты видел что он торгует? Ты спутал с Петей.
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А шо ж буде з свинарчукабрами, як їх божество посадять? )))
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Денюжка кловуну капнет конечно, интересно шо там его жёнушка субсидию опять себе оформила?? Ну опять же, мамочке Римме тоже надо на старость дать, говорят с Кривого Рога в Киев перевёз...Странно почему не в Золотое, там же безопасно...
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В Золотом-125 у него дети в школу ходят. Там лохов развели и тихо пока.
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Гражданина пораженка нужно судить в первую очередь за измену Родине, совершенную во время иловайских событий! Простой вопрос ко всем соевым папуасам - что должен сделать Президент и Главнокомандующий, узнав, что войска враждебно настроенного государства вторглись на суверенную территорию Украины? Явно не начинать трусливо прятать собственное бабло в оффшоры и вступать в какие-либо переговоры с врагом. Как минимум, даже не обьявляя войны агрессору, нужно незамедлительно вводить военное положение и обьявлять всеобщую мобилизацию, благо, стрелкового оружия хватало с избытком. Предатель падлашенко не только вступил в тайные переговоры с врагом, но и закрепил пораженческую позицию в капитулянтских минских соглашениях. Война была проиграна Украиной еще в сентябре 2014 года, и проиграна соевым говнокомандующим!
За подобные преступления в нормальной стране это чмо было бы отдано под суд военного трибунала, через день повешено и прикопано в овраге в яме без опознавательных знаков!
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а хіба логіка та зебіли це слова сіниніми? Недай боже зебілам спробувати шось зробити Пороху - я особисто стану на його захист!
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Начинай тренировать анус - будешь вместо Лолиты в петушином углу парашу греть!
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О винторогий козломордый сразу начал про анус про петухов...кацапа ты хоть понимаешь как ты сразу палишся ??
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Соецефал решил грудью стать на защиту своего опущенного божка, но тому однозначно нужнее, что бы он подставил не грудь, а другую часть тела. Это жизнь, никуде не денешься от суровых тюремных реалий, коих уже скоро мародеру придется хлебнуть с лихвой
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лаптеногое, це все шо висрала твоя єдина клепка?
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Не хвилюйся так "сінинім", йди їсти макарони.
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Тоді треба відкривати кримінальну справу проти Зеленського, бо він не тільки поїхав на зустріч в нормандському форматі, зустрівся з путіним і підписав меморандум, відвів війська посилаючись на мінські угоди. А заодно треба відкрити кримінальні справи проти Меркель, Олланда, Макрона, Штайнмайєра, ***********.
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