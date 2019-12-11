EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  938  10
Все про:освіта (637) Олімпіада (210) школа (748)

 Українські школярі взяли бронзу на міжнародній олімпіаді з природничих наук

Троє юних українців завоювали три бронзові медалі на олімпіаді з біології, фізики та хімії, що проходить у Катарі. У ній брали участь школярі з 70 країн.

Україна вперше брала участь у цьому змаганні, відправивши туди шістьох школярів. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.

Олімпіада проходила з 3 по 12 грудня в столиці Катару, м. Доха. Бронзові медалі олімпіади вибороли українці Яна Головацька, Дмитро Антонович і Олександр Стасовський.

Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) - щорічне змагання для школярів до 16-ти років із природничих наук (біології, хімії та фізики). Вона передбачає індивідуальну та командну участь.

Читайте також: Український школяр здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії в Південній Кореї. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164847
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно, на этой олимпиаде из-за мочи никакую "страну" не дисквалифицировали?
 показати весь коментар
 
 
ЕСТЕСТВЕННО, ЗА СЧЕТ ВСЕЛЕНСКОГО БЛАГОДЕТЕЛЯ, МОЩНОГО ЖЕРТВОВАТЕЛЯ МИЛЛИАРДОВ НА КОМПЛЕКСЫ ПВО И СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ - СЫВОЧОЛОГО ГЕТЬМАНА Українські школярі взяли бронзу на міжнародній олімпіаді з природничих наук - Цензор.НЕТ 1200
 показати весь коментар
 
дивно, що й не про футболістів/боксерів згадали. Могли б і не помітити.
 показати весь коментар
 
 
Были были там твои мельдониевые сосунки, и выступили лучше, узбагойся, все в курсе.
 показати весь коментар
 
Очень интересный вывод Вы сделали о мельдонии и сосунках. И, что мельдоний тоже влияет на знание биологии или геометрии?
 показати весь коментар
 
Як для першого разу, то дуже високий результат.
Є деяка схожість в цих олімпіадах з конкурсами краси.
Виграють ті, хто хотів і МАВ МОЖЛИВІСТЬ прийняти участь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору