 Окупанти збираються перебудувати Лівадійський палац: хочуть "відновити історичний вигляд"

Обговорювалося питання відновлення історичного вигляду палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначила Новосельська, комплекс споруд Лівадійського палацу охоплює п'ять об'єктів культурної спадщини: "Великий палац", "Поштовий корпус", "Палац Фредерікса", "Паркові споруди" ХIХ століття, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Лівадійський". За її словами, всі вони вимагають повного комплексу ремонтно-реставраційних робіт.

За словами окупаційної "глави Мінкульту Криму", в 2016-2017 роках у палаці було проведено протиаварійні та часткові ремонтно-реставраційні роботи.

Лівадійський палац розташовано на Південному березі Криму, є пам'яткою історії національного значення України. Палац був літньою резиденцією російських імператорів. У 1945 році там пройшла Ялтинська конференція за участю Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта і Вінстона Черчілля.

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Після окупації Криму Росія захопила всі об'єкти культурного та історичного значення, що є на території півострова. Україна наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.