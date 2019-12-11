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 Окупанти збираються перебудувати Лівадійський палац: хочуть "відновити історичний вигляд"

Окупаційний "міністр культури Криму" Аріна Новосельська взяла участь у нараді в Москві з питання "реновації" Лівадійського палацу.

Обговорювалося питання відновлення історичного вигляду палацу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Як зазначила Новосельська, комплекс споруд Лівадійського палацу охоплює п'ять об'єктів культурної спадщини: "Великий палац", "Поштовий корпус", "Палац Фредерікса", "Паркові споруди" ХIХ століття, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Лівадійський". За її словами, всі вони вимагають повного комплексу ремонтно-реставраційних робіт.

За словами окупаційної "глави Мінкульту Криму", в 2016-2017 роках у палаці було проведено протиаварійні та часткові ремонтно-реставраційні роботи.

Лівадійський палац розташовано на Південному березі Криму, є пам'яткою історії національного значення України. Палац був літньою резиденцією російських імператорів. У 1945 році там пройшла Ялтинська конференція за участю Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта і Вінстона Черчілля.

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Після окупації Криму Росія захопила всі об'єкти культурного та історичного значення, що є на території півострова. Україна наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164842
 
 
 Топ коментарі
 
Знаем мы эту "реставрацию". по-руцьки Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 5848. Видели Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 2820
Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 5378
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ого.... в Бахчисараї вони теж реконструювали ханський палац, - з історією він має тільки одне - зруйнували його кацапи, як татари руйнували в свій час поселення під час набігів орди.
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Кацапская постановочная "история" вообще не имеет никакого отношения к истории. Да и вчерашний нобелевский лауреат украинского происхождения сказала,что истории вообще не существует, есть только жизни людей и она права.
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Превратят в масквабадскую землянку..?
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В оккупированном Крыму в поселке Олива на Южном берегу сфотографировали секретную дачу президента России Владимира Путина.

Окупанти збираються перебудувати Лівадійський палац: хочуть "відновити історичний вигляд" - Цензор.НЕТ 6816
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"Какие-то вандалы превратили обсерваторию в нечто, соответствующее названию..." (с)
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До речі, а що з унітазами? Зеленський хоч питав за них?
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З унітазами повна ж*па, їх 6 охоронців одночасно охороняли
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Знаем мы эту "реставрацию". по-руцьки Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 5848. Видели Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 2820
Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 5378
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Як там вони співають: шость там зруйнуємо "до основанья, а затем мьі наш, мьі новьій мир построим..." Ну а хто був "нічєм" і став "всєм" за "порєбріком" - і так відомо. Та й шо вони набудують - теж не таємниця... Все спаплюжать до чого зможуть дотягтись... Навіть порівняння з варварами для них - комплімент... Скотиняки (с)
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будет такой же новодел, как все их памятники.
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цей засохлий кедр що стоїть неподалік головного корпусу палацу є символом вашого перебування у криму
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"Историческое восстановление облика" в Сухуми
Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 399
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Бахчисарайський вже перебудували... Була пам'ятка архітектури, а став новодєл...
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Интересно, морячок в данной новости уместен или нет? 🤔
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Хай перестраивают, при ядерном ударе, дворцам всё-равно капец.
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Значит сдерут мрамор и гранит, налепят полимерной керамики.
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Росийские императоры знали толк в дворцах.
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история так история, лет так 1000 назад на том месте пещера была и кацапами и не воняло.
выроют и свалят потом на болота в свои родные мухосрани?
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Забабахають барельєфи Сраліна та Пуйла.
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Рейхстаг вже в падмасковіе взялі, щаз цей дварец вазьмут ще Огризко кацабам в рило тикав, коли лайно текло по дорозі, каналізації вже відремонтували чи тільки унітази збираються демонтувати які умикнули ?
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