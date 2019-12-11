 Рада розгляне створення нової ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - Корнієнко

Про це журналістам на брифінгу 11 грудня повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Завтра дуже насичений порядок денний. З того, на чому хотілося б акцентувати, - це те, що ми нарешті дійшли згоди між фракціями і всередині фракції з тимчасової слідчої комісії з питань нападів на активістів... Я думаю, що завтра ми її в залі вже проголосуємо - і почнеться робота цієї комісії. Вона справді дуже важлива. Коли "Голос" її ініціював, ми її підтримали і делегували людей, які особисто знали і Катерину, й інших активістів, на яких були напади", - зазначив Корнієнко.
24 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №2302 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів упродовж 2017-2018 років".
У Раді попереднього скликання вже створювалася тимчасова слідча комісія з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона була утворена 6 листопада 2018. У лютому 2019-го депутати продовжили її роботу ще на три місяці.
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». -
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет -
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» -
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»