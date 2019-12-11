 Рада розгляне створення нової ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів, - Корнієнко

Про це журналістам на брифінгу 11 грудня повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завтра дуже насичений порядок денний. З того, на чому хотілося б акцентувати, - це те, що ми нарешті дійшли згоди між фракціями і всередині фракції з тимчасової слідчої комісії з питань нападів на активістів... Я думаю, що завтра ми її в залі вже проголосуємо - і почнеться робота цієї комісії. Вона справді дуже важлива. Коли "Голос" її ініціював, ми її підтримали і делегували людей, які особисто знали і Катерину, й інших активістів, на яких були напади", - зазначив Корнієнко.

24 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №2302 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів упродовж 2017-2018 років".

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У Раді попереднього скликання вже створювалася тимчасова слідча комісія з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона була утворена 6 листопада 2018. У лютому 2019-го депутати продовжили її роботу ще на три місяці.