EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  548  9
Все про:закон (788) Зеленський (3790) ОХМАТДИТ (39)

 Зеленський підписав закон про дофінансування будівництва "Охматдиту"

Закон, що передбачає дофінансування будівництва Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", повернувся до Верховної Ради з підписом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється в картці законопроекту на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, у квітні 2019 року було відкрито першу частину нового корпусу "Охматдиту". Комплекс оснащено сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого "Охматдиту" становитиме понад 67 тис. кв. м - кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень і діагностичне відділення.

6 грудня парламент ухвалив рішення про виділення 200 млн грн із Фонду президента України з підтримки освіти, науки і спорту на завершення будівництва дитячої лікарні "Охматдит".

Читайте також: На завершення будівництва "Охматдиту" додатково виділено 200 млн грн, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підкреслив, що це та необхідна сума, яка дозволить завершити будівництво, і уряд докладе всіх зусиль, щоб об'єкт було здано в експлуатацію в першому кварталі наступного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164840
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ющенків треба потрусити. Їм тоді на благодійний фонд кожен небайдужий чимало зкинув.
 показати весь коментар
 
Селюк, ты хоть знаешь, что охмадет к тому фонду вообще не имеет отношения, бо фонд собирал деньги на совсем другую больницу.
 показати весь коментар
 
 
а пеця ещё в 5 году выгнаный ссаными тряпка за волрюжничество Зеленский подписал закон о дофинансировании строительства "Охматдета" - Цензор.НЕТ 33
из им ограбленого через 15 лет снбо ))
 показати весь коментар
 
а им всеравно)) главное мимо карманов великого вора в законе
не по понятиям ))
 показати весь коментар
 
раз пеця воровал - значит перемога потужнишая Зеленский подписал закон о дофинансировании строительства "Охматдета" - Цензор.НЕТ 2571 Зеленский подписал закон о дофинансировании строительства "Охматдета" - Цензор.НЕТ 2571
 показати весь коментар
 
интересный долгострой - на 2 лесятилетие пошел)))
 показати весь коментар
 
Я не бачу будь яких підстав радіти. Життєвий досвід, а я з 1991 року, ось уже 29 років слухаю байки про "ремонт ОХМАДИТу"!, стверджує що обіцяти не означає завершити, а "перерізати стрічку" не означає ввести обєкт в експлуатацію... А якщо обіцяє єврей, то навпаки - виникає впевненість в масштабному крадійстві і нахабній брехні щодо отриманого результату.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору