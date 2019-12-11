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 Події, За кордоном
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Все про:алкоголь (663) Польща (2025) українці (526)

 Двоє п'яних водіїв-українців пропонували хабарі поліцейським у Польщі

У минулі вихідні на заході Польщі затримали громадян України за керування в нетверезому вигляді і спробу підкупити поліцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо".

Перший випадок трапився у неділю ввечері у Ґожуві-Вєлькопольському. Поліція отримала інформацію про водія напідпитку, який збирався виїхати з бензозаправної станції. Поліцейський патруль виїхав на місце і затримав автівку для контролю. За кермом "Тойоти" був 35-річний громадяни України, у в організмі якого виявили майже 2,5 проміле алкоголю.

За словами любуської поліції, чоловік запропонував поліцейським хабаря, аби вони відступили від своїх обов’язків та "забули" про інцидент. Коли українець почув, що його затримають, він став агресивним. Утім, правоохоронці швидко скрутили його та привезли у поліцейський відділок.

За спробу дати хабаря поліції та водіння у нетверезому стані українцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також читайте: Громадянина України затримали в Польщі: прийняв іслам і готував теракт, - Агентство внутрішньої безпеки

За ґрати потрапив ще один громадянин України, затриманий дорожньою поліцією з міста Мєдзижеч у Любуському воєводстві на заході Польщі. Чоловік також їхав за кермом напідпитку та спробував дати польським поліцейським хабаря. Крім того, затриманий погрожував одному з них.

Як повідомили у поліції, за погрози, спробу підкупу та водіння під впливом алкоголю 41-річному українцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомляється, що у суботу мікроавтобус українця затримала поліція після повідомлення від інших водіїв, котрі бачили, як він "змійкою" їхав місцевою дорогою. В організмі чоловіка виявили 2,5 проміле алкоголю.

Коли чоловік дізнався, що тепер відповідатиме у суді, почав просити поліцейських, аби вони взяли гроші за відступ від своїх обов’язків. Незважаючи на неодноразові зауваження, що ця пропозиція є серйозним злочином, він далі намагався підкупити поліцейських. А потім, почувши, що його затримають, відреагував агресивно і висловив погрози одному з них.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164839
 
   
 Топ коментарі
 
террористам у нас не дают столько
О_О
и потом удивляемся - че на нас смотрят нормальные как будто на нигеров, даже хуже, ибо выглядим как более-менее нормальные то
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Польські копи- це не беркутята Авакова.
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В Польше за 2,5 промилле уже до 5 лет можно словить.
Без всяких взяток и угроз ментам.
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Видимо бедолага в угаре перепутал ментов.
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Польські копи- це не беркутята Авакова.
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памятаю 90 і - за проїзд на червоне світло в центрі Кракова заплатив 20$ хабаря Двое пьяных водителей-украинцев предлагали взятки полицейским в Польше - Цензор.НЕТ 3557
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В 90-і польскі поліцаї не гидували і монетами, тільки крупніші відбирали. Двое пьяных водителей-украинцев предлагали взятки полицейским в Польше - Цензор.НЕТ 861
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Было у меня со знакомыми такое. Кончилось тем, что один другому макитру набил)))
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террористам у нас не дают столько
О_О
и потом удивляемся - че на нас смотрят нормальные как будто на нигеров, даже хуже, ибо выглядим как более-менее нормальные то
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В Польше за 2,5 промилле уже до 5 лет можно словить.
Без всяких взяток и угроз ментам.
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А Ахметов ,Кучма ,Пинчук ,Коломойский ,Порошенко ограбили всю Украину и на свободе = непорядок .
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польские менты наверно были в **** от 2.5 промилле
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Та не...
Тут не далее чем вчера аж два случая, в двух разніх воеводствах, пьяніе водители за рулем, по 3 промилле, спали (!) в своих авто посреди дороги (!!) с включенньім двигателем ...
Причем у одного кадра на заднем сиденье - двое детей - младенец и чуть постарше.
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На заході порядок і достаток бо за все треба платити чи розплачуватись. Найбільше волають про корупцію і бідність отаківо прості вуйки, хоча самі породжують корупцію: в школі і ВУЗах своїх чад не заставляють вчитись і ходити на науку а носять викладачам щоб не вигнали, контрабасом балуються - платять погранцям і митниці, їздять пяними і порушують ПДР- платять поліції.
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Украинскому народу проект "дурак" пора закрывать, где под видом всех новых набрано самое отборное дурачье украины. Которое открывает щель для голодомора от отборных психопатов помешаных на деньгах как свинарчук.Что значит смерть от прослойки ж300, когда они наплодят на земле 20-50 млрдов обезьян(чтобы на них создавать из воздуха деньги через кредиты) и украину наклонят на голодомор под видом что нужно будет кормить обезьян во всем мире.
Сдача яо это открывание щели для голодомора от ватного дурака.Часть этой щели уже открыто - изменения в конституцию эту щель приоткрывают до уровня, когда смогут заскакивать чекисткие черные кошки.

Продажа земель и стратегических предприятий это открывание щели для голодомора от больных ж300, когда количество обезьян перевалит за 20мдрд. Так что земля входит в плотную турбулентность с уничтоженным ядром во всех хребтовых белых нациях мира с инструментарием который находится вне радаров спецслужб, так его действия часто рассчитаны на более чем 50 лет. И тут епанутая укуренная забористыми дураками типа стрелковых парашка с вечным сталиным(сейчас сталин2 под оттиском епала "путин" и голосом со звуками "путин", а потом 3 итд) носится беременная войной.Украина гасит эту беременность об себя, тратя лучших воинов. А остатки белого быдла франции, германии, англии не понимает кому оно должно своим продлением ресурса развитости цивилизации.Они даже не видят что развитость их стран совсем не их заслуга, а приписывают это все себе.Что есть очень опасно.Так как регулируя не попадающие под радары их спецслужб специальные константы их бытия с ними можно делать что угодно как из пластилина лепить коныков.

Пальчевский по предположениям раскручивается как президент после зеленского на путинские деньки в качестве троянского коня. Кто ему покупает эфирное время с игрой в одни ворота(только удобные вопросы для возможности критиковать все что дышет) на цапских каналах мерведчука? Этого ******** уже крутят московитские кацапские лживые зомбоканалы.
Пальчевский это путинская хриплая(хрипоту быдло лучше разделяет от других чтобы лучше голосовать) голограмма,расскручиваема по принципу что быдлу из 73% покажи, за то дурачки и проголосуют.Из того дурачья даже недоразвитые училки будут верить в 4000 долларов, которым обещал беня и его слуга коллектор богдан.Вы понимаете что за мохнатое дурачье учит детей в школе.Обнулите голограмму заранее.

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Один кацапський німец по пьяні викінув з балкона купу газет та журналів , звичайно знайшли хто це зробив бо на журналах його адреса та прізвище - ) Заплатив цей довбень 5 000 євро штрафа , після цього і він і його діти обертку від цукерок не кидають на вулиці під ноги. Тобто пан правий - тут вчать баблом , можешь порушувати правила за якіми живе норм суспільство але плати (!) і це не копійки , тому і не порушують бо то дорого коштує
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Повезло, посидят в европейской тюрьме, будет что вспомнить.
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може й окультуряться, залучаться (приобщатся) до західної цивілізації
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Ради этого стоило ехать в Польшу? Можно было дома нажрать рыло и дать на лапу нашим ментам.
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