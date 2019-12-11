 Двоє п'яних водіїв-українців пропонували хабарі поліцейським у Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо".

Перший випадок трапився у неділю ввечері у Ґожуві-Вєлькопольському. Поліція отримала інформацію про водія напідпитку, який збирався виїхати з бензозаправної станції. Поліцейський патруль виїхав на місце і затримав автівку для контролю. За кермом "Тойоти" був 35-річний громадяни України, у в організмі якого виявили майже 2,5 проміле алкоголю.

За словами любуської поліції, чоловік запропонував поліцейським хабаря, аби вони відступили від своїх обов’язків та "забули" про інцидент. Коли українець почув, що його затримають, він став агресивним. Утім, правоохоронці швидко скрутили його та привезли у поліцейський відділок.

За спробу дати хабаря поліції та водіння у нетверезому стані українцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

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За ґрати потрапив ще один громадянин України, затриманий дорожньою поліцією з міста Мєдзижеч у Любуському воєводстві на заході Польщі. Чоловік також їхав за кермом напідпитку та спробував дати польським поліцейським хабаря. Крім того, затриманий погрожував одному з них.

Як повідомили у поліції, за погрози, спробу підкупу та водіння під впливом алкоголю 41-річному українцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомляється, що у суботу мікроавтобус українця затримала поліція після повідомлення від інших водіїв, котрі бачили, як він "змійкою" їхав місцевою дорогою. В організмі чоловіка виявили 2,5 проміле алкоголю.

Коли чоловік дізнався, що тепер відповідатиме у суді, почав просити поліцейських, аби вони взяли гроші за відступ від своїх обов’язків. Незважаючи на неодноразові зауваження, що ця пропозиція є серйозним злочином, він далі намагався підкупити поліцейських. А потім, почувши, що його затримають, відреагував агресивно і висловив погрози одному з них.

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