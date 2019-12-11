 Двоє п'яних водіїв-українців пропонували хабарі поліцейським у Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо".
Перший випадок трапився у неділю ввечері у Ґожуві-Вєлькопольському. Поліція отримала інформацію про водія напідпитку, який збирався виїхати з бензозаправної станції. Поліцейський патруль виїхав на місце і затримав автівку для контролю. За кермом "Тойоти" був 35-річний громадяни України, у в організмі якого виявили майже 2,5 проміле алкоголю.
За словами любуської поліції, чоловік запропонував поліцейським хабаря, аби вони відступили від своїх обов’язків та "забули" про інцидент. Коли українець почув, що його затримають, він став агресивним. Утім, правоохоронці швидко скрутили його та привезли у поліцейський відділок.
За спробу дати хабаря поліції та водіння у нетверезому стані українцю загрожує до 10 років позбавлення волі.
За ґрати потрапив ще один громадянин України, затриманий дорожньою поліцією з міста Мєдзижеч у Любуському воєводстві на заході Польщі. Чоловік також їхав за кермом напідпитку та спробував дати польським поліцейським хабаря. Крім того, затриманий погрожував одному з них.
Як повідомили у поліції, за погрози, спробу підкупу та водіння під впливом алкоголю 41-річному українцю загрожує до 10 років позбавлення волі.
Повідомляється, що у суботу мікроавтобус українця затримала поліція після повідомлення від інших водіїв, котрі бачили, як він "змійкою" їхав місцевою дорогою. В організмі чоловіка виявили 2,5 проміле алкоголю.
Коли чоловік дізнався, що тепер відповідатиме у суді, почав просити поліцейських, аби вони взяли гроші за відступ від своїх обов’язків. Незважаючи на неодноразові зауваження, що ця пропозиція є серйозним злочином, він далі намагався підкупити поліцейських. А потім, почувши, що його затримають, відреагував агресивно і висловив погрози одному з них.
О_О
и потом удивляемся - че на нас смотрят нормальные как будто на нигеров, даже хуже, ибо выглядим как более-менее нормальные то
Без всяких взяток и угроз ментам.
Тут не далее чем вчера аж два случая, в двух разніх воеводствах, пьяніе водители за рулем, по 3 промилле, спали (!) в своих авто посреди дороги (!!) с включенньім двигателем ...
Причем у одного кадра на заднем сиденье - двое детей - младенец и чуть постарше.
Сдача яо это открывание щели для голодомора от ватного дурака.Часть этой щели уже открыто - изменения в конституцию эту щель приоткрывают до уровня, когда смогут заскакивать чекисткие черные кошки.
Продажа земель и стратегических предприятий это открывание щели для голодомора от больных ж300, когда количество обезьян перевалит за 20мдрд. Так что земля входит в плотную турбулентность с уничтоженным ядром во всех хребтовых белых нациях мира с инструментарием который находится вне радаров спецслужб, так его действия часто рассчитаны на более чем 50 лет. И тут епанутая укуренная забористыми дураками типа стрелковых парашка с вечным сталиным(сейчас сталин2 под оттиском епала "путин" и голосом со звуками "путин", а потом 3 итд) носится беременная войной.Украина гасит эту беременность об себя, тратя лучших воинов. А остатки белого быдла франции, германии, англии не понимает кому оно должно своим продлением ресурса развитости цивилизации.Они даже не видят что развитость их стран совсем не их заслуга, а приписывают это все себе.Что есть очень опасно.Так как регулируя не попадающие под радары их спецслужб специальные константы их бытия с ними можно делать что угодно как из пластилина лепить коныков.
Пальчевский по предположениям раскручивается как президент после зеленского на путинские деньки в качестве троянского коня. Кто ему покупает эфирное время с игрой в одни ворота(только удобные вопросы для возможности критиковать все что дышет) на цапских каналах мерведчука? Этого ******** уже крутят московитские кацапские лживые зомбоканалы.
Пальчевский это путинская хриплая(хрипоту быдло лучше разделяет от других чтобы лучше голосовать) голограмма,расскручиваема по принципу что быдлу из 73% покажи, за то дурачки и проголосуют.Из того дурачья даже недоразвитые училки будут верить в 4000 долларов, которым обещал беня и его слуга коллектор богдан.Вы понимаете что за мохнатое дурачье учит детей в школе.Обнулите голограмму заранее.
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