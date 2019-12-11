 Протести в Гонконзі: посольство з'ясовує, чи є серед затриманих українці

Про це заявив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Посольство звернулося до уповноважених органів з проханням повідомити про наявність затриманих або заарештованих громадян України. У разі підтвердження факту затримання консул забезпечить захист прав затриманих відповідно до норм міжнародного права", – зазначив Кирилич.

Крім того, в МЗС підготували рекомендації у зв'язку з протестними акціями в спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг). Так, українцям рекомендується "неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в такому спеціальному адміністративному районі, обмежити пересування територією Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зборах, демонстраціях, а також відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації".

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Українцям також рекомендується заздалегідь планувати поїздку в аеропорт і перевіряти статус рейсів на сайті Міжнародного аеропорту Гонконгу.

"При плануванні подорожі до Гонконгу необхідно врахувати, що останнім часом прикордонною службою цього міста здійснюється посилена перевірка документів іноземців, які прибувають в регіон (детальне опитування щодо встановлення мети запланованого в'їзду іноземців та огляд їхніх особистих речей)", – додали в МЗС.

За даними міністерства, основною причиною відмови громадянам України у в'їзді в Гонконг є недостатньо чітке і переконливе обґрунтування мети відвідування ними міста.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про затримання українців в Гонконзі, де вже кілька місяців тривають протести. Так, українські громадяни, перебуваючи в аеропорту Гонконгу, повідомляли, що українців після прильоту не випускали з аеропорту, затримували, вели на допит, а потім готували до депортації.

Ммасові акції протесту у Гонконгу тривають з червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликала законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Однак багато прибічників опозиції заявили про намір продовжувати боротьбу за свободу від комуністичної диктатури Китаю.

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