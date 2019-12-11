 На придбання житла для тимчасового проживання ВПО виділять 13 млн грн, - Гончарук

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Визначили механізм надання допомоги та соціального захисту полоненим, які повернуться додому: отримання необхідної допомоги, включно з тимчасовим житлом і 100 тис. гривень. Крім цього, буде придбано житло для тимчасового проживання для 33 сімей внутрішньо переміщених осіб за рахунок співфінансування державного і місцевого бюджетів - це понад 13 млн грн", - зазначив він.
за такие деньги даже у меня в районном центре можно купить максимум хрущебу двушку на окраине
а остальным?
Кроме того, не понятно с какой стати вообще им должны что-то покупать, многим и не перемещенным жить негде! ютятся по несколько поколений в одной квартире! они фактически тоже бездомные!
https://censor.net.ua/photo_news/305941/terroristy_privyazali_mujchinu_s_ukrainskim_flagom_k_stolbu_v_zugrese_foto
Или вот этих?
https://www.gazeta.ru/politics/2015/06/18_a_6846469.shtml