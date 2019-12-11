 На придбання житла для тимчасового проживання ВПО виділять 13 млн грн, - Гончарук

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Визначили механізм надання допомоги та соціального захисту полоненим, які повернуться додому: отримання необхідної допомоги, включно з тимчасовим житлом і 100 тис. гривень. Крім цього, буде придбано житло для тимчасового проживання для 33 сімей внутрішньо переміщених осіб за рахунок співфінансування державного і місцевого бюджетів - це понад 13 млн грн", - зазначив він.

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