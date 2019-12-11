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 На придбання житла для тимчасового проживання ВПО виділять 13 млн грн, - Гончарук

Кабінет міністрів України 11 грудня ухвалив рішення профінансувати придбання житла для тимчасового проживання 33 сімей внутрішньо переміщених осіб.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Визначили механізм надання допомоги та соціального захисту полоненим, які повернуться додому: отримання необхідної допомоги, включно з тимчасовим житлом і 100 тис. гривень. Крім цього, буде придбано житло для тимчасового проживання для 33 сімей внутрішньо переміщених осіб за рахунок співфінансування державного і місцевого бюджетів - це понад 13 млн грн", - зазначив він.

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На придбання житла для тимчасового проживання ВПО виділять 13 млн грн, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164836
 
 
 Топ коментарі
 
Да в жопу этих ВПЛ. Основная масса этого -типичные "любители рускаво мира". Вперед на свою "исконную родину." Потепление уже настало На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5145
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остальним болт, нехай серіали більше переглядають або "Лігу сміху "
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Это государство и взаимопомощь, иначе - для чего государство?..
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Да в жопу этих ВПЛ. Основная масса этого -типичные "любители рускаво мира". Вперед на свою "исконную родину." Потепление уже настало На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5145
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Это государство и взаимопомощь, иначе - для чего государство?..
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13 млн на 33 семьи. это получается 400000 грн на одну семью. По нынешнему курсу это 16000 долларов.
за такие деньги даже у меня в районном центре можно купить максимум хрущебу двушку на окраине

а остальным?
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остальним болт, нехай серіали більше переглядають або "Лігу сміху "
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боюсь что как раз тем кто сможет написать сочинение на тему "роль голобородько в мировой политике на примере 4 серии второго сезона" и "сложность образов представленных на сцене великим Корявченковым". а те кто сдаст экзамен по предмету "кварталоведение и технология сватов" получат трешку на Крещатике
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Ну и нормально, а что им в центе Киева покупать?
Кроме того, не понятно с какой стати вообще им должны что-то покупать, многим и не перемещенным жить негде! ютятся по несколько поколений в одной квартире! они фактически тоже бездомные!
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Стрелок - так все ВПЛ из лугандонии переедут к тебе жить в райцентр. Ты разве этому не рад ? На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1020
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Если всем уехавшим оттуда дать хаты, как же пройдут "местные выборы" в Лугандоне? Придётся Ху*лу бурятов с чеченами туда подкинуть на радость местным коллаборантам и зебилам.
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