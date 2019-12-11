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 Політика України
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Все про:ГПУ (3231) депутат (949) обшук (824) Максим Микитась (20) ДБР (708)

 ДБР і ГПУ прийшли з обшуком до нардепа 8 скликання, підозрюваного у відмиванні 200 млн гривень (оновлено)

Слідчі Держбюро розслідувань і співробітники Генпрокуратури провели обшук вдома у народного депутата восьмого скликання.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, екснардеп нібито може бути причетний до відмивання грошей на суму близько 200 млн гривень, які він нібито придбав незаконним шляхом.

За попередньою інформацією, у 2016 році на той момент нардеп підробив документи, зокрема договори купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Слідство встановило, що один із контрагентів депутата помер до підписання договору. Крім того, в осіб, які нібито підписували угоди, доходи від угоди не зазначені в деклараціях. Також, правоохоронці встановили, що угоди не були зареєстровані в установленому законом порядку.

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Зараз вирішується питання про накладення арешту на майно колишнього політика.

Триває досудове розслідування за статтями про відмивання грошей і підробку документів.

За даними "Української правди" йдеться про Максима Микитася.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164831
 
   
 Топ коментарі
 
провели обыск дома у народного депутата восьмого созыва.

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ГБР и ГПУ пришли с обыском к нардепу 8 созыва, подозреваемому в отмывании 200 млн гривен - Цензор.НЕТ 7793 прикольно депутата звати..."депутат васьмого сазива" якесь індіанське ім"я
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Вси на майдан, это червона линия, не дадим посадить ворюгу !!!
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А когда уже прийдут с обыском к Бене?
Или боятся, что за это Вовочка будет больно наказан.
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Кожен нардеп по 200 мільйонів, і результат у 60% пенсіонерів пенсія менша 2 тисяч у місяць. Успішна країна -це Україна. Правда не для всих.
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Это неправда - с скулеж. Я не знаю что там с этим нардепом, пусть расследуют. Но вот не надо писать про каждого депутата. Потому что на депутатов трат 1 миллиард (причем это всего, с делегациями в европе и тд), а на пенсионеров- 400.
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провели обыск дома у народного депутата восьмого созыва.

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прикольно депутата звати..."депутат васьмого сазива" якесь індіанське ім"я
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А коли ГБР та ГПУ прийдуть до Зеленського, розібратися з його торгівлею на крові українців?
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До попередників і папєрєдніков ще не приходили.
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Зеленського час саджати до в'язниці.
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Вси на майдан, это червона линия, не дадим посадить ворюгу !!!
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А не пишов бы ты нах? Чмо ватнэ, а микитася - на гилляку!
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А когда уже прийдут с обыском к Бене?
Или боятся, что за это Вовочка будет больно наказан.
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