 ДБР і ГПУ прийшли з обшуком до нардепа 8 скликання, підозрюваного у відмиванні 200 млн гривень (оновлено)

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, екснардеп нібито може бути причетний до відмивання грошей на суму близько 200 млн гривень, які він нібито придбав незаконним шляхом.

За попередньою інформацією, у 2016 році на той момент нардеп підробив документи, зокрема договори купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Слідство встановило, що один із контрагентів депутата помер до підписання договору. Крім того, в осіб, які нібито підписували угоди, доходи від угоди не зазначені в деклараціях. Також, правоохоронці встановили, що угоди не були зареєстровані в установленому законом порядку.

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Зараз вирішується питання про накладення арешту на майно колишнього політика.

Триває досудове розслідування за статтями про відмивання грошей і підробку документів.

За даними "Української правди" йдеться про Максима Микитася.