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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:Київська область (1079) Нацполіція (8630) Правоохоронні органи (516) стрілянина (1090)

 В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції. ФОТО

У Київській області проводиться спецоперація "Грім" для затримання озброєного зловмисника, який стріляв у екіпаж поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції 01

"У місті Яготин через неправильне паркування легкового автомобіля, який загородив проїзд, стався конфлікт. Для з'ясування всіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

У цей час невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілець зі зброєю сховався у себе у дворі", - йдеться в повідомленні.

Пострілами пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські не постраждали.

В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції 02

На місці вчиненого правопорушення працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.

Читайте також: Стрілянина в Дарницькому районі: поліцейські розшукують зловмисника

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164828
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по идиотизму ситуации - вполне может быть и зарегистрированным.
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А шо так можно было????))
Ща пойду набью морды парочке мусоров и спрячусь у себя во дворе))
Чик-чирик, я в домике!!!
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Теперь стрельбу называют конфликтом?
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как вы думаете оружие зарегистрировано было или нет?
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Судя по идиотизму ситуации - вполне может быть и зарегистрированным.
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На гладкий ствол не существует гильзотеки , так что никакой баллист не вычислит гладкий ствол
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гильзотеки не существует, но существуют номер ствола и хозяин этого самого ружьишка
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Конечно номер ствола существует вот только как ты определишь з какого именно ствола стремили по полиции
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После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе", - говорится в сообщении
Ну, как бы тут гильзотека не нужна)
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да, два раза.
поди вычисли гладкостволку, по дробинам то В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции - Цензор.НЕТ 4545
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Судя по лобовому стеклу, там явно была картечь.
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вичислять.
Склад порохового нагару в стволі і на картечі...
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і всі "повірять"?
експерт Вася висрав: Ваня винен бо склад газів і попрохів - той же шо і прилетів в машину - хто не вірить - лох.
ствол почистити мона, нє?
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Чисть не чисть при ******** методиках експертиз воно не допомагає: є хроматографи й інші аналізатори з можливістю ідентифікувати до кількості атомів, можна по простому відстріляти з його рішниці і порівняти з тим що знайшли в пошкодженій машині під звичайним мікроскопом, або цифрова камера з спец.обєктивами, обчислювальним комплексом і сец. програмою.
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а, ок.
просто як у нас - то можуть Васю с Херсону, який спав п.яним, зробити винним в використанні баби з Ужгорода в ту ж ніч.
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И опять не знаю, как прокомментировать ЭТО((((((((((
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нет, конфликтом называют агрессивную войну с военными преступлениями и оккупацией территорий. а это похоже - мелкое хулиганство.
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У молдаван, кстати, нужно разрешение на пневмат
Правда не такое, как, к примеру на ТТ, достаточно записаться в тир и заплатить абонемент на пару месяцев.
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А шо так можно было????))
Ща пойду набью морды парочке мусоров и спрячусь у себя во дворе))
Чик-чирик, я в домике!!!
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В США так делают, в конце жизненного пути.
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ми не знаємо всіх фактів, тому ..може й можливо....в більшості штатів США діє закон самооборони "Stand Your Ground" (стой на своєму). Хоча в деяких штатах діє протилежний принцип -" Duty to retreat" (відступай доки можливо).
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"Полицейские непострадали."

НЕ с глаголом пишется раздельно,в начальной школе знают
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""В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.
В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка.
После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе",
Клиника на клинике....
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так частная собственность неприкосновенна...и без санкции судьи менты не могут зайти во двор В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции - Цензор.НЕТ 3213
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"После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе","В Киевской области проводится спецоперация "Гром" для задержания вооруженного злоумышленника, стрелявшего в экипаж полиции."- что же это за двор у него такой, если что бы найти его нужно проводить спецоперацию??? В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции - Цензор.НЕТ 9002
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Так преподнести новость!Или корреспонденты или полиция страдают слабоумием.
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Хлопці, а що все ви про "нарізне" та про "слабоумних"? Ніхто не замислювався, чому саме в Яготині, чому стріляв? Може, там "в консерваторії" щось не гаразд? Людина так просто не вийме зброю і не почне стріляти.
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