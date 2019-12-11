 В Яготині конфлікт через паркування автомобіля закінчився пострілами в екіпаж поліції. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"У місті Яготин через неправильне паркування легкового автомобіля, який загородив проїзд, стався конфлікт. Для з'ясування всіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції.
У цей час невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілець зі зброєю сховався у себе у дворі", - йдеться в повідомленні.
Пострілами пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські не постраждали.
На місці вчиненого правопорушення працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.
Ну, как бы тут гильзотека не нужна)
поди вычисли гладкостволку, по дробинам то
Склад порохового нагару в стволі і на картечі...
експерт Вася висрав: Ваня винен бо склад газів і попрохів - той же шо і прилетів в машину - хто не вірить - лох.
ствол почистити мона, нє?
просто як у нас - то можуть Васю с Херсону, який спав п.яним, зробити винним в використанні баби з Ужгорода в ту ж ніч.
Правда не такое, как, к примеру на ТТ, достаточно записаться в тир и заплатить абонемент на пару месяцев.
Ща пойду набью морды парочке мусоров и спрячусь у себя во дворе))
Чик-чирик, я в домике!!!
https://www.youtube.com/watch?v=rVk3zXPthS4
НЕ с глаголом пишется раздельно,в начальной школе знают
В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка.
После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе",
Клиника на клинике....