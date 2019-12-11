 Путін не поважає Європу, він нічого не зробить для миру на Донбасі, ЄС має знайти адекватну відповідь, - Süddeutsche Zeitung

Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН. За круглим столом у Парижі російський президент був єдиний, хто отримав бажане. Тому що він був єдиним з чотирьох учасників, хто може жити з фактом, що війна на Сході України продовжить тліти. Він підтримає мир, лише якщо Росія отримає вигоду від цього. Володар Кремля мислить дуже тактично. Він також демонструє, як мало він цінує роль чесного партнера Європи.
Видання додає, що це видно не лише на Сході України. В Парижі Путін також відмахувався від інших конфліктів із Заходом, списуючи все на ворожість до Росії.
Антидопінгова агенція WADA відсторонила російських спортсменів на чотири роки від головних міжнародних змагань? На його думку, це все політично мотивовано. Російські спецслужби звинувачують у причетності до вбивства у Берліні? Путін сперечається лише в півсили й називає жертву терористом. За словами російського президента, Німеччині потрібно було видати загиблого грузина Москві, перш ніж сталося щось подібне.
Для Путіна винен завжди хтось інший. Це стосується і війни на Сході України. Путін стверджує, що Росія напряму не причетна до кровопролиття. Але саме він стоїть на заваді мирному рішенню. Його інтерпретація Мінських угод – це спосіб для нього втілити російські інтереси з благословення Заходу. Тому він хоче назавжди отримати контроль регіону, який законно належить Україні. І не важливо, буде на Донбасі хиткий мир, гаряча чи холодна війна. Головне, щоб безлад заважав українському вступу в Євросоюз і НАТО.
Зважаючи на це, великі надії подає навіть сам факт, що чотири лідера в Парижі хоча б говорять один з одним. Перша зустріч президентів України й Росії теж важлива, тому що російська сторона навіть не привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах.
Путін тримає очікування на такому низькому рівні, що кожен рух тепер розцінюється як позитивний. Зустріч у Парижі стала для нього можливістю продемонструвати готовність вести переговори без поступок. Наступного разу від нього можуть зажадати більшого. Але поки що Путін може дозволити собі свою позицію, тому що він все менше залежний від доброї волі Європи.
Після анексії Криму російський президент зміг визволити Росію з міжнародної політичної ізоляції. Не в останню чергу це вдалося зробити завдяки прогалинам, які лишив Захід. Стратегічно він розглядає ЄС не більш ніж відросток США. Вихід з угоди про РСМД підтвердив ці його погляди. В політичному вимірі володар Кремля вважає Брюссель нічого не вартим. Він віддає перевагу розмовам з окремими країнами, особливо якщо це ще й допомагає підривати єдність всередині ЄС.
Звісно, Путін хотів би позбутися економічних санкцій. Але він не готовий заплатити за це ціну, хоча невдоволення всередині Росії зростає. Разом з тим, економічні відносини між Європою і Росією сильніші, ніж політичні. Й вони більш важливі для Путіна. Добровільно він нічого не зробить для встановлення миру в Європі. Як з таким вести переговори? Як мінімум не варто забувати про все вище сказане.
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Зе шут и его партия дураков ведет украину к уничтожению.
А наше зелене закони нашвидкуруч приймає, аби фуйлу догодити.
А они.... .Европа, Европа.
Цензор, как дети, вы должны дать оригинальную ссылку на Süddeutsche Zeitung. Я не вижу такой статьи там.
https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-putins-kalkuel-1.4717292
Так что пора этого януковича после предательства под видом победы 8 декабря не только сбросить, но и повешать сразу на крещатике, чтобы на этотраз янык со своими ватными агентами портновыми,ермаками,сивохами не успел сбежать. Только за ноябрь зеленомика набрала дополнительно 1млрд$ кредита, это в разы быстрее чем самый большой продавец и грабитель украины суперлживая супертварь тимашенка в 10х годах, где она набрала более 10млрд$ новых кредитов под обещания распродать земли украины.
Первый и вторая статья дохода глухо отрицательного и суперкитайдефицитного бюджета есть подоходный налог с граждан и налог с китайских товаров. НАЛОГ С КИТАЙСКИЙХ ТОВАРОВ в зеленомике дураков и коллаборантов, за голосование которым коломойский платит по 5к$ для разворовывания и деиндустриализации, ЯВЛЯЮТ ОСНОВНУЮ СТАТЬЮ ДОХОДА госбюджета. Потому что дураки колчаковского артиста были набраны по отсосу, 300к$, ученые по троянским учебникам ущербной модели демократии для лоховз как зе и его слуг коломойши, заточенной на проедание, коррупцию, и полное сгнитие украины с 3 арсенала яо до сохи и совращении агрессора для нападения.С полной продажей земли и полной деиндустриализации под видом реформ. То есть ничего не останется - даже рабов с землями под видом продажи фермерам, "рынка земли" распродадут слуги коломойского с зарплатами за 5k$. А кто из них не как нужно коломойскому голосует, того исключают. Потому все после 9 после очередной "победы" под видом победы все на снос этого дерьма.
Какой там уважает- Шредера купил как барышню легкого поведения, (Меркель на подходе), Боинг сбил,ракеты в Калининград поставил.
В ответ Германия строит РФ газопровод,чтоб он на вырученные деньги мог финансировать всех в ЕС... Остальные страны высказывают 101-ю озабоченность...
Цих мішочників історія нічому не навчила і не навчить.
https://twitter.com/UAPopcorn/status/1204685451317141510
Silke Bigalke berichtet seit Ende 2018 für die Süddeutsche Zeitung aus Moskau. Zuvor lebte sie fast fünf Jahre als Korrespondentin in Stockholm und schrieb von dort über Skandinavien und das Baltikum. Zur SZ kam sie bereits 2011 als Volontärin. Silke Bigalke hat in Köln Politik und Volkswirtschaftslehre studiert, während des Studiums besuchte sie die Kölner Journalistenschule.
google-перевод: "Сильке Бигальке сообщает с конца 2018 года для Süddeutsche Zeitung из Москвы.Раньше она почти пять лет жила корреспондентом в Стокгольме и писала оттуда о Скандинавии и Прибалтике. Она пришла в СЗ в 2011 году в качестве волонтера.Сильке Бигалке изучала политику и экономику в Кельне, во время учебы она посещала Кельнскую школу журналистики."
Мабудь, саме тому кляті порохоботи не вважають те, що сталося в Парижі, перемогою... От рошенок на них немає! Терміново всім по дозі голобородька під сватами! Особливо буйним - подвійну дозу!
но лучше поздно, чем никогда
Е упало, П пропало ,
Кто остался на трубе?
...посмотрите на фото - лошадь просто ох...ла