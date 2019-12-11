 Погрози депутаткам Устіновій і Стефанишиній: комітет ВР звернеться в НАЗК

Таке рішення було прийнято в середу, 11 грудня, на засіданні регламентного комітету ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".
Йдеться про скандальне засідання комітету з питань здоров'я нації, коли депутатам "Голосу" погрожували фізичною розправою за їхній законопроєкт 2089 про зниження цін на ліки.
Тиск і погрози депутаткам "Голосу" має розглянути НАЗК - рішення регламентного комітету.
Регламентний комітет парламенту ухвалив рішення звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо ситуації, яка сталася на засіданні комітету з питань здоров'я нації.
"Такі випадки тиску та погроз не повинні повторитися. Тому що вчора це сталося з нами, а завтра може статися з будь-яким іншим народним депутатом. Ні фармбізнес, ні будь-який інший бізнес не має тиснути на народних депутатів і просувати на засіданнях парламентських комітетів свої інтереси", - сказала Стефанишина.
При цьому, зазначили в партії, Генпрокуратура досі не відреагувала на інцидент. Депутати звернулися в прокуратуру з заявами про погрози ще 2 тижні тому.
Інцидент з погрозами Стефанишиній і Устіновій з боку ексзаступника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака стався 27 листопада на засіданні комітету ВР з питань здоров'я нації. "Починайте, тому що я їм зараз бошки відіб'ю", - сказав Чумак учасникам засідання, маючи на увазі Стефанишину й Устінову.
Після цього Устінова подала в ГПУ заяву про погрозу вбивством.
Це п'ятий заступник, призначений за нового міністра Зоряни Скалецької. Раніше він був у неї радником.
Як повідомляла «Українська правда», Олександр Чумак - людина з орбіти впливу Петра Багрія (президент асоціації «Виробники ліків України» та однин з найбільших гравців фармацевтичного ринку, -ред.), який є співвласником компанії «Інтерхім», котра раніше масово виготовляла препарати зі вмістом кодеїну (природний опійний наркотик, що використовують як лікарський засіб проти, має слабкий наркотичний і болезаспокійливий ефект, -ред.). Держлікслужба тоді попереджала фармвиробника про необхідність взяти під контроль виробництво цих препаратів.