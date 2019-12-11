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Все про:ВР (5375) погрози (271) НАЗК (670) Стефанишина_Ольга (14) Голос партія (111) Устінова (15)

 Погрози депутаткам Устіновій і Стефанишиній: комітет ВР звернеться в НАЗК

Регламентний комітет Верховної Ради звернеться до Національного агентства з питань запобігання корупції через погрози депутаткам від "Голосу" Олександрі Устіновій і Ользі Стефанишиній з боку ексрадника міністра охорони здоров'я Чумака.

Таке рішення було прийнято в середу, 11 грудня, на засіданні регламентного комітету ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

Йдеться про скандальне засідання комітету з питань здоров'я нації, коли депутатам "Голосу" погрожували фізичною розправою за їхній законопроєкт 2089 про зниження цін на ліки.

Тиск і погрози депутаткам "Голосу" має розглянути НАЗК - рішення регламентного комітету.

Також читайте: "Я им сейчас бошки отобью", - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака. ДОКУМЕНТ

Регламентний комітет парламенту ухвалив рішення звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо ситуації, яка сталася на засіданні комітету з питань здоров'я нації.

"Такі випадки тиску та погроз не повинні повторитися. Тому що вчора це сталося з нами, а завтра може статися з будь-яким іншим народним депутатом. Ні фармбізнес, ні будь-який інший бізнес не має тиснути на народних депутатів і просувати на засіданнях парламентських комітетів свої інтереси", - сказала Стефанишина.

При цьому, зазначили в партії, Генпрокуратура досі не відреагувала на інцидент. Депутати звернулися в прокуратуру з заявами про погрози ще 2 тижні тому.

Інцидент з погрозами Стефанишиній і Устіновій з боку ексзаступника міністра охорони здоров'я Олександра Чумака стався 27 листопада на засіданні комітету ВР з питань здоров'я нації. "Починайте, тому що я їм зараз бошки відіб'ю", - сказав Чумак учасникам засідання, маючи на увазі Стефанишину й Устінову.

Після цього Устінова подала в ГПУ заяву про погрозу вбивством.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164821
 
 
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"Угрозы депутатам Устиновой и Стефанишиной: комитет ВР обратится в НАПК" - неужели после таких разговоров, этого жлоба надо ещё держать у власти, пинком под зад, и открыть криминальное дело, и где вообще, Лицедей берёт таких поддонков? Очень странно и это подозрительно.
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Співвласник одеського фармацевтичного заводу «Інтерхім» Олександр Чумак став заступником міністра охорони здоров'я. Про це повідомила прес-служба Кабміну.
Це п'ятий заступник, призначений за нового міністра Зоряни Скалецької. Раніше він був у неї радником.
Як повідомляла «Українська правда», Олександр Чумак - людина з орбіти впливу Петра Багрія (президент асоціації «Виробники ліків України» та однин з найбільших гравців фармацевтичного ринку, -ред.), який є співвласником компанії «Інтерхім», котра раніше масово виготовляла препарати зі вмістом кодеїну (природний опійний наркотик, що використовують як лікарський засіб проти, має слабкий наркотичний і болезаспокійливий ефект, -ред.). Держлікслужба тоді попереджала фармвиробника про необхідність взяти під контроль виробництво цих препаратів.
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