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 Події, Суспільство
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Все про:арешт (1039) суд (5659) Мірошниченко Артем (7) Барабаш Микола (1)

 Підозрюваному у вбивстві бахмутського волонтера Мірошниченка Барабашу змінили запобіжний захід на утримання під вартою без права на заставу

11 грудня Донецький апеляційний суд у Бахмуті переглянув запобіжний захід стосовно одного з нападників на волонтера Артема Мірошниченка. Колегія суддів не погодилася з рішенням Артемівського міськрайонного суду відправити його під домашній арешт, і переобрала запобіжний захід.

Засідання почалося із запізненням, оскільки Миколі Барабашу шукали іншого адвоката, бо попередній захворів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на freeradio.com.ua.

Переглядали запобіжний захід у закритому режимі.

Колегія суддів у складі Римми Залізняк, Дмитра Круподері й Олега Стародуба скасувала рішення Артемівського міськрайонного суду та переобрала 16-річному Миколі Барабашу новий запобіжний захід. Його відправили в СІЗО на 2 місяці, до 29 січня, без права внесення застави.

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На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164816
 
   
 Топ коментарі
 
Малороский зебил пересмотрел квартал где высмеивают Украину и патриотов, и начал ненавидеть патриотов Подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу изменили меру пресечения на содержание под стражей без права на залог - Цензор.НЕТ 7035
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Ватна суддівська сепарня захищає відморозка, добре, що пішов розголос, тому і змінили запобіжний захід на тримання в сізо.
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Малороский зебил пересмотрел квартал где высмеивают Украину и патриотов, и начал ненавидеть патриотов Подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу изменили меру пресечения на содержание под стражей без права на залог - Цензор.НЕТ 7035
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Ватна суддівська сепарня захищає відморозка, добре, що пішов розголос, тому і змінили запобіжний захід на тримання в сізо.
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Була. Видалив. Був у спільноті ;У Ашота;.
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Не трогайте артистов(клоунов), кучеров и проституток.Они служат любой власти - Колчак.В 21м веке к проституточным профессиям можно добавить пресституток и ******** на рекламном гугл пособии.Тяжело в этих средах не стать проституткой, это ж всегда нужно сопротивляться течению, что часто чревато наполнением кармана.Потому там остаются и процветают только отобранные падшие члены народа, иными словами селекционный отбор супергнили, прилипание туда всей гнили общества.Прослойка ж300 тоже где-то в этих падших прослойках.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов
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НАГАДУЮ недорослям з Земанди, що ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВБИВАЮТЬ. УКРАЇНСЬКУ МОВУ Московіти ВБИВАЛИ 4 СТОЛІТТЯ і сьогодні мало що змінилося а при вас зебілах ще більше розпоясалися любителі "руського міра". Не грайтеся з мовою. Скільки століть можна знущатись з мови української, забороняти друкувати книжки, говорити, в школах викладати, висміювати. Поважаю громадян які знають, вміють і розмовляють мовою країни де народився і живе, поважає її і лілеїть. Рідна мова це є рідна і тут без питань зобов'язаний знати , розмовляти. А таких екземплярів які зневажають мову держави де живуть, вбивають громадян за те що розмовляють не мокшанським сленгом треба ізолювати від суспільства на вічно в зони, позбавляти громадянства.
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А зачем это напоминать зекоманде? Они мовой не пользуются. Им строение челюсти не даёт.
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припрятали в СИЗО, чтобы до суда его не зарезали гдето в подворотне
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Хто замовив вбивство Артема Мірошниченко???
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дивлюся, там всі козацькі прізвища: Залізняк, Круподеря, Стародуб. Та й виродок Барабаш.
Як же вони майже всі перетворилися на тупе прокацапське совкобдило?
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"искали другого адвоката, потому что предыдущий заболел",Источник: https://censor.net.ua/n3164816 . Зассала сєпарська адвокатка йти на апеляцію, в першій інстанції теж трєбавала пєрєводчика, бо нє панімала (а як же воно уйобіще свідоцтво отримало без знання держ.мови ?)
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