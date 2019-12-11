 Підозрюваному у вбивстві бахмутського волонтера Мірошниченка Барабашу змінили запобіжний захід на утримання під вартою без права на заставу

Засідання почалося із запізненням, оскільки Миколі Барабашу шукали іншого адвоката, бо попередній захворів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на freeradio.com.ua.
Переглядали запобіжний захід у закритому режимі.
Колегія суддів у складі Римми Залізняк, Дмитра Круподері й Олега Стародуба скасувала рішення Артемівського міськрайонного суду та переобрала 16-річному Миколі Барабашу новий запобіжний захід. Його відправили в СІЗО на 2 місяці, до 29 січня, без права внесення застави.
На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.
6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.
Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.
У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.
Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов
Як же вони майже всі перетворилися на тупе прокацапське совкобдило?