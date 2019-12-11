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 У Херсоні чиновники Держвиконавчої служби сприяли рейдерському захопленню споруджуваного багатоквартирного будинку, - СБУ

Служба безпеки України викрила посадових осіб Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Херсонській області на сприянні в рейдерському захопленні об'єкту незавершеного будівництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники ДВС незаконно здійснили опис та арешт корпоративних прав комерційної структури. Товариство зводило багатоквартирний будинок, який перебував у процесі будівництва для здачі в експлуатацію. Під штучним приводом посадовці занизили експертну оцінку об’єкту та передали на реалізацію до держпідприємства "Сетам".

У Херсоні чиновники Держвиконавчої служби сприяли рейдерському захопленню споруджуваного багатоквартирного будинку, - СБУ 01

Співробітники СБ України задокументували, що чиновники в інтересах фірм наближених до кримінальних кіл регіону організували відчуження нерухомості за вартістю приблизно у 10% реальної вартості недобудови. Через дії зловмисників могли постраждати інтереси громадян, які інвестували у будівництво житла. За матеріалами спецслужби, відповідні установили ініціювали процес повернення корпоративних прав законному власнику.

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Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, здійснено оголошення про підозру у вчиненні злочину Начальнику Олешківського районного відділу та старшому державному виконавцю Корабельного районного відділу ДВС Херсонщини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164814
 
   
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"В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома, - СБУ" - уже давно пора посадить б/у минюста Петренко, он успел по всей Украине расставить своих уголовников, чтобы прекратить беспредел, надо оперативно это жульё ставить к стенке, только тогда будет результат.
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