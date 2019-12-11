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 Новий закон про особливий статус Донбасу точно зможемо розробити за рік, - Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу точно буде готовий через рік.

Про це він сказав журналістам перед засіданням профільного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Коли буде готовий новий закон, і він буде узгоджений з усіма сторонами, очевидно, що в ньому буде написано, що цей закон перестає діяти... Коли це може бути технічно і хронологічно вирішено - це може бути й більше, ніж півроку. Але точно за рік, я думаю, що ми впораємося", - сказав Корнієнко.

Читайте також: Профільний комітет Ради підтримав продовження закону про особливий статус Донбасу на рік (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164812
 
 
 Топ коментарі
 
Дибілів, які нав'язують українцям закон про особливий статус, потрібно підвісити на стовбах.
За державну зраду.
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А що воно таке зачухане, як бомжара ?
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Дибілів, які нав'язують українцям закон про особливий статус, потрібно підвісити на стовбах.
За державну зраду.
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Мне будет тогда очень не хватать Петра Алексеевича
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Опять же- для какого Донбасса статус? Подконтрольные нам территории мы отдадим под управление террористов?
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Не переживай,у тебя останется твой любимый пхутин.
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Тебе платят по 1 церке шаленой бджилки за сообщение или по 11 рублей?
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У меня оплата помесячная - 4000$,как и в учителей.
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Значит за такую зарплату тебя можно отправлять подальше)))
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По факту,вас,зебилов,в последнее время все чаще отправляют подальше.
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Ага, на варте, под ОПэшечкой, всякие шоколадные стоюны)))
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Закажи табличку с этими словами и повесь в изголовье.
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Вообше то таблички, фотографії там, стели ставляють не над головою, а над ногами, але Ваша воля , навіть така, буде виконана.
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Не можна так про харчувальника. ****** не зрозуміє. Це ж його Закон.
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ваши законы напоминают комиксы плохого автора.
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А що воно таке зачухане, як бомжара ?
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А що воно таке зачухане, як бомжара ?

За неньку вболіває...
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не їсть, не спить, не миється, тільки про країну і дбає.
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Диви як бігають на задніх лапках перед ******.
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Новый закон об особом статусе Донбасса

Какой там статус! Есть законы Украины и ему должны подчиняться все. Нечего наводить тень на плетень.
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5-6 років, карантину...
Роззомбування.

Как по мне все гораздо печальнее. За 20 лет власти ПР ,Януковича ефремовых и прочих ,сбу,мвд превратилось в крышу криминала. С индустриального района в 2014 году уехали специалисты,трудоспособные и здравомыслящие.
Остались пенсионеры,бандюки типа Захарченко,утописты мозговые и местная шантрапа,не умеющая ничего делать, под флагом отморозка "святого Арсения"
СМИ РФ активно проповедует вражду между Донбассом и остальной Украиной.
Производство в Донбассе упало,народ дабы выжить идет на службу к оккупантам
потому как 15тыс рублей это для них большие деньги. Цены на квартиры в Донецке упали в 10 раз РФ максимально использовала данную ситуацию для давления на Украину.Вела огонь с Градов по украинским пограничникам со своей территории.
Как по мне - работы на 10-20 лет хватит...
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да, раньше Президент, а теперь левый "пассажир", как он сказал Новый закон об особом статусе Донбасса точно сможем разработать за год, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3777
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стретились два *****, жаль стол большой, так бы под столом еще и ножками терлись бы
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Почему все исключают что Закон будет иметь, не может, ремрессивный характер ? Порожение правах жесиокие налоги за российское гражданство и т д .
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Старый закон уходит , в новом можно написать что угодно ! Вполть до возвращения смертной казни в ордло . Вот такие Особые условия !
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Написать то ты можешь в законе что угодно. Но если откроешь текст минских соглашений - пункт 11, то увидишь там что закон должен быть согласован с представителями этих районов (ОРДЛО). Не согласуют - придется переписывать. Скажи "спасибо" Кучме и "шоколадному королю".
И да, конституционная реформа там прямым текстом. Так что все "красные линии про конституцию" это для внутреннего потребления, а на деле придется рано или поздно выполнять, потому что и немцы и французы еще раз подтвердили "незыблемость минска", и вносить в его текст изменения никто не собирается.
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До пункта 11 треба виконати всі 10 пунктів, росія хоча б перший виконала ? Новий закон про особливий статус Донбасу точно зможемо розробити за рік, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5755 А після виконання першого, переходимо до 2-го, і так далі.
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Значит, ни войны и мира продлили еще на один год. По статистике 1 убитый и два раненных за три дня ВСУ. Итого: 121 убитый и 242 раненых. Из-за Корниенко.
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Тихою сапою блаЗЄнські ведуть Україну до кацапо-совка.
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