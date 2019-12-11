 Новий закон про особливий статус Донбасу точно зможемо розробити за рік, - Корнієнко

Про це він сказав журналістам перед засіданням профільного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Коли буде готовий новий закон, і він буде узгоджений з усіма сторонами, очевидно, що в ньому буде написано, що цей закон перестає діяти... Коли це може бути технічно і хронологічно вирішено - це може бути й більше, ніж півроку. Але точно за рік, я думаю, що ми впораємося", - сказав Корнієнко.

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