 Новий закон про особливий статус Донбасу точно зможемо розробити за рік, - Корнієнко

Про це він сказав журналістам перед засіданням профільного комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Коли буде готовий новий закон, і він буде узгоджений з усіма сторонами, очевидно, що в ньому буде написано, що цей закон перестає діяти... Коли це може бути технічно і хронологічно вирішено - це може бути й більше, ніж півроку. Але точно за рік, я думаю, що ми впораємося", - сказав Корнієнко.
За державну зраду.
За неньку вболіває...
...
Какой там статус! Есть законы Украины и ему должны подчиняться все. Нечего наводить тень на плетень.
Роззомбування.
Роззомбування.
Как по мне все гораздо печальнее. За 20 лет власти ПР ,Януковича ефремовых и прочих ,сбу,мвд превратилось в крышу криминала. С индустриального района в 2014 году уехали специалисты,трудоспособные и здравомыслящие.
Остались пенсионеры,бандюки типа Захарченко,утописты мозговые и местная шантрапа,не умеющая ничего делать, под флагом отморозка "святого Арсения"
СМИ РФ активно проповедует вражду между Донбассом и остальной Украиной.
Производство в Донбассе упало,народ дабы выжить идет на службу к оккупантам
потому как 15тыс рублей это для них большие деньги. Цены на квартиры в Донецке упали в 10 раз РФ максимально использовала данную ситуацию для давления на Украину.Вела огонь с Градов по украинским пограничникам со своей территории.
Как по мне - работы на 10-20 лет хватит...
И да, конституционная реформа там прямым текстом. Так что все "красные линии про конституцию" это для внутреннего потребления, а на деле придется рано или поздно выполнять, потому что и немцы и французы еще раз подтвердили "незыблемость минска", и вносить в его текст изменения никто не собирается.