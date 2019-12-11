 16-річна екоактивістка Грета Тунберг стала "людиною року" за версією Time. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт видання.

Грета Тунберг виявилася наймолодшою ​​людиною року за майже 100-річну історію присудження цього звання, обійшовши включених цього року в шорт-лист Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна, Марка Цукерберга й учасників протестів у Гонконзі.

"Вона дала поштовх всесвітньому руху. Тунберг стала найгучнішим голосом із найважливішої проблеми, що стоїть перед людством. Вона втілює собою повсюдне зростання активності молоді, що є важливим культурним феноменом нашого часу", - цитує ВВС головного редактора Time Едварда Фельзенталя.

Звання "Людина року", що присуджується Time, не є почестями. Це не знак схвалення. І не визнання популярності. Це твереза ​​оцінка світу, яким він є, і людей, які формують цей світ - до лиха чи до добра, говорить редакційний принцип.

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Першою людиною року став в 1927 році Чарльз Ліндберг, американський пілот, який перелетів Атлантику. Надалі це звання отримували Сталін, Гітлер, Черчілль, Ден Сяопін, Горбачов, Путін, а також збірні образи Американський Солдат і Користувач інтернету.