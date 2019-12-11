EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3245  77
Все про:ЗМІ (667) екологія (495) Тунберг (2)

 16-річна екоактивістка Грета Тунберг стала "людиною року" за версією Time. ФОТО

Журнал Time назвав екоактівістку Грету Тунберг зі Швеції людиною 2019 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт видання.

Грета Тунберг виявилася наймолодшою ​​людиною року за майже 100-річну історію присудження цього звання, обійшовши включених цього року в шорт-лист Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна, Марка Цукерберга й учасників протестів у Гонконзі.

"Вона дала поштовх всесвітньому руху. Тунберг стала найгучнішим голосом із найважливішої проблеми, що стоїть перед людством. Вона втілює собою повсюдне зростання активності молоді, що є важливим культурним феноменом нашого часу", - цитує ВВС головного редактора Time Едварда Фельзенталя.

16-річна екоактивістка Грета Тунберг стала людиною року за версією Time 01

Звання "Людина року", що присуджується Time, не є почестями. Це не знак схвалення. І не визнання популярності. Це твереза ​​оцінка світу, яким він є, і людей, які формують цей світ - до лиха чи до добра, говорить редакційний принцип.

Також дивіться: 16-річна активістка Тунберг - світовим лідерам на саміті ООН: "Ми на порозі масового вимирання, і все, про що ви можете говорити, - це гроші". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Першою людиною року став в 1927 році Чарльз Ліндберг, американський пілот, який перелетів Атлантику. Надалі це звання отримували Сталін, Гітлер, Черчілль, Ден Сяопін, Горбачов, Путін, а також збірні образи Американський Солдат і Користувач інтернету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164811
 
   
 Топ коментарі
 
Гуляй школу-попадёшь на обложку журнала.
 показати весь коментар
 
Попейте настойку пустырника, у вас зелефобия.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тьма это свет, война это мир, НЕЗНАНИЕ-СИЛА © Оруэлл.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
или в зекоманду
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Попейте настойку пустырника, у вас зелефобия.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У них ПГМ (Порошенко Головного Мозга)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗЕфилитик?
В диспансер !
 показати весь коментар
 
И кто это мне такое прохрюкрал?Прокажённый, сбежавший из своего лепрозория?Ничего, санитары тебя сейчас вернут на место.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Лечись, спирохета.
И людей предупреждай, чтобы с тобой за руку не здоровались.
С ЗЕфилитиками лучше не соприкасаться, они прямо из Рады бл@дей снимают,
гомосятиной не брезгуют, словом ВЫСОКОМОРАЛЬНАЯ кодла !

Шо там тарифы? Снизили уже?
А $600 000 в месяц Юзику приготовили (и это только от ментов) ?
 показати весь коментар
 
У порохоботика заПОр?Взгляни на портрет Порошенко-пронесёт
 показати весь коментар
 
По нашему-обычная титушня,вместо школы -на митинги.А вот тебе-человек года.Никапитулянтам как завидно...
 показати весь коментар
 
 
Вчера почитал украинскую версию Вики про небезызвестного Гая https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Очень схоже, масштаб только поменьше.
 показати весь коментар
 
 
чего только не сделаешь от нехер делать.
 показати весь коментар
 
 
Це та що не миється щоб зберегти воду?
 показати весь коментар
 
 
а скільки ж шкідливих матеріалів було використано, скільки CO2 було викинуто в атмосферу. Все заради того щоб надрукувати партію журналів. )
 показати весь коментар
 
 
Нет. Благодаря ей все эти экопартии защитников природы хайпанули до небес.
 показати весь коментар
 
Если бы только им. Там была новость что примерно 20% бюджета ЕС пойдут на эти экологические нужды. Представляете себе цифирь?
 показати весь коментар
 
 
Подозреваю, что есть взаимосвязь между производителями ветряков и орущих, что от природного газа небывалые загрязнения..
 показати весь коментар
 
 
Работал в Польше на этом деле. Каждый ветряк (кокиль+3 лопасти) 3 млн евриков. Тоже суммы аппетитные там крутятся.
 показати весь коментар
 
Тоже самое можно сказать про любого человека.

Хотя давайте говорить правду - от человека планете толку 0. Мы её уничтожаем и больше ничего не делаем.
 показати весь коментар
 
 
да они там в тайме все иппанутые. там и путен же был в свое время на обложке. после греты могут и зелю тиснуть, он вполне в концепцию укладывается.
 показати весь коментар
 
 
" могут и зелю тиснуть, он вполне в концепцию укладывается."
-----------------------------------------------------------------------------------------
Лучше бы он в контрацепцию укладывался.
 показати весь коментар
 
 
Это не смешно. Новая религия принесёт миллионы жертв неверующих
 показати весь коментар
 
 
причому в тих, хто не увірує, спочатку візьмуть величезну суму грошей, щоб потім їх знищити як баранів. 16-річна екоактивістка Грета Тунберг стала "людиною року" за версією Time - Цензор.НЕТ 93
...спочатку було слово... потім були гроші... великі гроші...
Ті, що вивели її на цю вершину, вже потирають руки від майбутніх надприбутків.
 показати весь коментар
 
Ну а что девочке поделать? Лицом не вышла, надо ж как то себя рекламировать
 показати весь коментар
 
 
При чем тут эта девочка?! Ты в самом деле считаешь что это она сама?! А Гринпис это реальные борцы за экологию а не рейдерская организация на заказ, по утоплению конкурентов?
 показати весь коментар
 
 
https://m.fishki.net/3111413-v-lagere-jekoaktivistov-v-londone-obnaruzhili-dizelynyj-generator.html

Это как бы все, что нужно знать об этих "экоактивистах"...
 показати весь коментар
 
 
Идиотку на обложку... Дура года. Не хочу в Европу!
 показати весь коментар
 
Шото там с етім Таймом не то.
То бубочка, то малолітня істеричка...
 показати весь коментар
 
 
Процент в обществе озабоченных греттотумбергов подозрительно похож на процент избирателей соеголовых. Шо то там не то с етим покровителем свинарчков.
 показати весь коментар
 
 
У мене одне велике питання до батьків цієї дівчинки. Чому у неї не було дитинства?
 показати весь коментар
 
 
родаки этой малолетней бабищи упоротые леваки и феминисты.
 показати весь коментар
 
 
Ого какая самая важная проблема. Так )(уйло грозя ядерной зимой просто успокаивает Грету?
 показати весь коментар
 
Конечно, ведь ядерная зима - лучшее средство против глобального потепления.
 показати весь коментар
 
 
Барышня себе рекламу сделали, сперва на обложке журналов, потом Нобелевская премия, потом президия шведского ЦК КПСС... Короче вся жизнь пройдёт в шоколаде! Покажите мне школьника который откажется прокатится через океан на яхте, Да он за это не только экологию с пеной у рта защищать начнет, а ещё и писять только через фильтры...
 показати весь коментар
 
Эта дiвчинка прибыла в Н.Й. на папиной парусной яхте, чтобы не загрязнять атмосферу.
Экипаж яхты - ПЯТЬ матросов, которые по прибытию в Н.Й. отбыли обратно в Швецию на реактивном авиалайнере.
На смену им другим авиарейсом прибыли пятеро новых матросов для возвращения.
************* кислород.
Таки "ЗЕлёные" во всём мире либо ипанутые, либо (на 95% ) - циничные и злобные ВРАГИ цивилизации.
 показати весь коментар
 
 
забув додати що на цій яхті не було унітазу, це так по расейски!
 показати весь коментар
 
Свого часу, в країні, де стартував хай-тек, було така протестна течія - ЛУДДІТИ.
 показати весь коментар
 
 
Кто вкладывает деньги в эту недоразвитую обезьянку?
 показати весь коментар
 
 
скульптор вже був людиною року . от скажи знав би ти в своїй Америці про якогось шамана з сніжної Якутії ? а тепер знаєш головний терорист рф!
 показати весь коментар
 
Дожились, что уже даунов выбирают , а за ней стоят уроды .
 показати весь коментар
 
 
Я не розумію того змішування із лайном, яке відносно неї розпочали. Потрапляння на обкладинку цього журналу, це не стільки її персональна заслуга, скільки актуальність питань, що вона ставить. Натомість травлять саме її як особу, навіщо? Хіба від того яка вона є зникнуть наші екологічні проблеми? Добре, вона дурна, тупа і хвора. Це змінює склад повітря що ми дихаємо, чи склад води що вживаємо?
 показати весь коментар
 
 
Так вона же не для зміни клімату, адля вибивання грошей для комуняк цим займається. Чи ви не знаете що глобальне потепління то великий бізнес? Десятки чи сотні мільярдів вже на це пішло, а чи зробив, наприклад, Китай щось для зміни виробницьтва на більш екологічне? Та ні. І раша не робить нічого. А грошики давались США, наприклад. Тому, Грета насправді до проблеми клімату має стільки же відношення як деяки нелегальні збирачі благодійної допомоги "для ветеранів ато" власне, до ветеранів АТО. Тобто, проблемі воні підіймають, гроши збирають, а потім ті грощи йдуть не атошникам.
 показати весь коментар
 
 
Добре, ви пропонуєте через цих шахраїв не допомагати АТОшникам?
 показати весь коментар
 
 
Що?? Зэкоактивистка?? Чи мені почулось? Якщо серьйозно, то якщо подивитись гугл тренд чи гугл єдс, то на Трампа пошуків від мільйона до десяти мільйонів. На цю Грету - від ста тисяч і до мільйона і то тому що медія її постійно рекламує. Так що що там медія робить тихо сама з собою так і залишиться. Як кажуть, чим би Грета не тішилася, аби не завагітнела раніше строку.
 показати весь коментар
 
На Трампа пошуки щоб плюнути на нього.
 показати весь коментар
 
Але Україна має особливий діагноз недоумства, погодьтеся.
 показати весь коментар
 
 
Тема титек человека года не раскрыта. Не тянет на человека года.
 показати весь коментар
 
 
hippies: sex, drugs, rock'n'roll.
Не може "ґрета" таке підтримувати 16-річна екоактивістка Грета Тунберг стала "людиною року" за версією Time - Цензор.НЕТ 955
 показати весь коментар
 
Типичный представитель новоиспеченной секты борцов с "потеплением". Даже идиоту сейчас понятно ,что потепление - это нормальное состояние планеты, которая долгое время была в ледниковом периоде. Сейчас дождей стало больше, больше зелени, пустыни исчезают, Арал возрождается , а эти идиоты кипишуют и еще назначили явновыраженного дауна человеком года. Фюрер тоже был им в свое время
 показати весь коментар
 
 
Бюджети на просування від зеленочної мафії досягли таких сум, коли почали геть рамси путати, піарячи різних екотітушок "хероями нашого часу".
 показати весь коментар
 
 
Чистой воды инструмент для продвижения интересов определённой очень состоятельной группы лиц, ничего интересного сам по себе не представляющий.
 показати весь коментар
 
Грета должна какать под деревом и как котик закапывать своё говно, потому как обработка, канализация, водоснабжение и пукающие сантехники повышают уровень "парниковых газов".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору