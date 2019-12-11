 16-річна екоактивістка Грета Тунберг стала "людиною року" за версією Time. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт видання.
Грета Тунберг виявилася наймолодшою людиною року за майже 100-річну історію присудження цього звання, обійшовши включених цього року в шорт-лист Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна, Марка Цукерберга й учасників протестів у Гонконзі.
"Вона дала поштовх всесвітньому руху. Тунберг стала найгучнішим голосом із найважливішої проблеми, що стоїть перед людством. Вона втілює собою повсюдне зростання активності молоді, що є важливим культурним феноменом нашого часу", - цитує ВВС головного редактора Time Едварда Фельзенталя.
Звання "Людина року", що присуджується Time, не є почестями. Це не знак схвалення. І не визнання популярності. Це твереза оцінка світу, яким він є, і людей, які формують цей світ - до лиха чи до добра, говорить редакційний принцип.
Першою людиною року став в 1927 році Чарльз Ліндберг, американський пілот, який перелетів Атлантику. Надалі це звання отримували Сталін, Гітлер, Черчілль, Ден Сяопін, Горбачов, Путін, а також збірні образи Американський Солдат і Користувач інтернету.
В диспансер !
И людей предупреждай, чтобы с тобой за руку не здоровались.
С ЗЕфилитиками лучше не соприкасаться, они прямо из Рады бл@дей снимают,
гомосятиной не брезгуют, словом ВЫСОКОМОРАЛЬНАЯ кодла !
Шо там тарифы? Снизили уже?
А $600 000 в месяц Юзику приготовили (и это только от ментов) ?
Очень схоже, масштаб только поменьше.
Хотя давайте говорить правду - от человека планете толку 0. Мы её уничтожаем и больше ничего не делаем.
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Лучше бы он в контрацепцию укладывался.
...спочатку було слово... потім були гроші... великі гроші...
Ті, що вивели її на цю вершину, вже потирають руки від майбутніх надприбутків.
Это как бы все, что нужно знать об этих "экоактивистах"...
То бубочка, то малолітня істеричка...
Экипаж яхты - ПЯТЬ матросов, которые по прибытию в Н.Й. отбыли обратно в Швецию на реактивном авиалайнере.
На смену им другим авиарейсом прибыли пятеро новых матросов для возвращения.
************* кислород.
Таки "ЗЕлёные" во всём мире либо ипанутые, либо (на 95% ) - циничные и злобные ВРАГИ цивилизации.
А ХИППИ?
Не може "ґрета" таке підтримувати