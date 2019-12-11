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 Політика України
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Все про:Милованов Тимофій (103) ринок землі (51)

 За допомогою різних схем за роки незалежності з держвласності вивели приблизно половину земель, - Милованов

За оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, близько половини земель сільськогосподарського призначення, що належать державі та державним підприємствам, вивели з держвласності.

Про це повідомив міністр економічного розвитку Тимофій Милованов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"1,5 мільйона гектарів було на кінець 1990-х, за документами, тільки в державних підприємствах. Зараз ми очікуємо, що за результатами інвентаризації буде 600-700 тисяч гектарів. Тобто, половину землі вивели різними схемами", - повідомив Милованов.

За оцінками міністра, втрати держави від виведення земельних ділянок із державної власності можуть сягати $1,5 млрд і більше.

Читайте також: Під прикриттям мораторію на продаж землі у держави вкрали 750 тис. гектарів, - Милованов

"Тобто хтось заробив, близький до влади", - додав міністр.

Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164810
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и карты в руки. Есть возможность показать какие вы слуги народа. Вернуть, а виновных наказать.
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Вот теперь понятно куму нужны были все эти маратории на продаж земли... Под "благими" намерениями и лозунгами, хождение с вилами та коровами втихаря с3,14*дили половину земель. А для лохов втюхивали, что продажа земли это продажа неньки України.
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Их фамилии слишком известны , чтобы называть их вслух !
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ой...не ищите у дачников)))..поищите у латифундистов и властьимеющих по заповедникам...
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Примерно - половину ...
А точнее , кроме неудобиц ничего и не осталось .
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Саме ля-ля. Хто? Її ж не вивезли, вона залишилась в Україні, власники відомі, то хто ці власники?
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Их фамилии слишком известны , чтобы называть их вслух !
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Ну я знаю, що на чорноземах кагарлицького району жирував саня-стоматолог. Кіля азіров, під Києвом, в Хотянівці
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Вот теперь понятно куму нужны были все эти маратории на продаж земли... Под "благими" намерениями и лозунгами, хождение с вилами та коровами втихаря с3,14*дили половину земель. А для лохов втюхивали, что продажа земли это продажа неньки України.
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Отож.И взяли видно за три копейки в аренду!И платят государству три копейки аренды...И многие сами ни чего не сеят,а сдают ее в аренду и хорошо зарабатывают на государстве и на нас с вами.
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Юра, ти мабуть один із тих хитрожопих ХВермерів?
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а ти я так розумію одна з "соресовських" іуд ...що "працюють" за "срібники" ...історію пам"ятаєш чим все закінчилося ?
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продавай те що створив ...а крадену землю повернути до держвласності і здавати на правах оренди ...у чому твоя "проблема" ... не можеш "монсанті" продати те що не створював ? коли ж ви зрозумієте що ЗЕМЛЯ не товар ...
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У всьому світі товар, а в Україні не товар? Юра, вже всі хто хтів продати паї їх давно продали під виглядом заповіту чи оренди на 50 років з правом викупу. Чи ти цього не знав? От ті хто покупляли таким чином цю землю за мішок кукурузи ті і непокоються, що їх ахвера вилізе їм боком.
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Прошу НЕ пересмикувати ! Бо в нас земля розпайована є у властності людей. Внаслідок мораторію вони не могли продати цю землю. Цим порушені їх права власності.Крім того завжди були схеми відчуження таких земель, за допомогою яких за безцінь скуповували землю олігархи.
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кто-то..., т.е. имя собственников земли, которая не продается, никак нельзя узнать...
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У Порошенка нет не законной земли.Он сразу получил ее в подарок от народа.
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От чого ж ти таке брехливе? Чи за згадку про Пороха приплачують?
ТОП-10 найбільших агрохолдингів за обсягом земельного банку:Укрлендфармінг (власник Олег Бахматюк) - 570 тис. гаКернел (власник Андрій Веревський) - 550 тис. гаАгропросперіс (власник NCH, США) - 400 тис. гаМиронівський хлібопродукт (власник Юрій Косюк) - 370 тис. гаАстарта-Київ (власник Віктор Іванчик) - 250 тис. гаContinental Farmers Group SALIC (Саудівська Аравія) - 195 тис. гаАгротон (власник Юрій Журавльов) - 151 тис. гаІМК (власник Олександр Петров) - 124 тис. гаХарвіст Холдинг (власник Рінат Ахметов) - 123 тис. ********** К (власники Олександр та Галина Гереги) - 121 тис. га
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Следующий «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО» пороха со 120 000 га.
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петя пересрал, на сыночка переписал.
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А я думал Чайка напишет, что у Порох 50 га. И главное все знает, наверное шлепает с бумажки.
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Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций, передает "Интерфакс-Украина".
Недвиженость пороха https://24tv.ua/ru/nedvizhimost_petra_poroshenko_spisok_vseh_imenij_poroshenko_n1111124
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не от народа, от нарида
и нарид при этом благодарочку скавчав:"дякуемо, дякуемо, дякуемо, дякуемо....."
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Вот и карты в руки. Есть возможность показать какие вы слуги народа. Вернуть, а виновных наказать.
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Главный смысл приватизации земли - это собирание налогов с этой самой земли в казну государства. Налог на землю должен быть оптимизирован так, что бы эту землю было невыгодно не просто так иметь где-то в загашнике, а она должна приносить собственнику прибыль, в т.ч. для оплаты налога. Если даже кто-то как-то левыми путями присвоил себе землю, то теоретически он должен теперь платить приличный налог на землю и обустраивать её таким образом, чтобы она работала. Если он не сможет платить налог, то земля тдолжна быть продана, возвращена банку, государству и т.п. На такой основе передел неизбежен независимо от того, кто когда отжал у государства землю. Пардон за кучу текста.
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главный смысл развода "индейцев" на бусы ...это отхватить остров "манхеттен" ...
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Смотрите .Вот теперь для чего нужен рынок земли.Фактически все,что сперли за годы независимости,считается незаконным!По этому,с приходом рынка земли ,все это можно вернуть государству или перепродать.То есть земля эта не была куплена и приватизирована.По факту эти поля были взяты за копейки под аренду.Прийдет новый власник и отожмет все эти поля,купив их на аукционе.Все эти люди,как раз,и боятся рынка земли.Так как их лавочке придет конец!И еще добавлю,что это позиттвно повлияет на курс гривны и на обслуживание внешних займов.Так как зайдут в Украину десятки миллиардов долларов!По этому все это правильно.А то у меня пай,что остался от отца,так за 6 га земли мне платят 15000 гр в год!!!А так я смогу его продать и вложить в бизнес.И буду зарабатывать 15000 гр в месяц!А что можно и нужно еще сделать,так это поднять налог на землю после ее фактической перепродажи.И наполнять бюджет налогамиии сборами.А земли у нас много!!!!
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землі то у нас багато... мізків у вас походу мало.
Ви ж доросла людина? Як можно ось таку куйню писати?
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Після продажу землі паями по 210 000 гектарів чи навіть по 50 000 гектарів, вся земля опиниться в руках латифундій які почнуть працювати виключно на імпорт. Саме так відбулося в Аргентині, Філіппінах, Мадагаскарі. Сільське населення перебереться від безробіття в приміські зоні де створяться ідеальні умови для організованого бандитизму і ти із своїм "бізнесом" будеш боятися ходити по вулиці, а вночі взагалі потикатися на вулицю! В Аргентинські чи Філіппінські трущоби боїться потикатися навіть озброєна поліція!
До речі, а чого ти на ваучерах не піднявся прихопивши заводів-пароходів? Ти думаєш що це для рядових дурнів так Бабломойські стараються? Тримай карман ширше!
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Ошибочное построение.
"Схемы" просты как двери. Урки не думают сложными категориями.
Продаже сельхоз земель как бы запрещена. Но любой сельсовет может изменить ее назначение. Достаточно простимулировать соответсвующих чиновников и любой участок становится землей не сельскохозяйственного предназначения и спокойно находит себе собственника.
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То есть украдено всё в рамках закона который эти урки сами и написали.
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Во всем мире есть налог на землю. А у нас есть? Подозреваю, что есть, но не для всех. Мы платим явно завышенные суммы как бы за уборку придомовой территории. Собственно дворникам идет небольшая часть. Остальное как бы налог на землю, который идет неизвестно куда. А те, кто имеет сотни гектаров, вообще ничего не платят, и только получают. При помощи различных схем за годы независимости из госсобственности вывели примерно половину земель, - Милованов - Цензор.НЕТ 3321
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Да, здесь фискальный механизм должен работать на все сто процентов. Конечно, при этом должны ещё работать рыночная экономика включая рынок капитала, потому что владельцам земель понадобятся кредиты на их освоение. Вот в этих двух решающих пунктах в Украине явные провалы пока. Ну посмотрим.
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Было, но часть протрезвели, часть поняли что их 5 лет обманывали, не осталось наверное и 5%
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Вот и славненько. Теперь ждем привлечение ГПУ, арестов и посадок. Или это опять стенания и заламывания рук...
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так вперед ..."ВСЁ В РУКАХ ТВОИХ" ...повертай крадене у держвласність ...тільки не для того щоб продати соресоподібним ублюдкам за 1,5 лярди евро ...а для того щоб ДЕРЖАВА могла здавати цю ЗЕМЛЮ у ОРЕНДУ ...
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Если схема криминальная,виновных засудить,земли вернуть.Одним словом,при искреннем желании,ни когда не поздно провести национализацию.А владельцам выплатить гроши,которые они за землю заплатили.А платили они копейки,уверен на все 100%.
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все забрать и поделить. Хто би сумнівався...
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И не сумневайся.Криворожсталь уже забрали,и заново продали.А пять лярдов баксов,что Лакши Митал заплатил,поделили.И все в шоколаде,и бюджет и Митал,только Ахмет с Пинчуком в пролете.
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Поэтому все бывшие вроде Йли и Пети не хотят рынка земли потому что уже все украли.
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Кода, где у кого и сколько земли "украла" Юля?
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По закону - нельзя!
Верните государству. Нарушителей-разрешителей - дороги строить!
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Ну так придумай ,умнік обкурений ,як їх вернути ,щоб це не повторилось , а не другу половину теж продати , тільки гроші вже зеленим потечуть . От на митниці крадуть ,і нове ліцо , а доходів як і раніше немає ,як же цк при Юльці з тим же хорощковським доходи піднямись в 5 раз .А воно " мило " милить і милить вже кілька місяців одне і теж
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==="То есть кто-то заработал, близкий к власти", - добавил министр.===

Рынок земли не работает, но оказалось (то, что известно), что у Порошенко 120 тыс га, а у его дружбана Косюка под 500 тыс. И как это им удается?
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В перерывах работы, а говорили у политиков нет времени. А оказывается работа политика - хватай сколько можешь.
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Договори аренди, вони беруть ту землю в аренду і платять кожного року. Вони хочуть назавжди і щоб нікому не платити. Грошей на купівлю в них вистачить.
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Ага, за мешок прелой кукурузы. Если будет рынок, тогда надо будет платить реальную цену
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Великі холдинги якраз таким не розраховуются, це для дрібних шахраїв, якщо хтось здає за мішок то це проблеми дурня з мішком який закрив очі коли підписував договір. Великі "боси" які зібирали капітал хочуть стати реальними землевласниками а не віртуальними, щоб передати своїм діткам не договори аренди а реальну цінність. Саме для них десятки сотні тисяч гектар.
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так назначай расследование! какого хрена трендеть? ведь речь идет о бютжетных миллиардах
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От ті, хто відхапав півУкраїни зараз хвилі проти приватизації і розганіяє - бо повилазить накрадене При помощи различных схем за годы независимости из госсобственности вывели примерно половину земель, - Милованов - Цензор.НЕТ 2907
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Ті що вкрали думаєш не хочуть зробити своїм назавжди? Крадене завжди муляє в кишені. Якраз такі махінатори ЗА.
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Для запобігання цього і складається земельний кадастр. Не в курсі?
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А ще в нас є кримінальний кодекс, тільки він не для всіх.
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Так Вы перед выборами обещали бороться с коррупцией и вернуть все украденное народу в том числе и Землю, мало того , согласно Конституции органы власти отвечают за эффективность и прозрачного управления.
Где эффективность? одни кредиты, пенсии по 55 $. вот и вся их эффективность, все под себя гребут, ни дают ни народу и трудовым коллективам управлять гос.имуществом на рыночных принципах , самоуправления, самоокупаемости и максимальной прибыли и на этик критериях выборность руководства предприятий. В место этого ни чего вернули и не собираются напротив принимают преступные Законы о рынке Земли в одни руки и приватизации , то есть перед выборами это была коррупция , а сейчас когда стали у власти называется рынком, когда перед тем что бы ,что то продавать надо обеспечить право пользования той , же Землей , что бы люди не продавали последнее "вынося из дома", а зарабатывали и имели постоянный доход,. И Вообще перед рынком Земли надо осудить рейдерство , организованное властью, это же не секрет, что власть этим занималась, начиная от депетатов, прокуроров, судей и МВД с титушками. Надо организовываться пайщикам в кооперативы от 2 тыс Га до 10 тыс и это задача правительства за это им зарплату платят , не продавать Землю, когда Правительство умышленно хочет сбить цену приватизацией гос.Земли выбросив на "рынок", не сдавать в аренду, а брать в аренду самому у государства и самим организовывать производство и переработку продукции, нанимать тех же фермеров , если надо нанимать из той же Голландии , Германии, Австрии,Чехии, Словакии , платить 6-7 тыс евро в месяц за управление кооперативом 10 тыс.Га это все равно выгодно и зарабатывать от 500 долл.и больше с Га , а если подключить переработку то все 2,5 тыс.будет.
Все , что предлагает Президент Зеленский, в темную, в одни руки ,для себя и своих "людей" по сути по рейдерски при попощи преступных Законов захватить имущество населения, приватизировать уникальные предприятия , которым только надо эфективное управление и рыночная оценка , через стоимость тех же облигации, акций на на открытых биржах в случае надобности.
Это большой обман , который выбросит страну на колониальный путь , на обочину развития.
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