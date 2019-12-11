 За допомогою різних схем за роки незалежності з держвласності вивели приблизно половину земель, - Милованов

Про це повідомив міністр економічного розвитку Тимофій Милованов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"1,5 мільйона гектарів було на кінець 1990-х, за документами, тільки в державних підприємствах. Зараз ми очікуємо, що за результатами інвентаризації буде 600-700 тисяч гектарів. Тобто, половину землі вивели різними схемами", - повідомив Милованов.
За оцінками міністра, втрати держави від виведення земельних ділянок із державної власності можуть сягати $1,5 млрд і більше.
"Тобто хтось заробив, близький до влади", - додав міністр.
Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.
Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.
А точнее , кроме неудобиц ничего и не осталось .
ТОП-10 найбільших агрохолдингів за обсягом земельного банку:Укрлендфармінг (власник Олег Бахматюк) - 570 тис. гаКернел (власник Андрій Веревський) - 550 тис. гаАгропросперіс (власник NCH, США) - 400 тис. гаМиронівський хлібопродукт (власник Юрій Косюк) - 370 тис. гаАстарта-Київ (власник Віктор Іванчик) - 250 тис. гаContinental Farmers Group SALIC (Саудівська Аравія) - 195 тис. гаАгротон (власник Юрій Журавльов) - 151 тис. гаІМК (власник Олександр Петров) - 124 тис. гаХарвіст Холдинг (власник Рінат Ахметов) - 123 тис. ********** К (власники Олександр та Галина Гереги) - 121 тис. га
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций, передает "Интерфакс-Украина".
Недвиженость пороха https://24tv.ua/ru/nedvizhimost_petra_poroshenko_spisok_vseh_imenij_poroshenko_n1111124
и нарид при этом благодарочку скавчав:"дякуемо, дякуемо, дякуемо, дякуемо....."
Ви ж доросла людина? Як можно ось таку куйню писати?
До речі, а чого ти на ваучерах не піднявся прихопивши заводів-пароходів? Ти думаєш що це для рядових дурнів так Бабломойські стараються? Тримай карман ширше!
"Схемы" просты как двери. Урки не думают сложными категориями.
Продаже сельхоз земель как бы запрещена. Но любой сельсовет может изменить ее назначение. Достаточно простимулировать соответсвующих чиновников и любой участок становится землей не сельскохозяйственного предназначения и спокойно находит себе собственника.
Верните государству. Нарушителей-разрешителей - дороги строить!
Рынок земли не работает, но оказалось (то, что известно), что у Порошенко 120 тыс га, а у его дружбана Косюка под 500 тыс. И как это им удается?
Где эффективность? одни кредиты, пенсии по 55 $. вот и вся их эффективность, все под себя гребут, ни дают ни народу и трудовым коллективам управлять гос.имуществом на рыночных принципах , самоуправления, самоокупаемости и максимальной прибыли и на этик критериях выборность руководства предприятий. В место этого ни чего вернули и не собираются напротив принимают преступные Законы о рынке Земли в одни руки и приватизации , то есть перед выборами это была коррупция , а сейчас когда стали у власти называется рынком, когда перед тем что бы ,что то продавать надо обеспечить право пользования той , же Землей , что бы люди не продавали последнее "вынося из дома", а зарабатывали и имели постоянный доход,. И Вообще перед рынком Земли надо осудить рейдерство , организованное властью, это же не секрет, что власть этим занималась, начиная от депетатов, прокуроров, судей и МВД с титушками. Надо организовываться пайщикам в кооперативы от 2 тыс Га до 10 тыс и это задача правительства за это им зарплату платят , не продавать Землю, когда Правительство умышленно хочет сбить цену приватизацией гос.Земли выбросив на "рынок", не сдавать в аренду, а брать в аренду самому у государства и самим организовывать производство и переработку продукции, нанимать тех же фермеров , если надо нанимать из той же Голландии , Германии, Австрии,Чехии, Словакии , платить 6-7 тыс евро в месяц за управление кооперативом 10 тыс.Га это все равно выгодно и зарабатывать от 500 долл.и больше с Га , а если подключить переработку то все 2,5 тыс.будет.
Все , что предлагает Президент Зеленский, в темную, в одни руки ,для себя и своих "людей" по сути по рейдерски при попощи преступных Законов захватить имущество населения, приватизировать уникальные предприятия , которым только надо эфективное управление и рыночная оценка , через стоимость тех же облигации, акций на на открытых биржах в случае надобности.
Это большой обман , который выбросит страну на колониальный путь , на обочину развития.