 За допомогою різних схем за роки незалежності з держвласності вивели приблизно половину земель, - Милованов

Про це повідомив міністр економічного розвитку Тимофій Милованов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"1,5 мільйона гектарів було на кінець 1990-х, за документами, тільки в державних підприємствах. Зараз ми очікуємо, що за результатами інвентаризації буде 600-700 тисяч гектарів. Тобто, половину землі вивели різними схемами", - повідомив Милованов.

За оцінками міністра, втрати держави від виведення земельних ділянок із державної власності можуть сягати $1,5 млрд і більше.

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"Тобто хтось заробив, близький до влади", - додав міністр.

Верховна Рада України в середу, 13 листопада, прийняла в першому читанні законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року і можливість її продажу іноземцям у 2023 році. За документ проголосували представники "Слуги народу" і кілька позафракційних депутатів. 240 голосів "за". Проти проголосували 52, а ще 57 утрималися.

Напередодні президент Володимир Зеленський запевняв, що землю в Україні зможуть купувати тільки українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки тільки в разі, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.