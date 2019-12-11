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 Політика України
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Все про:ВР (5375) Донбас (12645) нормандська четвірка (904) Корнієнко (85)

 Профільний комітет Ради підтримав продовження закону про особливий статус Донбасу на рік (оновлено)

Комітет з питань організації державної влади рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного законопроєкт про продовження дії закону про особливий статус Донбасу і підтримати за основу і в цілому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За рішення проголосували 22 народні депутати.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив про підтримку продовження закону про особливий статус Донбасу підкомітетом Комітету з питань організації державної влади.

"Ми щойно на підкомітеті рекомендували розглянути за основу і в цілому. Зараз комітет визначиться, чи підтримає він цю ідею", - сказав Корнієнко.

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За його словами, законопроєкт лише пропонує внести одну зміну до статті закону, замінивши дату дії закону з "31 грудня 2019 року" на "31 грудня 2020 року".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164809
 
 
 Топ коментарі
 
а уж как ШанПанЗе бился в Париже за Пороха, отстаивая безальтернативность Минских соглашений Подкомитет Рады поддержал продление закона об особом статусе Донбасса на год, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3040
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Тю! І цей намагається робити те саме, що й "папєрєднік"! А нашо ж тоді було стільки лайна навесні лити на тих самих "папєрєдніков"? Шоб поміняти одного олігарха на іншого? Кому це вигідно зрозуміло й так, а ось простим громадянам від цього ні пече, ні мерзне... Ось тільки "папєрєднік" на міжнародній арені був фігурою (і лишається нею поки що), а нинішній щось навіть на статиста не тягне... Сумно
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Спасают Порошенка, что бы за этот закон не открыли дело на него.
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а уж как ШанПанЗе бился в Париже за Пороха, отстаивая безальтернативность Минских соглашений Подкомитет Рады поддержал продление закона об особом статусе Донбасса на год, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3040
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и изменили этим статус лепрозория? Леха, мозги включите.
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Точно! Начиная с 2014-го года и так ежегодно по сей день!Подкомитет Рады поддержал продление закона об особом статусе Донбасса на год, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4832
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Продлевают на год, а не вносят в конституцию. Кому не нравится-сразу на митинг.
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ничего, потерпи немного, скоро какой нибудь жидок обязательно внесет попровочку
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Маладой человек-юдофоб?Может бить ви хотите пагавагить об этом?
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Тю! І цей намагається робити те саме, що й "папєрєднік"! А нашо ж тоді було стільки лайна навесні лити на тих самих "папєрєдніков"? Шоб поміняти одного олігарха на іншого? Кому це вигідно зрозуміло й так, а ось простим громадянам від цього ні пече, ні мерзне... Ось тільки "папєрєднік" на міжнародній арені був фігурою (і лишається нею поки що), а нинішній щось навіть на статиста не тягне... Сумно
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Так ви ж волали на Пороха за цей закон. Що, виїходить, він все правильно робив?
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