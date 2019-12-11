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 Політика України, Події
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Все про:лікарня (256) бійка (471) Свобода (146) Богданець Андрій (3)

 Нардеп Богданець після бійки в Раді: лікарі діагностували струс мозку і багато інших пошкоджень

Народному депутату від фракції "Слуга народу" Андрію Богданцю діагностували в лікарні струс мозку після бійки з депутатами попереднього скликання від "Свободи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів "Громадському".

"Саме зараз проходжу обстеження, лікарі підтвердили факт струсу мозку. Там ще помітили багато інших пошкоджень на тілі, такі як синці, коли зняли одяг", - розповів Богданець.

Він зазначив, що обстежувався в лікарні "Феофанія". Позов до правоохоронних органів особисто депутат ще не подавав, проте столична поліція вже відкрила провадження.

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Нагадаємо, сьогодні ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем.

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164808
 
   
 Топ коментарі
 
Он отметил, что обследовался в больнице "Феофания"Источник: https://censor.net.ua/n3164808

а чому не в звичайній поліклініці для народу, слугою якого воно називається?
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Помницца от снежки под ВР тоже одни слуги с сотрясением по телеефирам бегали. Потом в ростов
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Може ще покається. Зебілізм вроді лікують - це був перший сеанс
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це ще потрібно щоб лікар діагноз правильно встановив.не може ж бути "струс" того, чого немає
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Слабкий мозок, , судячи з фото, мозок знаходиться в кінчику носа.
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Передивився всі доступні відео, так стусани неприємні, але на доступних відео неможливо побачити нанесення тяжких травм. Може він потім знайшов бананову шкірку та падав, падав... і так 8 разів, а може й 10, а може...
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сотрясение мозга, надрыв правого яца, надлом 21 пальца
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Помницца от снежки под ВР тоже одни слуги с сотрясением по телеефирам бегали. Потом в ростов
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Несчастный какой.. Слугу ударили, этоттолько начало когда вас ******* начинают.
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Он отметил, что обследовался в больнице "Феофания"Источник: https://censor.net.ua/n3164808

а чому не в звичайній поліклініці для народу, слугою якого воно називається?
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То для затятих слуг народу, ви не затятий
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"сотрясение мозга и много других повреждений"

Інші паврєждєнія мозга у нього вроджені.
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фигасе, мозг обнаружен...

эх, такая редкость... и так небрежно...


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Надо сначала доказать, что там есть мозг.
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Ну хоть бы про сотрясение мозга не врал...
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Бо не треба чіпати Землю, яка за Конституцією належить всім громадянам України і їхнім нащадкам. Хочете боротись з тіньовими латифундистами - боріться. Обіг - будь ласка. Але Земля - власність Держави.
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Не уж-то бедненький помрёт, от таких "тяжелейших" травм???
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А чего в Феофании. а не в районной поликлинике где нибудь на Троещине?
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Бо пора ім в раду носити на голові рицарський шолом або хочаб відро.
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Мажоритарку надо было отменить, чтоб не пролазили всякие в ВР.
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ну сотрясли и отлично)))
там пол парламента нада перетрахать - как бацька говаривает ))
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респект вам ребята и уважуха
прикольные результаты - время зря не теряли!!!
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Стадом на одного.Такое у подростков обычно практикуется.Наверное свободовцы в своем развитии остановились.Помнится один в один Мирошниченко отгреб по полной,потом еще плакался плакался и нюни пускал.Ну а в стае он "вожак".
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Ай-яй-яй, а что же это у самой популярной партии страны Слуг Урода не нашлось многочисленных защитников в безраздельно принадлежащей им Раде, которые бы защитили жирную свинью от двух дистрофичных лохопетов из Свободы машущих руками с координацией моего трехлетнего сына и эффективностью флюгера в огороде?
Вопрос риторический. Следующим этапом должно быть широкое распространение этой благотворной практики пи*дить уродских слуг поодиночке и группами.

Выпускайте Ляшко, он ох порвет своим гей-панкратионом, как тузик грелку)
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Коли "патрійоти" від Швободи роблять махінації з землею , то це нормальок!!! https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/5/7231050/
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Хлипким каким-то оказался "слуга народа". Судя по видео, так его даже не били, а так, массажировали. Страшно подумать, что с этими "слугами" будет, когда их боевые пид...расы шлюшка на "карагеза" сажать будут. А если Народ на защиту Украинской земли поднимется, то все, "слуги", тушите свет!
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Врачи диагностировали сотрясение мозга... Да нету там никакого мозга. Кость сплошная, как на бильярдном шаре...
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