 Зеленський призначив заступником міністра оборони Поліщука головою Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва замість Кривоноса

Про це йдеться в указі №896/2019, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича - заступника Міністра оборони України - головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю", - йдеться в указі.

Поліщук з 1984 по 2010 рік служив в армії, потім до 2017 року працював на керівних посадах держслужби в Міноборони та апараті РНБО, а в 2018-2019 роки займався експертно-аналітичної та науковою діяльністю. В кінці жовтня отримав посаду заступника міністра оборони.

Згідно з указом, до кадрового складу комісії повинні увійти представник оборонного комітету Верховної Ради (за згодою), представник Офісу президента (його вибере глава ОПУ), гендиректор "Укроборонпрому" (за згодою), перший заступник або заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Україна, Міністра оборони України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень належать питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю, Голова Державної служби експортного контро ля України, перший заступник або заступник Голови державної митної служби України, Голови Державного космічного агентства України, Голови служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень належать питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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