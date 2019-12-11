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 Політика України
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Все про:Зеленський (3790) Кривонос Сергій (40) Поліщук Олександр (1)

 Зеленський призначив заступником міністра оборони Поліщука головою Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва замість Кривоноса

Президент Володимир Зеленський 11 грудня призначив нового главу Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва.

Про це йдеться в указі №896/2019, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича - заступника Міністра оборони України - головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю", - йдеться в указі.

Поліщук з 1984 по 2010 рік служив в армії, потім до 2017 року працював на керівних посадах держслужби в Міноборони та апараті РНБО, а в 2018-2019 роки займався експертно-аналітичної та науковою діяльністю. В кінці жовтня отримав посаду заступника міністра оборони.

Згідно з указом, до кадрового складу комісії повинні увійти представник оборонного комітету Верховної Ради (за згодою), представник Офісу президента (його вибере глава ОПУ), гендиректор "Укроборонпрому" (за згодою), перший заступник або заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Україна, Міністра оборони України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень належать питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю, Голова Державної служби експортного контро ля України, перший заступник або заступник Голови державної митної служби України, Голови Державного космічного агентства України, Голови служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень належать питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО відреагували на заяву Кривоноса: він залишається заступником Данілова і військовослужбовцем Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164807
 
 
 Топ коментарі
 
мешает им Кривонос излишки реализовывать
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Не захотел сдавать страну кацапам
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не зебил, и не имбецил, как ты , просто. Имбик - это же имбецил, но что б писать меньше букв было ? Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству вместо Кривоноса - Цензор.НЕТ 7829
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До фронту ця служака ніякого відношення не має. Чинуша
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Сиво-а успешно справляется с заданием Ху"ла - убирает сильных и профессиональных заменяет преданными
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Позаштатний радник когось звільняє і призначає? Зеленський призначив заступником міністра оборони Поліщука головою Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва замість Кривоноса - Цензор.НЕТ 2944 Пиши ще.
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