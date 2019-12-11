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Все про:Росія (14099) штраф (321) Олександр Габишев (6) шаман (1)

 Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували

Шамана Олександра Габишева оштрафували за непокору представникові влади. За версією суду, коли йому спробували вручити повістку на допит до слідчого, шаман відмовився в ній розписуватися, витягнув меч і, розмахуючи ним, порвав форму одного з поліцейських.

За це порушення суд Якутська оштрафував Габишева на 1000 рублів (371 грн.), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии".

Суд також обрав Габишеву запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, повідомила адвокат Ольга Тимофєєва. Таке рішення прийняв слідчий ФСБ, який розслідує кримінальну справу про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Тепер шаман не зможе покинути Якутськ, проте якщо впродовж 10 днів йому не висунуть обвинувачення, запобіжний захід буде скасовано.

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Раніше захист якутського шамана, який ішов до Москви "виганяти Путіна", заявив про те, що проти нього було порушено нову кримінальну справу за статтею про застосування насильства щодо представника влади. За словами координатора правозахисної організації "Правозахист Листівки" Олексія Прянішнікова, цю інформацію адвокату Габишева неофіційно повідомив представник Слідчого комітету. У пресслужбі відомства порушення нової справи заперечують.

Напередодні 10 грудня поліцейські Якутії знову затримали шамана Олександра Габишева.

Шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.

Читайте також: Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.

Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

8 грудня стало відомо, що Шаман Олександр Габишев відновив похід у Москву з Якутська, щоб провести "обряд вигнання Путіна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164805
 
   
 Топ коментарі
 



Снягір

@mihalychzloy

·22 ч

Извиняйте за подробности. Сегодня зашёл на заправке в туалет. Перед ней две машины : моя и кацапов 78 региона. Слышу разговор из кабинок: "Ярик, тут у них даже бумажка есть". И я подсказал хомячкам, мол, если нажать на блестящую кнопку, то водой там всё смоет. Замолчали...
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Конченная эта страна параша Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували - Цензор.НЕТ 670. Ну идет себе какой-то шаман против хуйла в бубен бить,. так против него полиция, ФСБ, суды. Глава любой цивилизованной страны просто бы проигнорировал, а то и поржал с этого. С хуйлом все иначе. Патологический трус и подонок
Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували - Цензор.НЕТ 5965
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Кабаев издалека чует конкурента!
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петюки це зрада вашего кормильца выгонят
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Или шаман сдохнет, или путлер, или рашка. Как у Ходжи Насреддина. А пока-пусть продолжают шоу.
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В суде сидят идиоты))) Если шаман невменяемый, то и штрафовать его нельзя и дела против него возбуждать нельзя, поскольку он за свои действия не отвечает.
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Так невменяемый он только после экспертизы. А он на экспертизе доказал, что он единственный вменяемый на всю рашку. Пусть теперь платит.
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за меч его бы там уже насадили..... Размахивая мечом, порвал куртку полицейского: шамана, который идет изгонять Путина из Кремля, оштрафовали - Цензор.НЕТ 2728

так что либо показуха, либо "полезный шаманиот"
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еще смешно то шо у Путина полк "колдунов", это даже видно по тому шо урод носит красную ниточку на руке.
так шо этот "шаман" это из разряда шо я в сортире бы прочитал, ну и так далее. только бы бумага была не как томик чЛенина(помню, ненавижу) Размахивая мечом, порвал куртку полицейского: шамана, который идет изгонять Путина из Кремля, оштрафовали - Цензор.НЕТ 3568
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шаман явиться
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Явится.В виде спама😂🌷
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меч? у шамана?..бубен забрали в прошлый раз видать ))))
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Просто шаман передумав і йшов виганяти когось поближче...Тому йому один бубен забрали,а в другий бубен дали...
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Снягір

@mihalychzloy

·22 ч

Извиняйте за подробности. Сегодня зашёл на заправке в туалет. Перед ней две машины : моя и кацапов 78 региона. Слышу разговор из кабинок: "Ярик, тут у них даже бумажка есть". И я подсказал хомячкам, мол, если нажать на блестящую кнопку, то водой там всё смоет. Замолчали...
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"Ярик, Яярик бачек потик".
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так вони звикли пальцем підтиратись ))
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врут как дышат. за брошеный в полицая бумажный стакан-3.5 года колноии. тут мечём в капусту рубили-небольшой штраф.да и разрешение на меч?
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Эх, дожилось ху.лово царство.За свободу народа-поработителя борется шаман угнетенного народа.
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А мне реально этот шаман начинает нравится. Самобытная личность и трезво смотрящая.
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Кацапня начала обмениваться "любезностями"
Размахивая мечом, порвал куртку полицейского: шамана, который идет изгонять Путина из Кремля, оштрафовали - Цензор.НЕТ 3812
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Вот кого надо выбирать человеком года, а не Грету. А хотя можно и обоих, пусть ходят по планете и чистят ее.
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Конченная эта страна параша Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували - Цензор.НЕТ 670. Ну идет себе какой-то шаман против ***** в бубен бить,. так против него полиция, ФСБ, суды. Глава любой цивилизованной страны просто бы проигнорировал, а то и поржал с этого. С ****** все иначе. Патологический трус и подонок
Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували - Цензор.НЕТ 5965
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Ти ви шо! Скрєпи в апаснасті! А як скрєпи розпадуться, то все "вялічіє" отпаде! Ось тоді увесь світ побачить мавпу з голим задом, але з ядерним дубцем... А правда московитам ніколи не подобалась...
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Суд также избрал Габышеву меру пресечения в виде подписки о невыездеИсточник: https://censor.net.ua/n3164805

Ну це щоб вже точно не дійшов Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували - Цензор.НЕТ 1198
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Ох и маразм. Не трогали б того чувака, он бы на пол дороги потерялся бы. А теперь он в Якутии популярней ***** .
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так він не виїзджав пішки йшов! дебіли фсбшні
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Здається що цей шаман - реальна сила. Коли він ще розпочинав похід пуйло був таким живчиком, винищувачем керував. А до того зі стерхами літав і демонстрував чудову спортивну форму. А тут в Парижі ледве ногами переступає, спітнілий і нещасний. А якщо згадати, що на цю роль в кремлі мають не менше 8-и добре підготовлених екземплярів хутіна, то виникає питання, чому у Париж відправили той екземпляр, який не в найкращій формі. Що з ними, хутіними, сталось? А може це все магія шамана?
Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували - Цензор.НЕТ 9432
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Кульгавого Путіна проводжала в туалет ціла юрба, відео злили в мережу: «Ледве пересуває ноги».

Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували - Цензор.НЕТ 5931

https://politeka.net/uk/humor/241705-hromayushchego-putina-provozhala-v-tualet-celaya-tolpa-video-slili-v-set-ele-peredvigaet-nogi
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Це щоб він нічого там не вкрав. З наших катерів покрали, і там все може бути. Це ж його стиль, тирити. А бійці на "шухере".
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Одна людина насмілилася. А лде ті офіцери і генерали??? Такі ж самі сатаністи, як і воно!
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Мы врага бы - на рога.
Только шкура дорога... (с)
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Может кто то о шамане и скажет плохо,но этот тип мне определенно нравится)
Молодчага,смелый,выступить одному против воровской системы...На это нужен сильный дух.!Давай,шаман...удачи тебе !)
Пусть тебе твои духи помогают!)
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Помрёт теперь полицай в страшных муках. Шаманы это делать умеют...
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