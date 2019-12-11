 Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували

За це порушення суд Якутська оштрафував Габишева на 1000 рублів (371 грн.), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии".

Суд також обрав Габишеву запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, повідомила адвокат Ольга Тимофєєва. Таке рішення прийняв слідчий ФСБ, який розслідує кримінальну справу про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. Тепер шаман не зможе покинути Якутськ, проте якщо впродовж 10 днів йому не висунуть обвинувачення, запобіжний захід буде скасовано.

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Раніше захист якутського шамана, який ішов до Москви "виганяти Путіна", заявив про те, що проти нього було порушено нову кримінальну справу за статтею про застосування насильства щодо представника влади. За словами координатора правозахисної організації "Правозахист Листівки" Олексія Прянішнікова, цю інформацію адвокату Габишева неофіційно повідомив представник Слідчого комітету. У пресслужбі відомства порушення нової справи заперечують.

Напередодні 10 грудня поліцейські Якутії знову затримали шамана Олександра Габишева.

Шаман Олександр Габишев у березні цього року пішки вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна".

19 вересня, його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. 20 вересня його було доставлено до Якутська, а потім - у психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

25 вересня вранці загін якутського шамана, що продовжив після його затримання похід на Москву, оголосив про розпуск і завершення походу. Напередодні ввечері до табору загону приїхала група невідомих у цивільному і забрала кількох членів загону у відділення поліції найближчого міста Слюдянка.

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У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і зажадали його звільнення.

Згідно з висновками психолого-психіатричної експертизи, якутський шаман Олександр Габишев несповна розуму, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

8 грудня стало відомо, що Шаман Олександр Габишев відновив похід у Москву з Якутська, щоб провести "обряд вигнання Путіна".