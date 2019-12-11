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 Спорт, За кордоном
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Все про:Росія (14099) спорт (782) WADA (4)

 WADA розгляне повну заборону на участь російських спортсменів у світових змаганнях

WADA сьогодні обговорить можливість більш жорсткого штрафу для Росії, аж до абсолютного відсторонення спортсменів від участі в міжнародних змаганнях навіть під нейтральним прапором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Зазначається, що існують реальні побоювання, що Росія виграє апеляцію проти чотирирічної заборони WADA на участь у світовому спорті, яка як і раніше дозволяє росіянам змагатися під нейтральним прапором.

Комітет WADA у зв'язку з цим розгляне зустрічну апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) про введення тотальної заборони на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, навіть під нейтральним прапором.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164802
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно. Нечего свинособакам с людьми состязаться. WADA рассмотрит полный запрет на участие российских спортсменов в мировых соревнованиях - Цензор.НЕТ 4075
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Я смотрела в Испании параолимпиаду по тв, тогда рашку тоже забанили, а наша группа была большая и красивая , так два комментатора испанских обсуждали это очень долго на открытии и просто откровенно радовались. Так что русофобия- это понятие международное и глобальное.
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Кацапье на своих форумах верещит, что это конец расейскому спорту.
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Правильно. Нечего свинособакам с людьми состязаться.
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Это будет первый раз, когда "ихтамнет" действительно нет
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всем известно, что от санкций кассапская дупа только крепчает, владимирвладимировичу будет удобнее народ свой трахать)
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Кацапье на своих форумах верещит, что это конец расейскому спорту.
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Я смотрела в Испании параолимпиаду по тв, тогда рашку тоже забанили, а наша группа была большая и красивая , так два комментатора испанских обсуждали это очень долго на открытии и просто откровенно радовались. Так что русофобия- это понятие международное и глобальное.
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Вообще, что то будет.... Ждём событий. Это событие беспрецендентное. Путин такое не стерпит.
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У кого мозги не позеленели, не испускают зеленый гной, прекрасно поняли парижскую историю. Карлик дедушка не удушил карлика мальчика, только потому, что не до того было, у него голова не на эту тему работала- WADA это для него сегодня главный вопрос. Населению в конечном итоге "накакать" и на Бамбас и на Крым, оно уже типа "их", а спорт не простят.
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Будем честны, парижское мероприятие что было на днях, для Путина вообще был проходной номер, ехал он туда формальности ради. Даже мы тут в тырнетах знали что ничего толком не будет.
На счёт того что Путин кого-то там не додавил... Так рассуждает лягушка, которая сидит на крокодиле: Блин, опять к ж..пе прилип.." Просто Путин тихушник, громкие поступки и удары с плеча - не его. Играет в долгую. И с удовольствием наблюдает как украинские Ылиты сами кромсают свою несчастную страну.
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И проволокой колючей,вдоль и поперек обмотать этот рассадник терроризма и ватного сброда.
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От еврокубков,в этом году,можно не отстранять.Они и сами прекрасно справились.
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После того, как Обама ушел с должности президента США и перестал ссать в российских подъездах, он устроился на подработку в WADA и начал ссать в баночки.
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Давно пора.гнать этих кацапо-фашистких изгоев отовсюду!
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Хохмы ради, может сравнишь фото чистых "братьев" Вильямс и "стероидной" Шараповой?
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Раз Российская Федерация платит взносы на спортивные соревнования, то пусть ее спортсмены едут на международные соревнования. Пусть там полы моют, дорожки подметают, стульчики расставляют. Надо дать им шанс... )
Главное не победа, а участие!!!
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Не стоит шутейками разбрасываться чересчур. Олимпиада и все что с ней связано - это древний мастодонтище, насквозь пропитанный скандалами, дрязгами и конечно же - анаболиками, всей палитры Менделеева. Самое политизированное из всех спортивных мероприятий. То что произошло, безусловно, приведёт к тектоническим изменениям в международном спорте. И дело не в том что там не так с пробами российских спортсменов, по справедливости признаем, что без политики тут не обошлось, чем Олимпийский комитет и спортивные функционеры, курируемые США и Великобританией и воспользовались. Китай смотрит на это действо и делает собственные выводы. Что там будет дальше - будем поглядеть...
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Я как дурочка, сыпать шутейками в стиле "сам дурак" не умею. говорю фактологию. Не нравится, страдает твой виртуальный замок пэрэмог - бань, может легче станет.
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Окремі вітання колишнім...З чим я вас і Поздравляю!
колишні українські ̶м̶а̶н̶к̶у̶р̶т̶и̶ спортсмени, які в 2014 році в отримали гр-во Росії...

WADA розгляне повну заборону на участь російських спортсменів у світових змаганнях - Цензор.НЕТ 654
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так и надо рашку мокать мордой пока не захлебнется в собственном гов....
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