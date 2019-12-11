 WADA розгляне повну заборону на участь російських спортсменів у світових змаганнях

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.
Зазначається, що існують реальні побоювання, що Росія виграє апеляцію проти чотирирічної заборони WADA на участь у світовому спорті, яка як і раніше дозволяє росіянам змагатися під нейтральним прапором.
Комітет WADA у зв'язку з цим розгляне зустрічну апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) про введення тотальної заборони на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях, навіть під нейтральним прапором.
Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени.
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На счёт того что Путин кого-то там не додавил... Так рассуждает лягушка, которая сидит на крокодиле: Блин, опять к ж..пе прилип.." Просто Путин тихушник, громкие поступки и удары с плеча - не его. Играет в долгую. И с удовольствием наблюдает как украинские Ылиты сами кромсают свою несчастную страну.
Главное не победа, а участие!!!
колишні українські ̶м̶а̶н̶к̶у̶р̶т̶и̶ спортсмени, які в 2014 році в отримали гр-во Росії...