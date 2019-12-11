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Все про:Порошенко (7847) мінські угоди (1661) Ауштревічус Пятрас (8) ДБР (708)

 Справа ДБР проти Порошенка за Мінські угоди - політично вмотивований крок, - віцеспікер литовського Сейму Ауштрявічус

Нове кримінальне провадження ДБР проти експрезидента Петра Порошенка за підписання Мінських угод викликало хвилю гніву серед європейських політиків і дипломатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, член Європейського парламенту, віцеспікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічус висловив свою стурбованість через відкриття нового кримінального провадження проти п'ятого президента України.

Політик закликав українську владу припинити "політично мотивовані кроки" для тиску на своїх опонентів.

"Висловлюю глибоке занепокоєння через порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка, яку відкрило ДБР за можливу державну зраду в результаті підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Закликаю всіляко уникати політично мотивованих кроків", - заявив представник Європарламенту.

Читайте також: ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського"

Напередодні дії ДБР засудив колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. У своєму коментарі він порівняв Зеленського з Януковичем, тому що обидва переслідують опозиційних лідерів за допомогою вигаданих кримінальних справ.

"Янукович посадив Тимошенко у в'язницю за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те ж саме. Це Україна в гіршому вигляді. Сором", - зазначив Більдт напередодні.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялося за розслідування після звернення колишнього голови адміністрації Януковича Андрія Портнова про можливу державну зраду п'ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод.

Зазначимо, що на останньому саміті Нормандське четвірки європейські лідери заявили, що альтернативи Мінським угодами не існує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164801
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилам пофиг. Быдло настолько не может простить, что кто то летал на мальдивы в свой отпуск за свои деньги, а они нет - что они и портнова будут слушать, лишь бы чувство своей ущербности немного приглушить.
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Это Вы голубчик своему Пэце обьясните,когда он очередной майдан будет устраивать и красные линии рисовать.Нарисовал себе гипотетическую красную черту,которую сам же в 2015 году успешно перешагнул,подписав Минск-2 в очередности,сперва выборы,потом граница.А теперь дурашка Парубий на разных ток шоу за Пецю отгребает,пытаясь доказать обратное.Пусть теперь в суде в качестве Пециного адвоката судьям эту чушь доказывает,и лапшу им на уши вешает.А мы посмотрим,кто прав,или не прав.
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Перший протокол підписав Кучма, потім Порошенко, Меркель, Оланд і Путін підписали меморандум на підтримку протоколу, потім на підтримку меморандуму 15 членів Ради Безпеки ООН прийняли резолюцію.
Тепер всіх їх треба садити?
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Весь этот визг с целью отвлечь от просеру в Парыже и от чудесной новости о прокате Слуги народу в Расее.
Вы можете себе представить, чтобы фильм советского режиссера катали во время войны в фашистской Германии?
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Кремль прокомментировал планы показа в России «Слуги народа» с Зеленским
По словам пресс-секретаря президента России, Владимир Путин смотреть сериал, в котором снялся Владимир Зеленский, не будет

Телеканал ТНТ не должен запрашивать у Кремля разрешение на показ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ТНТ - это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно», - пояснил он.

Песков также выразил уверенность в том, что Путин смотреть «Слугу народа» не будет, так как у него нет на это времени.

Накануне стало известно, что первые три серии «Слуги народа» выйдут на ТНТ 11 декабря.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/12/2019/5df0b95b9a7947b312af53c3?from=from_main
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Это все Зюзе в "копилочку", когда его будут судить. И будет это не зависмо от того, что будет с Петром
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да ему пожизненное и конфискации за неуплаты налогов, а всякие угоды не доказуемые вещи... ДБР просто отмазывает его
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