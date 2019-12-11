 Справа ДБР проти Порошенка за Мінські угоди - політично вмотивований крок, - віцеспікер литовського Сейму Ауштрявічус

Як повідомляє Цензор.НЕТ, член Європейського парламенту, віцеспікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічус висловив свою стурбованість через відкриття нового кримінального провадження проти п'ятого президента України.

Політик закликав українську владу припинити "політично мотивовані кроки" для тиску на своїх опонентів.

"Висловлюю глибоке занепокоєння через порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка, яку відкрило ДБР за можливу державну зраду в результаті підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Закликаю всіляко уникати політично мотивованих кроків", - заявив представник Європарламенту.

I express my deep concern because of Ukraine’s State Bureau of Investigation has opened a criminal case against #PetroPoroshenko, on possible treason, in respect of the Complex of Measures for Implementation of #Minsk Agreements. By all means to avoid politically motivated steps — Petras Austrevicius (@petras_petras) 11 декабря 2019 г.

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Напередодні дії ДБР засудив колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. У своєму коментарі він порівняв Зеленського з Януковичем, тому що обидва переслідують опозиційних лідерів за допомогою вигаданих кримінальних справ.

"Янукович посадив Тимошенко у в'язницю за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те ж саме. Це Україна в гіршому вигляді. Сором", - зазначив Більдт напередодні.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялося за розслідування після звернення колишнього голови адміністрації Януковича Андрія Портнова про можливу державну зраду п'ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод.

Зазначимо, що на останньому саміті Нормандське четвірки європейські лідери заявили, що альтернативи Мінським угодами не існує.