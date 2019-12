 Справа ДБР проти Порошенка за Мінські угоди - політично вмотивований крок, - віцеспікер литовського Сейму Ауштрявічус

Як повідомляє Цензор.НЕТ, член Європейського парламенту, віцеспікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічус висловив свою стурбованість через відкриття нового кримінального провадження проти п'ятого президента України.

Політик закликав українську владу припинити "політично мотивовані кроки" для тиску на своїх опонентів.

"Висловлюю глибоке занепокоєння через порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка, яку відкрило ДБР за можливу державну зраду в результаті підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Закликаю всіляко уникати політично мотивованих кроків", - заявив представник Європарламенту.

