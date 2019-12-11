EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  245  3
Матеріали за темою:
Все про:Насіров (470) Білоус (16)

 Колишнього керівника фіскальної служби Білоуса допитали у "справі Насірова", - САП

Вищий антикорупційний суд у справі екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова допитав колишнього главу служби Ігоря Білоуса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"На засіданні продовжено вивчення доказів, наданих стороною обвинувачення. А також допитано ще одного свідка - колишнього керівника ДФС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після допиту свідка судом оголошено перерву до 14:00 29 січня 2020 року.

Читайте також: На засіданні суду у справі Насірова прокуратура оголосила обвинувальний акт, - САП

Колишнього керівника фіскальної служби Білоуса допитали у справі Насірова, - САП 01

Нагадаємо, в Шевченківському райсуді Києва справу Насірова слухали більше двох років. Адвокати вимагали зачитати обвинувальний акт з 774 сторінок у повному обсязі. Оскільки засідання відбувалися кілька разів на місяць, прокурори не встигли дочитати обвинувачення.

Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не виключають, щосуму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку, Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

3 березня 2017 року Кабмін відсторонив Насірова з посади глави ДФС на час слідства. Т.в.о. голови ДФС призначений Мирослав Продан.

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн.Підозрюваний сказав, що не збирається вносити заставу: "Я зараз повертаюся в СІЗО", а також не буде просити про це друзів: "Це дуже велика сума". Насіров перебував у Лук'янівському СІЗО Києва: "Насіров у чотиримісній загальній камері. У нього один сусід по камері. Це не та камера, в якій був Луценко". Пізніше Насіров вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет.

11 грудня 2018 року стало відомо, що суд відновив Насірова на посаді глави ДФС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164799
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Гончаренко задает Королевской неудобный вопрос в эфире канала 112.
https://youtu.be/SRkiH_BBkNg
 показати весь коментар
 
 
Бывшего руководителя фискальной службы Билоуса допросили по "делу Насирова"

Отдаст клетчатое одеяло и скажет,что он никому не должен!...
 показати весь коментар
 
Суд допросил.... Ну класс... Блин, зайдите на фейсбук-страницу этого суда и посмотрите чем они занимаются. Фотки с каких-то мероприятий публикуют. Блин, я, глядя на эти их развлечения, не удивляюсь тому, что еще ни одна сволочь не сидит.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору