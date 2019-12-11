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 Політика України, Події
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Все про:бійка (471) Нацполіція (8630) Свобода (146) Богданець Андрій (3)

 За фактом бійки в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом бійки під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань агрополітики поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Слідчі кваліфікували подію як погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча.

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського районного управління поліції.

Зібрані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу"

Нагадаємо, сьогодні ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем.

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований з підозрою на струс мозку.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164798
 
 
 Топ коментарі
 
Я ж казала !
що відкриють карну справу !
Ніколи такого ще не було. Зараз не можна бити депутану від СН.
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Жорстке поводження із тваринами?
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Правильно!
Это быдло должно знать, что есть Закон.
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Я ж казала !
що відкриють карну справу !
Ніколи такого ще не було. Зараз не можна бити депутану від СН.
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Правильно!
Это быдло должно знать, что есть Закон.
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быдло это кто? Законов много, но слугам бить морды можно и без закона. Тупые они, если мозгов нет, то пускай морды подставляют.
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Дивно, як може стрястись те, чого нема?
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И это правильно.
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тягнивсраков-фарионов пора отправить туда где сейчас находится симоненко
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Они может и слуги, но то что не народа это точно. Народ опять иудеи развели сво.....!
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Да усрутся Зебилы,потому как правда не на их стороне!А вот за попытку Родину продать несколько негодяев должны вообще сесть надолго!
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Это падло, которому отвешали свободовцы люлей в свое время пряталось от уголовного преследования в свободовском подразделении "Сич" в 2014 году. Они больше знают.
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Избиение ген директора Первого Национального телеканала.
Еще и бенюк принимал участие.

За фактом бійки в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2507
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"Это список офшорных счетов на которые скинешь наши бабаки!"
За фактом бійки в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8441
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на дальнем плане как буд- то харя голосракого? (козака гаврилюка?)
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так они еще и экс-нардепы? и что они делали а Раде? специально приходили бить Богданца? За фактом бійки в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6588
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Драка? Какая там драка-это избиение, двое на одного.
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