 Зеленський скоротив граничний штат ДУСі до 155 осіб

Відповідний указ №895/2019 від 11 грудня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Затвердити граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 штатних одиниць", - закріплено документом.

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Указ визнає таким, що втратив чинність, положення указу №288 "Питання Державного управління справами" за 2012 рік, згідно з яким гранична чисельність співробітників Держуправління встановлювалася на рівні 165 осіб.