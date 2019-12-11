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 Політика України
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Все про:ДУСЯ (31) Зеленський (3790) скорочення (34)

 Зеленський скоротив граничний штат ДУСі до 155 осіб

Президент України Володимир Зеленський скоротив граничну чисельність працівників Державного управління справами на 10 штатних одиниць.

Відповідний указ №895/2019 від 11 грудня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Затвердити граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 штатних одиниць", - закріплено документом.

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Указ визнає таким, що втратив чинність, положення указу №288 "Питання Державного управління справами" за 2012 рік, згідно з яким гранична чисельність співробітників Держуправління встановлювалася на рівні 165 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164796
 
 
 Топ коментарі
 
ты васек один из десяти ? рабочие места такого идиотизма я еще не читал.
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А зелебобик что-то кроме как забирать рабочие места у людей умеет делать? Зеленский сократил предельный штат ДУСи до 155 человек - Цензор.НЕТ 8880
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Дусь станет меньше, весь харассмент Мендель достанется...
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А зелебобик что-то кроме как забирать рабочие места у людей умеет делать? Зеленский сократил предельный штат ДУСи до 155 человек - Цензор.НЕТ 8880
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ты васек один из десяти ? рабочие места такого идиотизма я еще не читал.
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что бы продавать награбленное, 155 это дуже забагато.
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простите уточните кто чего и при ком награбил очень это интересно . ну что бы разобраться кто и что продавать то будут и главное кому.
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А штат оыиса *********** на сколько раздул?
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да всех бюрократов долно стать сотни2 не более - они всеравно бесполезны нафиг
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Кто нибудь знает ,как расшифровывается - ДУНЯ ? - Дураков У нас Нет .
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ну ещё 10 дураков точно нет
я думаю мона и ещё чтоб 100 не было Зеленський скоротив граничний штат ДУСі до 155 осіб - Цензор.НЕТ 341
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Дусь станет меньше, весь харассмент Мендель достанется...
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думаю можно ещё сократить - кабмин нам такой не нужен
да и с вр мона повытурить 70% минимум
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интересно... и куда отех 10 "дунь" пристроят...они ж чьи-то протеже ...им же обещали))))
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Раду бы не мешало бы сократить человек на 250 минимум.
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А когда начнёшь сокращать у себя в Раде, ведь такого количества никому не надо, как говорится лишние рты, которым идут огромные бабки, каких так не хватает пенсионерам.
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А есть ли подобные ДУСи у Трампа, Меркель или Макрона?
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