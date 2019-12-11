 Зеленський скоротив граничний штат ДУСі до 155 осіб

Відповідний указ №895/2019 від 11 грудня опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Затвердити граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 штатних одиниць", - закріплено документом.
Указ визнає таким, що втратив чинність, положення указу №288 "Питання Державного управління справами" за 2012 рік, згідно з яким гранична чисельність співробітників Держуправління встановлювалася на рівні 165 осіб.
я думаю мона и ещё чтоб 100 не было
да и с вр мона повытурить 70% минимум