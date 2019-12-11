 На сайті Офісу президента відредагували підсумкову декларацію "нормандського саміту". СКРИНШОТ

В ніч з 9 на 10 грудня н на сайті Офісу президента був опублікований повний текст декларації, прийнятої на саміті "нормандської четвірки": "Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року", повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку в тексті зокрема зазначалося: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо усіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей (курсив і виділення. - Ред.) - як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

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Пізніше ця частина тексту була змінена: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо усіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей (курсив. - Ред.) - як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".

Зазначимо, що в українських ЗМІ було опубліковано первинний варіант декларації, в якому говорилося про "Закон про особливий порядок місцевого самоврядування".