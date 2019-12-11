 На сайті Офісу президента відредагували підсумкову декларацію "нормандського саміту". СКРИНШОТ

В ніч з 9 на 10 грудня н на сайті Офісу президента був опублікований повний текст декларації, прийнятої на саміті "нормандської четвірки": "Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року", повідомляє Цензор.НЕТ.
Спочатку в тексті зокрема зазначалося: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо усіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей (курсив і виділення. - Ред.) - як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".
Початкова версія збереглася в кеші Google.
Пізніше ця частина тексту була змінена: "Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо усіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу) окремих районів Донецької та Луганської областей (курсив. - Ред.) - як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі".
Зазначимо, що в українських ЗМІ було опубліковано первинний варіант декларації, в якому говорилося про "Закон про особливий порядок місцевого самоврядування".
ідіоти, а не високопосадовці.
Прикол в том, что "Закон об особом порядке..." и "особый порядок..." это совершенно разные документы с различным правовым статусом. Закон принимает Рада и подписывает президент, а "особый порядок" неизвестно кто, от Богдана до Сивухи.
"Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", - сказал в среду, 11 декабря, Пушилин.
Отметим, по версии Пушилина, "стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса", что и было зафиксировано в итоговом документе.
В украинской версии, согласно заявлению, сказано, что стороны договорились обсуждать "все правовые аспекты Закона об особом статусе".
"Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе, и поправки в Конституцию Украины", - возмутился марионеточный правитель оккупированного Донбасса.
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Это что получается, исправили под хотелки Пушка? ЗРАДА пошла в мелочах!!!!
Давайте посмотрим на факты. А факты таковы:
1. Почти месяц назад стало известно, что Ермак ведет переговоры с Сурковым и Козаком по Нормандскому формату и всему, что с ним связано - в частности стратегия действий на Донбассе, разведение и тому подобное.
2. На саммите Сурков истерил, потеряв лицо, что договоренности были другими:
"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: Мы так не ДОГОВАРИВАЛИСЬ", - сообщает Аваков.
Т.е. договоренности были, но Зеленский не решился на них пойти публично. Интересно, почему? И куда бы он зашел, не будь вече на Майдане и вахты на Банковой?
От кого это зависит?
Ермака допросит СБУ?
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
Насправді це зовсім не про нерви.
Адже зі слів Суркова випливає, що він домовлявся з кимось з наших високопосадовців про фактичне вчинення останнім(и) злочину з ознаками держзради.
А де ж реакція наших правоохоронних органів?
Ці речі не можна так залишати!
https://censor.net.ua/news/3164473/u_surkova_sdali_nervy_bumagi_brosil_krichal_my_tak_ne_dogovarivalis_avakov_o_peregovorah_v_normandskom
https://mvs.gov.ua/ua/news/26714_Arsen_Avakov_Mi_gotovi_patrulyuvati_zvilneni_teritorii_yakshcho_RF_poverne_nam_kordon_.htm
Це повільна здача інтересів держави.
Сказане президентом Зеленським на прес-конференції - то лише слова-горобці, дмухнеш - розлетяться. У дипломатії важать документи. Ми чули які червоні лінії вимагав не переступати Майдан. Що ж ми бачимо по документах?
Майдан вимагав не проводити виборів на окупованих територіях до їхньої деокупації. У «Загальних узгоджених висновках Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року» на це сказано: «Вони (сторони - Д.В.) вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство». Формула Штайнмайєра в російській версії означає, що контроль над кордоном Україна отримає ПІСЛЯ виборів на окупованих теренах - коли їх визнає ОБСЄ. Дорікання попередній владі - дурниці. Наведена цитата з «Висновків» чітко показує - формула Штайнмайєра наразі в українське законодавство НЕ включена. А чинний закон про особливий статус ОРДЛО говорить чітко - спершу виведення окупаційних військ, потім - все інше. Чинний закон по суті заблокував свого часу виконанні Мінських угод прийнятих Україною під тиском російської армії і західних союзників. Відчуйте різницю.
Майдан вимагав: «Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації». Президент Зеленський вголос в голос також сказав про те саме. Але. Знову таки читаємо «Висновки»: «Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей… щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей». Журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу, що в російському і в українському варіантах ця фраза написана по-різному (!!!). Український варіант - наведений вище. А російський виглядає так: «особого порядка местного самоуправления - особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе…». У нас - дужки. У них - тире. Гадаю нікому не треба пояснювати що в документах такого рівня важить кожна кома?
Експерти вже висловилися, що ці пункти нібито безневинні - залежить від того, якої позиції дотримуватиметься Україна. Але. Вже зараз ми бачимо, як пропозицію німецького дипломата Штайнмайєра Москва спотворила так, що її не впізнає сам Штайнмайєр. «Написане пером - не вирубати сокирою», - кажуть росіяни. Переконаний, вони 1001 раз нам нагадають про ці пункти і апелюватимуть до них саме в своїй редакції - так саме як вони апелюють до Мінських угод, які не мають в Україні юридичної сили (їх не ратифікувала ВР) і за порушення яких на Росію накладені санкції.
Команда Зеленського ще дорікає підписаними документами п'ятому президентові Порошенку!
Майдан вимагав: «Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії». Керівники «Нафтогазу» підтвердили, поступок по міжнародних арбітражах не буде. Але водночас українська делегація погодилася російський борг взяти не грішми, а газом. А це - процес довгий. Він потребує додаткового узгодження - які обсяги і за якою ціною газ отримає Україна? Скільки реально того боргу дійде до нас - питання відкрите. Москва обов'язково крутитиме нюансами як шахрай торбою - вона майстерно це вміє.
Але ж обмін полоненими - скажете ви. Але ж припинення вогню до 1 січня! Відповім. Після того як Москва випустила погуляти наших моряків (вона їх не повернула - їх щомиті можуть викликати в РФ на допит і знову затримати) в обмін на Цемаха, що зруйнувало наші стосунки з Нідерландами, я з жахом думаю про те, яку ціну ми заплатимо на цьому обміні. Щодо припинення вогню - на Зеленського тепер повісять кожного українського солдата, який загине після 1 січня і йому доведеться домовлятися… з терористами ДиРи. А обстріли не припиняться - їх припиняли вже не раз. Зеленський сам сказав, аби розвести війська по всій лінії розмежування - треба буде від 6 до 20 років.
Війна не завершиться. Війна переміститься на наші вулиці, у вигляді бойовиків, що гастролюватимуть до нас з теренів ОРДЛО. Бандитизм, напади на ветеранів, політиків бізнесменів - от ціна яку заплатить Україна за примарний мир.
Хто сідає грати з чортом - програє, коли бере карти в руки.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://youtu.be/SRkiH_BBkNg
/// Минские соглашения остаются базисом переговоров. Украинское законодательство должно быть изменено, как согласовано в «формуле Штайнмайера». Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. ///
Это их СМИ пишут, как один из главных итогов Саммита.
А то петрушки целые сутки жили с мыслью, что Зеленский не агент кремля - это же невыносимо...