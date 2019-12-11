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 Політика України
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 Зеленський підписав закон, який передбачає створення Боргового агентства

Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" повернувся до Верховної Ради за підписом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, парламент ухвалив проєкт закону з поправками до Бюджетного кодексу, необхідний для ухвалення закону про Держбюджет на 2020 рік, 14 листопада.

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Документ передбачає створення Боргового агентства, яке координуватиметься урядом через міністра фінансів. Глава агентства отримує повноваження у сфері державних запозичень та управління держборгу, свідчить текст законопроєкту.

Крім того, в ході обговорення народні депутати підтримали поправку, згідно з якою надходження від акцизу на паливо перерозподіляються з Дорожнього фонду в місцеві бюджети.

Також закон дозволяє за рішенням уряду, узгодженим з комітетом ВР з питань бюджету, здійснювати запозичення понад обсяг, визначений для поточного року в законі про держбюджет, для фінансування держбюджету наступного року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164792
 
 
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Хіба ще не всі кварталівці і родичі прилаштовані?
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интересно - очередная конторка куда пристроят уволеных из дуси и прочих дармоедов - их так мало у нас ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
платите налоги лохи аха - когда там закон про самозанятых ))
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