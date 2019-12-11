 Зеленський підписав закон, який передбачає створення Боргового агентства

Про це повідомляється в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, парламент ухвалив проєкт закону з поправками до Бюджетного кодексу, необхідний для ухвалення закону про Держбюджет на 2020 рік, 14 листопада.

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Документ передбачає створення Боргового агентства, яке координуватиметься урядом через міністра фінансів. Глава агентства отримує повноваження у сфері державних запозичень та управління держборгу, свідчить текст законопроєкту.

Крім того, в ході обговорення народні депутати підтримали поправку, згідно з якою надходження від акцизу на паливо перерозподіляються з Дорожнього фонду в місцеві бюджети.

Також закон дозволяє за рішенням уряду, узгодженим з комітетом ВР з питань бюджету, здійснювати запозичення понад обсяг, визначений для поточного року в законі про держбюджет, для фінансування держбюджету наступного року.

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