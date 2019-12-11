 Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська компанія Eccho Rights - "Квартал 95"

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі студії.
"Eccho Rights володіє правами на дистрибуцію деяких тайтлів бібліотеки "Квартал 95". Компанія продає на різні території різні види прав: трансляція на ТБ, VOD-права тощо", - зазначили в студії.
Студія "Квартал 95" ще у 2012 році розпочала співпрацю з міжнародним дистриб'ютором Eccho Rights - відтоді шведська компанія представляє проекти студії на ринках світу.
За інформацією "Квартал 95", компанія Eccho Rights після прем'єри першого сезону серіалу "Слуга народу" продала формат серіалу американській компанії FOX Studios, а сам серіал - найпопулярнішій онлайн-платформі світу Netflix.
"Крім того, формат серіалу або сам серіал були продані до більше ніж 20 країн, серед яких Франція, В'єтнам, Філіппіни, Греція, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Польща, Сербія, Індія, Корея, Греція, Казахстан, Литва, Естонія, Молдова, Монголія, Фінляндія, Грузія і Білорусь. Проект подивилися мільйони глядачів, і в Україні, і за її межами", - наголосили у "Кварталі".
Водночас у студії не відповіли на запитання, на яких умовах здійснюватиметься показ "Слуги народу" на російському телеканалі "ТНТ", а також чи отримає "Квартал 95" роялті з цього показу.
Телеканал "ТНТ" від завтра починає показ серіалу "Слуга народу", президента в якому зіграв Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що російська компанія "Яндекс" придбала ексклюзивне право на показ серіалу "Слуга народу" на території РФ. Студія "Квартал 95" тоді запевнила, що не продавала право на показ серіалу росіянам. Його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.
До кінця літа серіал "Слуга народу" увійшов до трійки найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.
На початку листопада про плани показати серіал "Слуга народу" заявив головний білоруський державний телеканал "Білорусь-1".
А Зєєєля як торгував з кацапами так і торгує і нічого не робить щоб це припинити.
А знаєте чому? Бо він зіц-прєдсєдатєль Фунт! Він тільки папірці підписує, а все належить Коломойському!
А, нє, помилився. У всех приступ лингвистического сфинктеризма (языки в жопе).
"Ліпєцкая фабріка" хоч і стала мемом, але страшно уявити який відсоток населення досі щиро впевнений, що Порошенко на ній "заробляв", російські та малоросійські пропагандисти добре над цим попрацювали.
При тому, що фабрика була збудована задовго до війни, потім передана у зовнішнє управління і дотиснута російськими фіскалами (не працює з 2015 року)- але нікому це не заважало розганяти "торговлю на крові".
А от серіал про "Слуґу" знімався в розпал війни.
Перша серія: 16 листопада 2015 р.
Остання серія: 28 березня 2019 р.
Як права на нього опинились у росіян?
Невже хтось їх продав і тепер заробляє?
Хто ж це зробив?
Теперішній президент на стадіоні епічно кричав про цукерки "Рошен" в пайках "повстанцев" - цікаво, а як він пояснить телепродукт зі своєю участю на блакитних екранах ОРДЛО та РФ?
А как по мне то это Газпром обратился с просьбой приобрести, но не напрямую к новому компаньону Зе, а к посреднику
А Зєєєля як торгував з кацапами так і торгує і нічого не робить щоб це припинити.
А знаєте чому? Бо він зіц-прєдсєдатєль Фунт! Він тільки папірці підписує, а все належить Коломойському!
1. Он просто подарил. Жест мира. Бубочка молодец и бессеребреник.
2. Это они забрали в качестве компенсацию за нашу победу на переговорах. Бубочка молодец и умиротворитель.
3. Он таки продал, но на все деньги купит цветы девушкам из ОРДЛО. Бубочка молодец и романтик.
4. Он продал. Так как этот сериал подорвет основы российского строя и на следующих выборах победит Агутин. Бубочка молодец и революционер.
5.....
Ваши варианты!)))))
А газ а нефть а дизель а уголь а электроэенргия а ракеты с Южмаша и тд. это что.
А то что продался не просто клован а президент так это в логической цепочке.
Смысл типа войны навар на старом СССРовском вооружении через закупку металолома из госбюджета. А на пенсии и медицину денег нет! А по вечерам московиты звонят сюды и радуются мы седня утилизировали по три патриота с каждой стороны. Чем дальше тем грабить безопаснее.
Порошенка дискредитували за допомогою цієї теми. Він намагався продати фабрику. Але її майно та акції заарештували. Таким чином, позбутися її було неможливо.
Серіал - не завод. Фабрику не можна дематеріалізувати. А переглянути продаж прав на показ в Росії після того, як пішов у політику - можна. Навіть гроші можна повернути, попри жадібність. По-друге. Під час передвиборчої кампанії сам Зеленський використовував Липецьку фабрику Рошен як ключову зброю проти Порошенко. Чудово розуміючи, наскільки маніпулятивним та брудним є цей прийом. Але не гребував!
Закони карми, закони карми. Так що, пане Зеленський, як там поживає ваш бізнес на крові?"
https://espreso.tv/news/2019/12/11/****************************************************************************************************
О том что есть риск получения Зе взятки от Расеи через роялти, говорили уже в Мае месяце, когда стало ясно, что он стал президентом но от бизнеса в Расее отказываться не собирается
Это как конфеты рошен в ордло или в крыму купили на ООО "БЕЛАРУСЬ МОГЁТ" и продали в рашку через белорусскую компанию.
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.
4 месяца что делало Порошенка???
Продажа по доверенности - это обычная продажа без личного присутствия. Факта ареста это никак не отменяет. Арест как раз и был наложен чтобы предотвратить любые юридические действия с этим активом - ее нельзя было не продать, на распродать по запчастям, ни разделить, ни подарить, ни даже передать в наследство,
При чем, если дело по которому наложили арест было фиктивным, то после таких действий уже бы стало вполне реальным и чистым с точки зрения юриспруденции
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.
За 4 месяца мог бы и сжечь, не то что продать.
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.
За 4 месяца мог бы и сжечь, не то что продать.
Ага. Так я і повірила.
А фуйло тут теж повз не проходив..
На росіскк телебачення, яке курує гур чи фсб, просто так не попадеш.
Эта компания - ЗЕ офшорчик.
Такая инфа рассчитана на стаю ЗеДятлов. Как впрочем само говенное творчество этой офшорной конторы аля "Квартал 95" состоящей из деток сварщиков, врачей - невропатологов, металлургов, работников горгаза и т.д. и не имеющих ни образования артистов ни дипломов клоунов.
Львовский метрополитен
@natohawks
·15 ч
Пренадлежащий "Газпрому" российский телеканал ТНТ купил права на показ сериала "Слуга народа". Теперь вы знаете что Зеленский барыга-мародер, торгующий на крови
Тільки вдумайтеся- Зеленський зберігає свої файли на Яндекс диску, контрольованому ФСБ РФ.