 Суд відправив під цілодобовий домашній арешт фігуранта "справи Гримчака" Овдієнка, - адвокат Мельник

За інформацією адвоката Дмитра Мельника, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Тимур Хамзін 11 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Підозрюваного Овідєнка Ігоря Віталієвича звільнити з-під варти і негайно доставити до місця проживання", - йдеться в ухвалі.

При цьому до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати житло цілодобово до 10 лютого 2020 року. Також на нього покладається низка обов'язків, серед яких: прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та носити електронний засіб контролю.



Зазначається, що відповідна постанова може бути оскаржена в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.