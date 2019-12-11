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 Політика України
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 Суд відправив під цілодобовий домашній арешт фігуранта "справи Гримчака" Овдієнка, - адвокат Мельник

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Ігорю Овдієнку, затриманому разом з колишнім заступником глави МінТОТ Юрієм Гримчаком.

За інформацією адвоката Дмитра Мельника, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Тимур Хамзін 11 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Підозрюваного Овідєнка Ігоря Віталієвича звільнити з-під варти і негайно доставити до місця проживання", - йдеться в ухвалі.

При цьому до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати житло цілодобово до 10 лютого 2020 року. Також на нього покладається низка обов'язків, серед яких: прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та носити електронний засіб контролю.

Зазначається, що відповідна постанова може бути оскаржена в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС продовжив арешт Гримчаку на два місяці, його помічникові - на місяць

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164782
 
 
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блаЗЄнським прийдеться випустити Гримчака. І він знову топитиме їх у їхньому ж лайні на телеканалах. Бо саме за це його й утримують.
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За шо?
Та, есть топильщики и порезвее грымчака.
Снова "полит" преследования....
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт фігуранта "справи Гримчака" Овдієнка, - адвокат Мельник - Цензор.НЕТ 3191
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Відкрито прямому ефірі гівном блаЗЄнського називав лише Гримчак. А блаЗЄнський, як його кремлівський друг, дуже ображається.
Я не кажу про політичне переслідування: тут у юлаЗЄнських звичайна шизофренія з параноєю.
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Ну вот сейчас и грымчак выползет. Одним порохоботом на Цензоре прибавится.
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