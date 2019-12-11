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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вакцина (173) Мінздоров'я (1015) щеплення (51)

 МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень

Від сьогодні набули чинності зміни до календаря профілактичних щеплень та Переліку медичних протипоказань, затверджених Наказом МОЗ України від 11 жовтня 2019 № 2070.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Перелік медичних протипоказань до профілактичних щеплень використовують як лікарі первинної ланки під час вакцинації, так і спеціалісти вторинної і третинної ланок для надання рекомендацій пацієнтам.

Потреба оновити цей документ відповідно до світових рекомендацій та передових практик назріла давно, адже у старій версії протипоказання часто були недостатньо клінічно обґрунтовані", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, зміни до Переліку медичних протипоказань напрацьовано Національною технічною групою експертів з імунопрофілактики за участі фахівців Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і вчених НАМН України з питань вакцинокерованих інфекцій та імунопрофілактики. Оновлений Перелік враховує сучасні міжнародні рекомендації ВООЗ, CDC, настанови американської асоціації інфекціоністів, узгоджені з австралійськими, канадськими та британськими рекомендаціями щодо профілактичних щеплень під час різноманітних клінічних станів з урахуванням доказової бази.

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Новий Перелік медичних протипоказань має такі переваги:

а) надано відповіді щодо багатьох клінічних станів, з якими зустрічаються лікарі в повсякденній практиці, та їхню деталізацію;

б) запроваджено поняття "застереження" і надано більше можливостей для прийняття рішень лікарем первинної ланки стосовно доцільності вакцинації;

в) додано ситуації, щодо яких раніше не було настанов з вакцинації (вакцинація перед та після оперативних втручань; вакцинація осіб, що перебувають у контакті з імунокомпрометованими; тощо).

Медичні протипоказання поділено на абсолютні протипоказання до щеплення та застереження від вакцинації.

Абсолютні протипоказання — це стан реципієнта вакцини (предхвороба, хвороба, загострення хвороби чи клінічний стан), за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними і тимчасовими залежно від вакцини (живої чи інактивованої) та клінічного стану пацієнта.

Застереження від вакцинації (вакцинація з пересторогою) — це ситуації, коли лікарю доводиться враховувати переваги щеплення над його ризиками.

Остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар залежно від ситуації.

Наприклад, вакцинація проти жовтої лихоманки протипоказана вагітним, однак якщо вагітна збирається переїздити в ендемічний регіон, рекомендовано зробити щеплення від цієї хвороби.

Лікар визначає протипоказання до вакцинації згідно з рекомендаціями оновленого Переліку та іншими національними настановами. За потреби у додатковій інформації щодо діагнозу, перебігу захворювання і за необхідності додаткових обстежень лікар скеровує пацієнта до профільного спеціаліста для отримання відповідного висновку, за результатами якого остаточно приймає рішення щодо вакцинації.

Раніше, згідно з Наказом МОЗ України від 16.09.2011 № 595, медичні протипоказання до щеплень кожній особі визначала комісія з питань щеплень, яка зараз фактично не працює.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164779
 
 
 Топ коментарі
 
Агов! Ольгіно! Москалі, дідько! Де ваш Александро? Випускайте антищепленника Александро!
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Кажуть у виборців Зеленського ніколи не буває менінгіту.
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Справді? Який бо дбайливий Гетьман, про здоров'я людей піклувався.
Ваш преЗЕдент з усіма скалецькими до такого б навіть не допетрив.
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Агов! Ольгіно! Москалі, дідько! Де ваш Александро? Випускайте антищепленника Александро!
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У сектантов - вакциновпаривателей праздник?
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О! З'явився, не забарився.
Скажи, а якщо вакцинацію будуть робити не просто так, а перед цим робити паркан сечі та тин крові на аналізи (що вимкне борошна та навіть летальний вихід) - ти так само будеш розмовляти, що вакцинація їсти зло та масонська змова?
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Ты, кстати, появился первым и пригласил меня сам. Любое насильное и огульное действие в отношении принудительной вакцинации детей, без добровольного согласия их родителей, по сути сродни геноциду.
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Раз так, тоді батьки своїх дітей мають право ставити питання, про роздільне навчання привитих і не привитих дітей.
А також роботодавці не сплачувати лікарняний тим, хто не привився від данного типу хвороби, і захворів на неї.
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Слухай... Досить вже тут (і навіть тут) палитися. Вже не те що стать аудиторії, а 99% дивиться на твою російськощелепну частку, закривши особу долонею МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень - Цензор.НЕТ 9972
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Кажуть у виборців Зеленського ніколи не буває менінгіту.
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У вас в палаті так "кажуть"? А ще що там серед вас "кажуть"?
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А у Вашій палаті, дійсно вважають, що світ складається з палат?
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Я слышал, что у педротов никогда не бывает золотухи, их всех Педро вакцинировал рошенками
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Справді? Який бо дбайливий Гетьман, про здоров'я людей піклувався.
Ваш преЗЕдент з усіма скалецькими до такого б навіть не допетрив.
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Ти спізнився з реплікою, кацапський покидьку. Головне протипоказання для вакцінації - це зебіл і дитина зебілів.
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До речі. Ці 2 сторінки коментів епічні - "свидетель заговора вакцинорептилоидов" ТАК палиться, що аж гай шумить Минздрав обновил перечень противопоказаний для профилактических прививок - Цензор.НЕТ 5895
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Років 10 тому я поспілкувався з українцем-лікарем, який підтвердив свій диплом у Фінляндії і давно там працює. Він тоді конкретно назвав "придатні" і "непридатні" вакцини, вже геть забув, десь має бути у нотатничку. Тоді теж були якісь скандали і суперечки з цього приводу. Тож нам, порохоботам, слід ретельно обирати собі брендові вакцини, тоді проблеми вакцінації зебілів (або відмови) нас не хвилюватимуть.
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Это именно вы с кацахолом там палитесь, демонстрируя свое невежество в обсуждаемой теме..
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Та ні. Не те. Зовсім не те... Тут язик не про вакцинацію - не прямує навіть згадувати її, ти палишся на іншому МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень - Цензор.НЕТ 9691
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«Чому атеїсти такі тупі» (с)



«Православна церква України підтримує вакцинацію - МОЗ
Aug 2, 2019 - Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ... МОЗ України закликає перевірити наявність необхідних щеплень »
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тому шо твій дід замість піти до циркви - забув купити презерватив.
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Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. Вы с кацахолом дружно обмениваетесь лайками на самых своих дремучих и примитивных постах. Похоже, что просто один и тот же бот выступает под разными никами. Свое подозрение об этом я уже высказывал ранее.
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