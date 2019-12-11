 МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Перелік медичних протипоказань до профілактичних щеплень використовують як лікарі первинної ланки під час вакцинації, так і спеціалісти вторинної і третинної ланок для надання рекомендацій пацієнтам.
Потреба оновити цей документ відповідно до світових рекомендацій та передових практик назріла давно, адже у старій версії протипоказання часто були недостатньо клінічно обґрунтовані", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, зміни до Переліку медичних протипоказань напрацьовано Національною технічною групою експертів з імунопрофілактики за участі фахівців Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика і вчених НАМН України з питань вакцинокерованих інфекцій та імунопрофілактики. Оновлений Перелік враховує сучасні міжнародні рекомендації ВООЗ, CDC, настанови американської асоціації інфекціоністів, узгоджені з австралійськими, канадськими та британськими рекомендаціями щодо профілактичних щеплень під час різноманітних клінічних станів з урахуванням доказової бази.
Новий Перелік медичних протипоказань має такі переваги:
а) надано відповіді щодо багатьох клінічних станів, з якими зустрічаються лікарі в повсякденній практиці, та їхню деталізацію;
б) запроваджено поняття "застереження" і надано більше можливостей для прийняття рішень лікарем первинної ланки стосовно доцільності вакцинації;
в) додано ситуації, щодо яких раніше не було настанов з вакцинації (вакцинація перед та після оперативних втручань; вакцинація осіб, що перебувають у контакті з імунокомпрометованими; тощо).
Медичні протипоказання поділено на абсолютні протипоказання до щеплення та застереження від вакцинації.
Абсолютні протипоказання — це стан реципієнта вакцини (предхвороба, хвороба, загострення хвороби чи клінічний стан), за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними і тимчасовими залежно від вакцини (живої чи інактивованої) та клінічного стану пацієнта.
Застереження від вакцинації (вакцинація з пересторогою) — це ситуації, коли лікарю доводиться враховувати переваги щеплення над його ризиками.
Остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар залежно від ситуації.
Наприклад, вакцинація проти жовтої лихоманки протипоказана вагітним, однак якщо вагітна збирається переїздити в ендемічний регіон, рекомендовано зробити щеплення від цієї хвороби.
Лікар визначає протипоказання до вакцинації згідно з рекомендаціями оновленого Переліку та іншими національними настановами. За потреби у додатковій інформації щодо діагнозу, перебігу захворювання і за необхідності додаткових обстежень лікар скеровує пацієнта до профільного спеціаліста для отримання відповідного висновку, за результатами якого остаточно приймає рішення щодо вакцинації.
Раніше, згідно з Наказом МОЗ України від 16.09.2011 № 595, медичні протипоказання до щеплень кожній особі визначала комісія з питань щеплень, яка зараз фактично не працює.
Скажи, а якщо вакцинацію будуть робити не просто так, а перед цим робити паркан сечі та тин крові на аналізи (що вимкне борошна та навіть летальний вихід) - ти так само будеш розмовляти, що вакцинація їсти зло та масонська змова?
А також роботодавці не сплачувати лікарняний тим, хто не привився від данного типу хвороби, і захворів на неї.
Ваш преЗЕдент з усіма скалецькими до такого б навіть не допетрив.
«Православна церква України підтримує вакцинацію - МОЗ
Aug 2, 2019 - Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ... МОЗ України закликає перевірити наявність необхідних щеплень »