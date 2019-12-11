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 Політика України
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Все про:Зеленський (3790) Росія (14099) Донбас (12645) нормандська четвірка (904) Павленко Ростислав (28) Європейська Солідарність (182)

 Понад 20 разів оголошували режим припинення вогню, і щоразу Росія його зривала, - нардеп Павленко

Заради проведення саміту у Парижі президент Зеленський фактично погодився змінити порядок виконання політичних та безпекових вимог, передбачених Мінськими домовленостями – так, як хотів Путін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат України Ростислав Павленко.

Він наголосив, що поступки України, зокрема, в частині відведення військ, суттєво послабили позиції нашої держави на переговорах.

"Ми бачимо, що там відбувається, продовжують гинути бійці в цих зонах. Але все це було зроблено просто заради того, щоб відбулася зустріч", – додав депутат.

Він зауважив, що важливо чітко розуміти, які зміни законодавства за підсумками нормандської зустрічі запропонують президент Зеленський та монобільшість, бо саме від їх суті буде залежати подальше виконання Україною домовленостей, досягнутих на Нормандському саміті.

"Перше – це так званий політичний порядок денний перед безпековим. Чому так довго не відбувалися нормандські зустрічі? У Берліні Президентом України Петром Порошенком було представлено дорожню карту, де був зазначений принцип "спочатку безпека". Росії це не дуже сподобалось. Але тоді була ситуація, коли Німеччина і Франція підтримали позицію України. І до наступної зустрічі мали розробити, як же по цій дорожній карті рухатись", – пояснив Павленко.

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Він підкреслив, що безпека – це не просто припинити стріляти.

"Це зрозуміти, як російські війська підуть з Донбасу, як будуть роззброєні найманці, як буде вирішена ситуація контролю на цих територіях, і контролю за кордоном", – зазначив депутат.

Він нагадав, що Президент Порошенко наполягав на запроваджені миротворчої місії під егідою ООН, яка б контролювала всю цю територію аж до кордону.

Водночас депутат зауважив, що про припинення вогню сторони домовлялися вже більше 20 разів і жодного разу Росія не дотрималася цих домовленостей, а обмінювати полонених будуть тільки на встановлених осіб, а це не означає, що всіх.

Павленко наголосив – важливу роль в процесі імплементації результатів переговорів відіграватиме парламент, і потрібно чітко розуміти, які пропозиції будуть вноситися, як буде змінюватися законодавство, про що саме йдеться у "формулі Штайнмаєра".

"Диявол – в деталях. Якщо буде спроба зробити якість статуси, якщо буде спроба зробити це без обмежень в часі, бо Росія досить чітко ставить питання, що вони хочуть це назавжди"", – зауважив член фракції.

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Він не відкидає, що на Зеленського може здійснюватися тиск, щоб особливий порядок місцевого самоврядування розповсюджувався на всю територію Донецької і Луганської областей.

"Якщо він піде на всі ці умови, то ситуація буде дуже складна і в суспільстві, і в парламенті. Я не знаю, як, не спровокувавши суспільного збурення, все це виконати. А якщо це не буде виконано, і ми на це сподіваємось, тоді Росія почне виставляти контр-умови", – зауважив депутат.

Він зазначив, що наступна нормандська зустріч може відбутися, але не через 4 місяці, а коли буде збережено режим санкцій і вони будуть працювати, якщо Україна не відмовиться від позовів в міжнародних судах

"Цілком може бути, що зустріч може відбутися в той момент, коли Росія буде готова не нав’язувати умови, а власне обговорювати умови виходу з окупованих територій. Я дуже сподіваюся на таку наступну зустріч", – резюмував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164775
 
   
 Топ коментарі
 
Штирлиц, это уже совсем анекдотичный провал - вот так вот зайти и представиться.
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еще одна кремлядь
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Штирлиц, это уже совсем анекдотичный провал - вот так вот зайти и представиться.
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А чого ви чекали від людини, яка звикла за гроші грати ролі?
Невже хтось вважає, що воно буде ризикувати та відстоювати інтереси України?
Для нього зараз головним завданням є тихесенько, щоб народ не здогадався, крок за кроком, зливати країну, здавати агресору наші інтереси, тому що якщо народ все зрозуміє, зєєле прийде гаплик
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Президент России Владимир Путин пытается навязать Украине вариант объединения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих условиях.
На это обратил внимание в интервью «Апострофу» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, информирует enovosty.com/news.
Эксперт считает, что украинская власть должна раз и навсегда отказаться от предложений объединится с ОРДЛО.
«Цель Путина - это полное подчинение Украины. И он избрал для этого такой путь - то есть внедрение раковой опухоли в виде ОРДЛО. Это его основной политический замысел», - подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, Украине не стоит ожидать в этой ситуации поддержки от международного сообщества, в частности от канцлера Германнии Ангелы Меркель.

«Меркель пребывает под громадным влиянием немецкого бизнеса, который хочет снять санкции и возобновить отношения с Россией», - заметил Пионтковский.
Эксперт считает, что международную поддержку Украина потеряла из-за неразумной внутренней политики приверженцев Зеленского.
«Когда весь лагерь Зеленского кричал во время избирательной компании и сейчас продолжает повторять, что они борются с «партией войны», то представляете, как они дискредитировали Украину. Ведь если предыдущая власть была «партией войны», то, выходит, что украинское государство виновно в войне. Эта демагогия о «партии войны» очень сильно обрушила международную поддержку Украины на Западе», - заявил он.
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...пуцин до цього неподобства ніколи не западав.."їхтам нєт"...Там-"абіжениє рускагаварящиє шахтьори"...
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"Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним."(с)
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лучше саперной лопаткой (чтобы тихо) или огнеметом - чтоб красиво ))))
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Вот и пиз......... дуйте по этой дорожной карте еще лет сорок, почему то народ не с вами.
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Можу припустити одне з двох: або тобі кортить до мишобратів у Ведмежий Сполучник (зі сто особовою горілкою та мовною ковбасою по 2.20) - або ти рахуєш, що коли припинити вогонь зі стовбурів, то на Донбасі запанує світ. Мушу розчарувати - обидва варіанти фатальні.
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постійне порушення домовленостей про припинення вогню свідчить лише про те, що ******* є недоговіроспроможними.
Тому висновок - ні про що з ними далі балакати, треба закривати усі КПВВ, будувати східний вал, а на кожний обстріл відповідати з усіх наявних систем.
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а також вивезти все мирне населення з 10-15 км зони обстрілів
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при ********* озброєнні РСЗВ ця зона збільшується до 120 км
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я не військовий , але вважаю що зона має бути менша за 120 км ! частійше обстріли ведуть з мінометів вони не стріляють на 120 км . можливо це 30-40 км не більше в залежності від місцевості. точка У досягає на 200 км але скількі разів вона застосовувалась?
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Какой жыр. Раша «не является стороной конфликта», но при этом защищает часть украинской территории от Украины, не подпуская последнюю к собственной границе. Раши нет на Донбассе, но при этом Путин выдвигает различные требования по амнистии украинских же якобы шахтёров, по выборам на территориях и тд. Почему на саммите никто не спросил, что тут вообще делает это пуйло, если его это не касается?
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А що пишуть в кацапЗМІ:
Путин в Париже тихо капитулировал перед Украиной?
https://topcor.ru/12294-putin-v-parizhe-tiho-kapituliroval-pered-ukrainoj.html?utm_campaign=auction
Стало известно, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на саммите
https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/12/10/n_13797980.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=lentainform&utm_campaign=gazeta.ru&utm_term=1245878&utm_content=8202312&updated
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«Лавров, прекратите кивать головой...что вы тут все знаете», - передал слова Зеленского Аваков.

Непогано, мушу визнати. Але краще б сказав - "москалі, хто небудь... дайте коняці вівса".
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Й всеодно вова зє буде відводити війська все ближче до Дніпра, бо так йому наказав хутін...
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"Мы видим, что там происходит, продолжают гибнуть бойцы в этих зонах. Но все это было сделано просто ради того, чтобы состоялась встреча", - добавил нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n3164775
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