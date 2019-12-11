 Кабмін уповноважив Милованова підписати меморандум з тютюновим бізнесом

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це рамковий документ про взаєморозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю підвищувати рівень конкуренції на цьому ринку. У нас зараз до моделі на (тютюновому. - Ред.) ринку дуже багато питань у плані конкуренції", - повідомив прем'єр-міністр.
Кабмін на засіданні уряду уповноважив підписати меморандум міністра економіки Тимофія Милованова.
"Це задекларовані наміри чесної гри, щоб ніхто ні з ким не домовлявся, не створював монополій, не зловживав ринковою силою", - додав Гончарук.
- "прі Парашенке такого не було" (с) - його всі 5 років влаштовував кацапський монополіст !
Колись таки, дотикається до +380 V.
"Це задекларовані наміри чесної гри, щоб ніхто ні з ким не домовлявся, не створював монополій, не зловживав ринковою силою" -Бл..А АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ ЧОГО ???
"Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.