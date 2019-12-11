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 Політика України
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Все про:тютюн (92) Меморандум (44) Гончарук_Олексій (356)

 Кабмін уповноважив Милованова підписати меморандум з тютюновим бізнесом

Кабінет Міністрів України затвердив меморандум про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості між урядом і суб'єктами господарювання тютюнової галузі. Уряд уповноважив підписати меморандум міністра економіки Тимофія Милованова.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це рамковий документ про взаєморозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю підвищувати рівень конкуренції на цьому ринку. У нас зараз до моделі на (тютюновому. - Ред.) ринку дуже багато питань у плані конкуренції", - повідомив прем'єр-міністр.

Кабмін на засіданні уряду уповноважив підписати меморандум міністра економіки Тимофія Милованова.

"Це задекларовані наміри чесної гри, щоб ніхто ні з ким не домовлявся, не створював монополій, не зловживав ринковою силою", - додав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164773
 
   
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Перейти на коноплю? І так вже пів України курить самосад, а решта курить контробанду.
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фиксирует нашу совместную добрую волю повышать уровень конкуренции на этом рынкеИсточник: https://censor.net.ua/n3164773
- "прі Парашенке такого не було" (с) - його всі 5 років влаштовував кацапський монополіст !
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Більш підлих скотиняк ніж уряди Кроліка, Гроймана, Гончарука ще світ не бачив.Виявляється угада про асоціацію не передбачає часових обмень для встановлення акцизу в 90 євро , і країни Східної Європи йшли до цього 12-15 років. А наші народні обранці...
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Треба було і нам йти разом з Європою. Але ми вважали себе більш розумними, і з москвою нам було комфортніше. Тепер треба наздоганяти. А як же ж?
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По цінам ми вже по дуже багатьох позиціях переганяємо східну Європу, як і по статкам 100 найбагатших людей України.
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а як же мама_любіт_скорость? Вона мала намір купити ще одну Bugatti. Кабмін уповноважив Милованова підписати меморандум з тютюновим бізнесом - Цензор.НЕТ 8911
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Влада обучаєтся «мєтодом тика».
Колись таки, дотикається до +380 V.
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Нахрін тютюнникам той меморандум ? Засолить його,чи в сральник сходити ?
"Це задекларовані наміри чесної гри, щоб ніхто ні з ким не домовлявся, не створював монополій, не зловживав ринковою силою" -Бл..А АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ ЧОГО ???
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"Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.
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