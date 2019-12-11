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Все про:Нацполіція (8630) проституція (92) СБУ (4894)

 СБУ викрила у кришуванні борделів керівництво профільних підрозділів столичної поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили керівників декількох підрозділів Головного управління Національної поліції в місті Києві в кришуванні місць розпусти.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника Управління боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми та начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників місць розпусти. За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання зловмисниками хабарів.

Також дивіться: Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, обом поліцейським здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164771
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего себе!
Лучший министр об этом, конечно же, не знал.
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так это же для слуг народа))))
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Логикой от тебя так и прёт СБУ уличила в крышевании борделей руководство профильных подразделений столичной полиции - Цензор.НЕТ 5375 как от доктора который всё что вырезал заберает домой...
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а ты наверное еврей из днепропетровска. почитатель реформ своего земляка..или тоже пианист обрезаный.
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з яких пір шафран став не кашерной хвамілієй?
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НЕТ, ЭТО ДЛЯ ЖИДКОГО ВЫСЕРА БОРОВА ПЕТИ, ТО ЕСТЬ ДЛЯ ТЕБЯ, УБОГОЕ ЧМО!
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ну спасибо))))
а устроили бордель или его закрыли для меня?
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Вот вот. Полиция как ни в чем не бывало как и раньше крышует и бордели и наркобизнес и все преступные дела.Ничего не меняется.
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Да ти шо))) Добре що сабаков про це не знав а то він би позвільняв подонків...
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Ничего себе!
Лучший министр об этом, конечно же, не знал.
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СБУ нужно срочно открыть государственный бордель!
А "рабочими" в нем взять крышевателей.
Ай-я-яем никогда не поборем.
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Давным-давно пора легализировать в стране проституцию и прекратить, наконец, ее тотальное крышевание ментами. В результате бабло, оседающее в бездонных карманах блюстителей порядка, пойдет в бюджет, да и порядка будет гораздо больше
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Ну будет ещё один вид деятельности с «зарплатой» в конверте и ничего не будет решено.
Как по мне решение этой проблемы официально разрешить работать индивидуально (бог с ними с налогами), и уголовно запретить всем другим т.е. сутенерам и т.п.
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Легализация проституции, конечно, во многом решит эти проблемы, но часть будет в тени, чтобы не платить налоги.
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Легалізувати проституцію нівякому разі не можна. Інакше твою доньку,твою жінку,а може навіть і маму відправлять на панель цілком легально.Робота як робота і державі податки. Чи гадаєшь,що тебе особисто мене така доля?
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Не получиться! Ведь "крышевателям похер ЧТО крышевать"!!!! Не будет подпольных борделей они каждый мост в стране крышевать будут, как в средние века... И я нисколько не иронизирую. Убирать надо "крышевателей" из государственной службы.
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А карманники платят полиции в метро на каждой станции , так что бордели - это еще детские забавы.
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... заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали
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No comment, как говорится. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности сутенёров они брали от них деньги на регулярной основе, можно сказать "сотрудничали" с ними. Ладно бы ещё, там, пресекли, скажем, и единоразово взяли за не привлечение. Ну, да ладно с ними, с проститутками. В этом суть нашей страны. Так в любой сфере. И на таможне. И в трансплантологии. И на границе. И на войне. И в госзакупках. Нет будущего у Украины. Это конечная.
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kurwa, я, платник податків, фінансую сец. службу щоб вона дівчаток ловила? Та ви з глузду з'їхали. Агов, баканове, чОртов вже всіх зловлено?
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як раз не так..
тут сбу виконало свою роботу,
спіймало ментів-чортів
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що знов без касових апаратів і книги скарг і пропозицій ? дзвони Баканову!
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и превратилася наша полиция опять в гребаных мусоров.крышуют от нариков до проституток... дякуем тебе аваков за реформы..все тоже гавно только в автомобилях под сракой..
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Дело не в Авакове и в реформах, дело в человеческой природе. Единственный способ избавиться от коррупции в какой-либо сфере - это снять в ней все запреты и сделать все максимально прозрачным
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уличили, да кто не знает, сбу крышует наркоту, бордели,торговлю оружием, узаконенные бандформирования
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За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі"

тобто вийдуть під заставу 50 000 грн.

p.s.Кількість сутенерів "на обліку" приховано під графою"для службового користування" СБУ викрила у кришуванні борделів керівництво профільних підрозділів столичної поліції - Цензор.НЕТ 2196
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Полицай бордели крышевали???? Не может быть!! Кто бы мог подумать???
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Ну и что?
Может они из ****** там делали леди для Яременков)
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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают
права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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Треба ж десь кадровий резерв СН набирати.
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Менты тоже живые люди. Хоть и при мундирах, но тоже не прочь перепихнуться да от откатного бабла не откажутся.
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Аваківці і борделі?! Та не вже, не може бути? Ви ще скажіть, що вони підпільні казино кришують.
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яременко був "живцем" у цій операції СБУ викрила у кришуванні борделів керівництво профільних підрозділів столичної поліції - Цензор.НЕТ 8042
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сообщили о подозрении..., оно им до $rаки..., просто повысят таксу для других борделей...
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А кто-то сомневался... У нас, рядом с райцентром есть одно село. Село как село. Все домишки - братья близнецы. А в центре, как будто во времена феодальные вернулись - ДВОРЕЦ НА ШИКАРНОМ ПОДВОРЬЕ! Вырос за пару лет! Рабочего, крестьянина - нет конечно... Может - фермера, бизнесмена городского? Тоже - нет... Замначальника ЗАДРЫПАННОГО (без кавычек) отдела полиции в соседнем супер-задрыпанном районе... Вот только этот район - пограничный... "И откуда дровишки" у полицая (?) - из контрабанды вестимо!
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