 СБУ викрила у кришуванні борделів керівництво профільних підрозділів столичної поліції

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника Управління боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми та начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників місць розпусти. За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання зловмисниками хабарів.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, обом поліцейським здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.
а устроили бордель или его закрыли для меня?
Лучший министр об этом, конечно же, не знал.
А "рабочими" в нем взять крышевателей.
Ай-я-яем никогда не поборем.
Как по мне решение этой проблемы официально разрешить работать индивидуально (бог с ними с налогами), и уголовно запретить всем другим т.е. сутенерам и т.п.
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No comment, как говорится. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности сутенёров они брали от них деньги на регулярной основе, можно сказать "сотрудничали" с ними. Ладно бы ещё, там, пресекли, скажем, и единоразово взяли за не привлечение. Ну, да ладно с ними, с проститутками. В этом суть нашей страны. Так в любой сфере. И на таможне. И в трансплантологии. И на границе. И на войне. И в госзакупках. Нет будущего у Украины. Это конечная.
тут сбу виконало свою роботу,
спіймало ментів-чортів
тобто вийдуть під заставу 50 000 грн.
p.s.Кількість сутенерів "на обліку" приховано під графою"для службового користування"
Может они из ****** там делали леди для Яременков)
права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».