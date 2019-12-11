 Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначив Гончарук, від будь-якого явища хтось виграє, а хтось програє.
"Зміцнення гривні - це добре для громадян України, тому що вони стають багатшими. Кожна гривня, яку людина отримує, вона більше важить", - повідомив він.
Водночас Гончарук вважає, що бізнес недостатньо знижує гривневі ціни на свої товари в Україні. За його словами, це питання Антимонопольного комітету.
"Не кожна подія впливає з сьогодні на завтра, окремі речі, такі як зміцнення гривні, впливає поступово", - повідомив він.
Прем'єр вважає, що від зміцнення національної валюти програють експортери.
"Ми розуміє це негативний вплив і також шукаємо їм можливість знизити негатив від цього явища", - повідомив Гончарук.
"Але ще раз хочу зазначити, що зміцнення гривні - це в тому числі і демонстрація довіри до нашої національної валюти", - повідомив він.
Гончарук висловив сподівання, що українці частіше будуть зберігати заощадження у гривні. "І в цілому для економіки України це дуже добре", - сказав він.
Искусственно завышают курс для более выгодного обмена .Конечно лучше карманы набить долларами и евро!
Якщо він не змінюється багато років. В іншому випадку, незалежно від того чи він росте, чи падає, хтось програє.
Если страна типа Швейцарии которая ничего не производит, то им пофиг на курс.
Вон в Боливии "официально" установлен курс к доллару, но по нему долларов тебе никто не продаст.
Экспорт сча просто загнется.
Заробитчане позабирают свои семьи и отчалят на всегда.
И только казнокрады которые крадут гривну и выводят в доллар подымутся.
Ну и держатели ОВГЗ который это представление и оплатили.
Так и по всей остальной сельхоз продукции и руде.
"Экспорт рабочей силы" это название для лохов. По умному - депопуляция.
Теперь вопрос, что будет с баксом в будущем, когда в стране нет никакого производства, зато цены на выше чем в Германии? Овоща не напоминает с баксом по 8? Что потом было надеюсь рассказывать никому не надо?
Я смотрю просто по зарплате, еще весной мне моей зарплаты хватало, на месяц, сейчас же денег нет за 2 недели до зарплаты. Хотя она у меня даже выросла на 10%.
А если похлопать себя по карману?
Вы ЛИЧНО стали богаче?
а этот падения курса аж на 1 грн чуть не победой объявил)) а амку нам конечно ничем не должен - сам гуляет ;- ))) где хочет )) хочет продался ОПСОСАМ - хочет азерам водафон отдал ))
вот если бы бакс стал 10 - тогда да!!!