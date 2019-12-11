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 Політика України, Економіка
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Все про:валюта (111) гривня (74) Кабмін (3107) ціни (224) Антимонопольний комітет (171) Гончарук_Олексій (356)

 Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук

Зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних моментів для економіки України, ніж негативних.

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, від будь-якого явища хтось виграє, а хтось програє.

"Зміцнення гривні - це добре для громадян України, тому що вони стають багатшими. Кожна гривня, яку людина отримує, вона більше важить", - повідомив він.

Водночас Гончарук вважає, що бізнес недостатньо знижує гривневі ціни на свої товари в Україні. За його словами, це питання Антимонопольного комітету.

"Не кожна подія впливає з сьогодні на завтра, окремі речі, такі як зміцнення гривні, впливає поступово", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук виступив проти емісії гривні: "Я проти того, щоб друкувати гроші"

Прем'єр вважає, що від зміцнення національної валюти програють експортери.

"Ми розуміє це негативний вплив і також шукаємо їм можливість знизити негатив від цього явища", - повідомив Гончарук.

"Але ще раз хочу зазначити, що зміцнення гривні - це в тому числі і демонстрація довіри до нашої національної валюти", - повідомив він.

Гончарук висловив сподівання, що українці частіше будуть зберігати заощадження у гривні. "І в цілому для економіки України це дуже добре", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164768
 
 
 Топ коментарі
 
беда в том, что цены с уровня доллара в 30 грн так никогда и никуда не падали, а на продукты питания еще и выросли! И на коммуналку в связи с долларом да и вообще также стоят дубом или рамтут.
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та этому дятлу не объяснишь,почему при таком раскладе страдает экспортёр - оно деревянное по пояс,но сверху..
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Вообще это действительно плохо! Хорошо что "соевые" в отличии от зебилов немножко дружат с головой и экономикой
Во первых: страдает экспорт - украинские товары становятся менее конкурентно способны и падает объем экспорта
Во вторых: это "укрепление" не связано с ростом объемов производства, а связано с поступлением внешнего спекулятивного капитала для заработка на ценных бумагах. Потом произойдет отток этого капитала и с серьезными процентами. Все участники рынка это знают (что это временное укрепление) поэтому никто цены и не снижает
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При таком курсе можно спокойно слетать в Париж кофейку попить! Спасибо Зе! а на экспортерев мне пересичному глубоко поуй
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потому что ты зебил (аналог дебила) именно поэтому тебе, недоумку, на экспортеров пох... чтоб ты знало, тупоголовое - на экспортерах вся валютная выручка страны держится, да ко всему прочему экспортеры это как правило производящие украинские компании (промышленные и агропромышленные)... И не удивительно, что вот такие зебилы как ты навыбирали стране гнусавое недоразумение ...
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ты наверное ушлепок порохоботский накупил доллар по 36 и сидиш в жопе умничаеш! а когда экспортеры по 8 здавали сидели и не пиз...ли
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"Почему падает курс доллара. Гривна укрепляется, но цены растут" https://www.youtube.com/watch?v=cMPHxlldll8&t=0s
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Хто встановлює курс національної валюти до долара США та Евро? Чому в 2014 курс стрибнув до 40, а потім відкотився до 29, а зараз нижується?. Яка методика визначення курсу грн-дол, грн-євро? Хто приймає рішення по його встановленню і затвердженню? Хто відповідає за валютні спекуляції? А з того що зараз є, то це вигідно тільки продавцям, які реалізовують продукцію імпортерів на внутрішньому ринку. Вони при рості цін заробляють більше і купляють валюти більше. А от це кому не вигідно, то це українським виробникам, які відправляють продукцію на експорт і всім іншим громадянам, особливо тим хто зараз на заробітках, миє унітази в москві, польщі чи ізраілі. Вони там отримують мінімалку і приїжджають сюди, де їх обдирають на курсі і на рості цін. То де ж вигода для громадян України? Я не бачу, а ви?
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Этого Гончарука в пробирке вырастили или его мама стоя родила?
Искусственно завышают курс для более выгодного обмена .Конечно лучше карманы набить долларами и евро!
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Согласен товары из США и Китая для нас стали дешевле, если покупать самому на заграничных торговых площадках, но все остальные товары внутри страны которые завозят или производят местные барыги остались на том же уровне или стали дороже... Уберите все ограничения на покупку товаров за границы и тогда и местным барыгам придется опускать цены !!! тогда реально люди станут богаче!!!
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Ні не стануть, бо тоді більшість не матиме де заробити, те що витрачає на закордонні покупки.
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Це має значення для певної категорії громадян. Хто заробляє у гривні (заробляє нормально) той може поїхати відпочити за кордон. Йому це вигідно. Для тих хто заробляє мало, нічого не змінилось. А ось для українського виробника це колосальна проблема. Особливо аграрії, які провели посівну по курсу 29, а жнива по курсу 25...
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И другие экспортеры, по тому же металлу, хавке, промышленной продукции...
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Найкращий курс - це стабільний курс!
Якщо він не змінюється багато років. В іншому випадку, незалежно від того чи він росте, чи падає, хтось програє.
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в развивающейся экономике , местная валюта должна все время падать . и так есть всегда если только её не поддерживают искуственно , но это уже не рынок
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По законам экономики, найкращий курс - это медленно ослабевающая нац.валюта. Если твоя валюта постепенно ослабевает, то ты можешь больше товара продавать за рубеж, в ущерб конкурентам из других стран. Ето конечно если есть что продавать.
Если страна типа Швейцарии которая ничего не производит, то им пофиг на курс.
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так, але дуже повільно! Це фактично і є стабільність.
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нда . много покупаете долларов , евро ? что так за курс переживаете , вы действительно думаете что низкий курс это хорошо ? год - полтора и настоящие инвесторы уйдут из Украины .уже не большие украинские фирмы которые работали на экспорт прикрыли свою деятельность , точнее не фирмы а чепешники .все работали на украинском сырье , производили продукт и продавали за границу . а суть в том что раньше я что бы заплатить работнику 12 000 обменивал 625 с чем то евро , теперь мне надо потратить 770 евро + сырье , оно не подешевело а стало дороже на сумму разницы в курсе . ((((
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колись совковий рупель бів дорощій за долар, якщо я не помиляюсь
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ни когда такого не было . разве только на бумаге . в 82-85 на черном рынке 5 рублей а в газетах 65 копеек . )))))) 100 финских марок 65 рублей и т.д.покупал , знаю .
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официально - можно на заборе "дрова" написать, но дрова от этого не появятся
Вон в Боливии "официально" установлен курс к доллару, но по нему долларов тебе никто не продаст.
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Никогда совковый рупь не был дороже доллара,потому что за его продажу сажали и даже расстреливали.
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Ксюша не любит математику, у нее с ней не сложилось.
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Такі багаті, що вже потрібно 2х тисячні бумажки друкувати
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У кого есть уши, послушайте, у кого есть мозги, подумайте. Я помню 2008 год, жил я в Раше, не жизнь, зефир, доллар по 6 рублей, зарплата в 1000 долларов, ну так, более менее, а потом дефолт, и жопа полная.
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Через жо..пы проходят на определённых исторических отрезках все страны, но большинство из них, в т.ч. Россия выкарабкиваются и становятся сильнее и богаче. Украина не в этом большинстве.
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зарабитчане разбогатели тоже неплоха чё
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Чи є сенс ЦЕ коментувати ? Ну визнав себе прем'єр некомпетентним ідіотом,що не розуміє елементарних речей ,але хіба це не очікувано ?
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Цікаво, що буде базікати цей самокат, коли гривня обвалиться, після цього штучного надування...
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вони вже якусь "денежну рехформу" готують, тіпа дефолту, мвф дулю з маком тільки ж дає
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Буде казати що це очень выгодно, что оно там еще может базарить. Вместо того чтобы вести нормальную курсовую политику, постоянно выкупая излишек баксов, поддерживая здоровый для страны курс, и понемножку его еще и понижая, на 3% в год. НБУ, вернее не НБУ а Коломойский делает очередную аферу. Результатом как пить дать будет очередная взрывная девальвация, до 40 после отскока, на пике и до 60 будет.
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"она больше весит"____________________может у гончарука "весы" сломаны???? АМК это конечно хорошо, но у нас же типа "рыночная экономика"? может что то в этом "рынке" подправить?????
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Сказочный *******.. Ну да они там все такие. Еще тупее чем азиров. Хотя тот был не дурак.. просто сволочь. Один хрен баксов по этому курсу хрен купишь, а если и купишь то по другому курсу. Отсюда и цены. На отечественные товары в том числе, ибо инфляция. Она никуда не делась и к курсу доллара имеет довольно косвенное отношение. Обьясните этому прохфесору экономики эти простые истины.
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95 квартал для олигархов прямо.
Экспорт сча просто загнется.
Заробитчане позабирают свои семьи и отчалят на всегда.
И только казнокрады которые крадут гривну и выводят в доллар подымутся.
Ну и держатели ОВГЗ который это представление и оплатили.
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вы ж теперь "великая аграрная страна" так ? Картофан почему пропал ? вывезли и продали. Продали за доллары, доллары обменяли на гривну и -5 гривен на долларе.
Так и по всей остальной сельхоз продукции и руде.
"Экспорт рабочей силы" это название для лохов. По умному - депопуляция.
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на якій клаві тикає бачиш, це лайно з динири , воно тільки за пенсїєю сюди в труселях на матні з кармахою їздить, бо маскалі тільки хлебушком з запахом руззькаго міра кормлять
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"С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче" но что-то пошло не так
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Прикольно как порохоботы даже в позитиве умудряются нарыть дерьмо.

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та ну нах, порохоботи все чакаладом обмазували а ти і тобі подібні тим, що зараз дизентерійною зеленою жижею називається, всі шість років, так що присядь пару раз
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Икусственно поддерживая гривню они наносят вред экономике, но поддерживают свой рейтинг у дураков. Дураки смотрят - доллар не растёт, вот хорошо!
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Может наоборот? Петя искусственно занижал гривну, что бы обворовывать украинцев!?
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АМКУ, а як же ринкова, збільшення збору місцевими, як же вони харчеваца будуть ?
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Согласен с Гочаруком на все 100%.Правда есть одно уточнение.Должны быть хорошо оплачиваемые рабочие места,и экспорт должен превышать импорт.Иначе,это мыльный пузырь,который обязательно лопнет.
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Хотя есть исключение,а именно США,где с 1976 года импорт превышает экспорт,и "сумашедший" бюджетный дефицит.
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США действительно исключение, потому что единственная кто экспортирует зеленую резаную бумагу..
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За последние пол года цены практически на все товары выросли на 20-50% некоторые в 2 раза выросли, бакс укрепился.
Теперь вопрос, что будет с баксом в будущем, когда в стране нет никакого производства, зато цены на выше чем в Германии? Овоща не напоминает с баксом по 8? Что потом было надеюсь рассказывать никому не надо?
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А можно примеры того что подорожало, или это просто соевый пердежь ?
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Да практически все подорожало, продукты питания, весь ширпотреб, все услуги. Не подорожал, но и не подешевел, прямой импорт, бензин, техника.
Я смотрю просто по зарплате, еще весной мне моей зарплаты хватало, на месяц, сейчас же денег нет за 2 недели до зарплаты. Хотя она у меня даже выросла на 10%.
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Можно уточнить выражение " практически фффсеее".Что конкретно(газ,свет,мясо,молоко,обувь,одежда,авто,лекарства)?Что?И главное,что на 50%?
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Сайт дать по фабричным китайским курткам гарного качества?Оптмакс называется.Ознакомься сценами.Они тебя "приятно" удивят.
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Теперь становится понятно каким образом у учителей будет зарплата 4 тыс.баксов.
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А если не трындеть в общем и целом?
А если похлопать себя по карману?
Вы ЛИЧНО стали богаче?
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ещё один трусняков - тот 0 приравнял бесконечности и всех полишал субсидий ))
а этот падения курса аж на 1 грн чуть не победой объявил)) а амку нам конечно ничем не должен - сам гуляет ;- ))) где хочет )) хочет продался ОПСОСАМ - хочет азерам водафон отдал ))
вот если бы бакс стал 10 - тогда да!!!
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Порохоботы, я в этом месяце отдохнул в Тайланде на 3 тыс гривны дешевле, чем если бы это сделал при Пете. Так вам будет понятно!?
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Ты что?Как такое может быть?Хотя Пепа на Мальдивах отдыхал бэзкоштовно,т.е. коштовно,но за наш с Вами счет.
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рост цен указывает на ускорение инфляция в Украине ,а ускорение инфляции указывает на ускорение бедности народа...он явно что то курнул
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Рост цен указывает на повышение спросу на товары у украинцев!
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Я например не радуюсь. Во первых - не сезон для укрепления гривны. Во вторых - единственный факт нормального укрепления - рост экономики..ГДЕ??? То есть эти тупые ******** разводят таких же тупых долбодятлов что за них голосовали на " улучшение жизни" . Ну и третий аспект: мало того что бизнес особенно малый и средний из за искусственных манипуляций пойдёт в упадок, так ещё потяряют и украинцы которые по падению уровня жизни который вот вот начался опять даже пролетят на своих скудных накоплениях в 300 долларов которые хочешь -нет - будут менять..Тупая ********* снова танцует на граблях..
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Продукты с Польши возят вагонами. Ибо и цена и качество выше чем у нашего "выробныка". Честный UHT Литр (1000мл) молока 3,2% в Польше 15гр. Наш "выробнык" 900гр сомнительной жирности ниже 23 не продает. Отсюда и надо считать реальный курс гривны ,а не дутый на продаже бумаг заимствования под дутые %%%. Боюсь реальный курс где-то под 30гр
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Ненужно много ума, что бы понять что импорт дешевеет, значит люди становятся богаче потому что у нас почти все импортное. Экспорт дешевеет значит беднеют Ахметов Кломойский, Фирташ.
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