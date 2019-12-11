 Зі зміцненням гривні громадяни України стають багатшими, а питання зниження цін - компетенція АМКУ, - Гончарук

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, від будь-якого явища хтось виграє, а хтось програє.

"Зміцнення гривні - це добре для громадян України, тому що вони стають багатшими. Кожна гривня, яку людина отримує, вона більше важить", - повідомив він.

Водночас Гончарук вважає, що бізнес недостатньо знижує гривневі ціни на свої товари в Україні. За його словами, це питання Антимонопольного комітету.

"Не кожна подія впливає з сьогодні на завтра, окремі речі, такі як зміцнення гривні, впливає поступово", - повідомив він.

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Прем'єр вважає, що від зміцнення національної валюти програють експортери.

"Ми розуміє це негативний вплив і також шукаємо їм можливість знизити негатив від цього явища", - повідомив Гончарук.

"Але ще раз хочу зазначити, що зміцнення гривні - це в тому числі і демонстрація довіри до нашої національної валюти", - повідомив він.

Гончарук висловив сподівання, що українці частіше будуть зберігати заощадження у гривні. "І в цілому для економіки України це дуже добре", - сказав він.