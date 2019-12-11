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 Політика України, Здоров'я
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Все про:охорона здоров'я (156) медицина (804) медсестра (11) Зоряна Скалецька (55)

 2020 рік буде оголошено роком медсестринства, - Скалецька

В Україні 2020 рік оголошено роком медсестринства.

Про це під час засідання лауреатів "Ордена Святого Пантелеймона" заявила міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступний рік буде оголошений роком медсестринства. Оскільки ця тема понад 20 років не розвивалась і не мала стратегічного бачення - що ми хочемо, як ми хочемо це розвивати, що нам потрібно, щоб підтримати. Я сподіваюсь, що наступний рік буде не просто оголошений, а й будуть ухвалені рішення, які допоможуть, можливо, розвивати лікарні медсестринського догляду, можливо, мати розуміння як ми хочемо вести підготовку медсестер", - заявила міністерка.

Скалецька нагадала, що на наступний рік Державним бюджетом України на охорону здоров'я виділено 113 млрд грн, що на 20 млрд грн перевищує бюджет попереднього року. "72 млрд грн йдуть відразу безпосередньо на надання медичної допомоги, плюс є окремо фінансування заходів державних, окремо є закупівля, наприклад, ангіографів чи то машин "швидкої", тобто насправді є комплементарність. Плюс 30% від субвенції, котра приходить в область, доплачує місцева влада чи то доплатами по закладах, чи різними програмами", - повідомила Скалецька, додавши, що коштів завжди не вистачає, але головна задача МОЗ на 2020 рік - показати, що навіть при цих коштах, за умови пріоритетного фінансування інфарктів, інсультів, пологів і неонатальної допомоги, галузь зможе показати більшу ефективність в зменшенні інвалідизації та збереженні життя людей.

Читайте також: У МОЗ багато людей, на яких не можна покластися, - Скалецька

Відповідаючи на питання щодо збільшення фінансування галузі до рівня 5% від ВВП, міністерка зазначила: "Чи дійдемо ми наступного року до 5% ВВП, як прописано в законі? Не впевнена, скоріше ні, але зростання, динаміка вона буде. Наступний рік є багато в чому складним по наших зовнішніх боргах, але ті розрахунки, про які ми можемо сьогодні говорити, дають нам можливість рятувати більше життів навіть при цій сумі".

Вона також висловила переконання, що страхові компанії у наступному році будуть більш інтенсивно працювати на ринку медичних послуг.

Скалецька повідомила, що спільно з міністеркою фінансів України Оксаною Маркаровою дійшли згоди, що рівень фінансування охорони здоров'я в Держбюджеті буде поступово збільшуватись, і після витрат на армію медична сфера посяде друге місце серед урядових пріоритетів.

Також Скалецька повідомила, що у 2020 році міністерство визначиться з моделлю медичного страхування. "Наступного року буде відповідь на запитання про модель медичного страхування, котра може бути доповненням до програми медичних гарантій, що з наступного року стартує. Це теж додаткові кошти в лікарню, в охорону здоров'я", - повідомила міністерка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164766
 
 
 Топ коментарі
 
Сцуко, год медсестринства, Вы серьезно? Паноптикум какой-то!
А 2021 год санитарства??! 2022 -год протезиста?! Что блеать за совковые Годы? Реформы продолжай юрыздка имбецильная!
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в 2020 теперь медсестры будут учительскую зарплату в 4000баксов получать?
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лишь бы не "Год ритуальных услуг"!
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Об этом во время заседания лауреатов "Ордена Святого Пантелеймона" заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, Источник: https://censor.net.ua/n3164766\\\\\\\\\\\\\\

и это хватает - держи ногу, моли боха, а мы отпилим тебе челюстью

еще попов пригласите.
мудозвоны, надо реформировать..... о б*же ну да, реформировать надо....
и взять кредит - непременно 2020 год будет объявлен годом медсестринства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7594
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Эта Скалецкая не говорит о годе здоровья, а о годе медсестринства. Чушь какая-то. О страховой медицине молчит. Сказала что инфаркты, инсульты, роды и неонатология будет бесплатной. А онкобольные с дорогущим лечением пусть подыхают без него, так как оно не вошло в бесплатное. А онкология в Украине зашкаливает. А скорые помощи приезжают на вызова через 2 часа и не укомплектованность скорых и больниц ужасная. А у Скалецкой все ОК.
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ну то ясно. я раз иду себе и "скорая"("буханка") стоит, так вот - там тупо нету ни-че-го.
и поэтому все потуги "реформирования", когда в то же МОЗ надо миллиарды евро вложить(и взять персонал с Японии) - воспринимаю как и это должно быть - р.а.с.п.и.л.

Супрун может и добрая была, но **** ты сделаешь в белой шубке, когда тя в болото угораздило...
б*же, прям как поэт высрал написал то
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Оснащение скорых еще с СССР - это нищета и жах. Сотрудники безмозглые, антисанитария, машины разбитые. Но... хотя бы приезжали вовремя и отвозили в больницы нуждающихся.
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ну та ясно. зубы тоже "лечили".... но медицина в концлагере Гулага отличается от санчасти корабля сша - который имел каюту для, вы не поверите.... "чистки зубов"(морячков то)

я не знаю, но совок любить могут только мазохисты(это не говорится еще о молодеже, которая наслушалась воплей бабушек)
мрак короче.
Европа не примет, так как - заменять провода, трубы, делать чет с "хрущевками", делать дороги...... там выйдет триллионы+"откаты". жаль что раньше этого не понял.(бросается делать паспорт)
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Когда будет год медбратинства ? Очень переживаем за своё здоровье 1-го января . 2020 год будет объявлен годом медсестринства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3315
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Делать нечего людям.Зарплату лучше прибавьте.
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посмотри.те на машины возле больниц..... ну да - первым делом надо им зарплатку(на сигареты как раз выйдет)
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Кстати, я на месте той шо была ..... Супрун, нахохотался бы славно. там надо, условно, 150 млрд.(не гривен), а ей подают(как пудельку) - 15млрд. гривен..... Супрун - уважаю, выносливо не смеять через каждые две минуты, это хотя бы самообладание на высоком уровне
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*****, год медсестринства, Вы серьезно? Паноптикум какой-то!
А 2021 год санитарства??! 2022 -год протезиста?! Что блеать за совковые Годы? Реформы продолжай юрыздка имбецильная!
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в 2020 теперь медсестры будут учительскую зарплату в 4000баксов получать?
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Ні. Їх оптимузують. Уже попередили. До червня лише у нас в АЗПСМ із шести медсестер лишать одну.
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Судя по всему это последний год, когда у нас еще будут медсестры. А потом наверно уволят всех и сразу 2020 рік буде оголошено роком медсестринства, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2641
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Вау! Будуть оптимізовувати кількість медсестер?
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І медсестрам нарешті підвищать зарплату аж до 4200 грн, зараз у них 3500 грн. А міністр юстиції Малюська каже, якщо його зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, то "надовго мене не вистачить". https://24tv.ua/yakshho_zarplata_ne_pidnimetsya_hocha_b_do_80_tisyach_nadovgo_mene_ne_vistachit__ministr_malyuska_n1246819

2020 год будет объявлен годом медсестринства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1416
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