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 Політика України
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Все про:закон (788) Зеленський (3790) спирт (152)

 Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Закон, яким скасовується монопольне право державного Укрспирту на виробництво спирту, повернувся у ВР з підписом президента Володимира Зеленського.

Така інформація з'явилася в картці акта на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державною монополії на виробництво спирту.

Документ передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

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Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, які мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення систем відеоспостереження є підставою для відмови у видачі ліцензії або її відкликання, зазначається в документі.

Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Крім того, законопроєктом передбачається до 1 липня 2021 року заборону введення в експлуатацію нових об'єктів виробництва спирту і вводиться зобов'язання на цей період про збереження робочих місць в розмірі 70% штату на приватизованих підприємствах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164765
 
 
 Топ коментарі
 
Найс..государство теряет последние стабильно прибыльные сектора которые всегда приносили хороший доход в бюджет. Дайте угадаю... бородатая бабушка теперь сама откроет спиртовый заводик???
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теперь...))) а когда ее не бадяжили?
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Правильне рішення ! Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта - Цензор.НЕТ 6836
Наступний крок - знищення монополії крупник лікеро-горілчаних виробників !
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Ватник это у вас на Рашке монополия на водяру? В Украине нет такой монополии, и никогда не было. Конкуренция между поизводителями дикая...потому кстати и крутят рекламу всякого бухла с утра до ночи. Спалилась мокшань .
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щоб була гарна горілка, її треба виробляти самотушки.
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Ты её самотужки не очистишь нормально. А самогон с сивушными маслами такое себе удовольствие..
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Самогон можна пити тільки під свіжину, квашені огірки і не більше 300 гр.
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Моя бабушка активированным углем очищает как-то. Очень хорошая. У меня ее бизнесмены просили продать.Давали в два раза больше чем за самую дорогую водку.Но я не продаю ,хорошее ))
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є багато технологічних варіантів очищення: від активованого вугілля до виморожування.
Вся інфа доступна в інеті))
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Та так и делаем. Чачу из винограда. Крепкая,прозрачная.Единственно - не пъянит, а бодрит. ))
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Ничего не виднимается. Отличная штука. Правда 300 грамм я никогда не пил. Очень крепкая. Ты и 100 граммм такой как у меня не выпьешь.
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оооо! респект!
тільки можна трохи Вас виправити: чача виробляється після того, як від вина залишається жом, тобто внаслідок вторинного зброжування.
А от водка - з перегравшого вінограду, тобто з молодого вина.
Ще дуже добре виходить з вишні, черешні, навіть зі смородини.
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Найс..государство теряет последние стабильно прибыльные сектора которые всегда приносили хороший доход в бюджет. Дайте угадаю... бородатая бабушка теперь сама откроет спиртовый заводик???
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кацап , а ти хіба не читав Бутусова всі ці роки , де він писав про постійну збитковість Укрспирту ? ..)))
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100%, его делают в каждом пригороде, гаражи, сараи.
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"а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины"
.Источник: https://censor.net.ua/n3164765
Быстро строятся 400 спиртовых заводиков, 400 стадионов подождут...
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Это правильно, таких монополий нет нигде, с этим надо бороться.
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Нужно вообще разрешить производить спиртное кому-попало, без лицензий.
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но с условием - иметь своего врача-нарколога и знакомого копача ))))
ибо такого наварят ))))
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Врач - лишний.
За год станем самой непьющей страной!
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не...ну если ставиь себе такие цели и видеть такие перспективы...
то таки да! лишний... тогда два копача))))
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...горілка в Україні буде,настоянкой з глоду / зі синтетичного спирту,виробництва КНР,бо "дешевий"/,яку так ********** "брати"-з-за "парєбріка"...
...
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монополия государств на спирт -- это не для слабоумных, впрочем как и энергетика и газ
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Сборище дегенератов, вместо того, чтобы навести порядок на спиртзаводах, пересажать директоров, налоговиков, посты которых есть на каждом спиртзаводе и т.д., решили отдать "убыточную" отрасль. Ждем резкого роста цен на спиртное и спиртосодержащие лекарства, а также параллельного ухудшения качества продукции.
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Молодец, давно пора было сломать эту совкоую систему
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