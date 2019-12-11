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 Політика України, Події
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Все про:ВР (5375) бійка (471) Богданець Андрій (3) Кравчук Євгенія (12)

 Після бійки в Раді нардепа Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Народний депутат фракції "Слуга народу" Андрій Богданець госпіталізований після бійки під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань агрополітики.

Про це на своїй сторінці в Facebook заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні", - повідомила вона.

"Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів при обговоренні та ухваленні державних рішень, в тому числі і передовсім - із застосуванням сили. Ми нікому не дозволимо в неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України", - заявила вона, коментуючи подію.

Читайте також: Напад на нардепа Богданця - свідома провокація проросійських і таких, що називають себе патріотичними, політсил, - заява "Слуги народу"

Нагадаємо, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між Богданцем і членами Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Конфлікт виник через розгляд поправок до закону про ринок сільгоспземель, "свободівці" мали намір домогтися зняття з розгляду законопроєкту.

У парламентській фракції "Слуга народу" інцидент називають нападом на парламентарія і розцінюють як провокацію.

Після бійки в Раді нардепа Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку, - заступниця голови фракції Слуга народу Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164762
 
   
 Топ коментарі
 
Люди недовольны пророссийской позицией прислуги урода, в чем проблема?
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тєрпіла пішов відомою стежкою: сперше треба на лікарню та довести, що були травми.
ця "прислуга" точно не воїни.
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Я прошу прощения. Есть ещё ХАВАЛКА... Тудой едят ...
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Класний стьоб... депутат від Слуги народу і струс мозку.
Це як баба Жуля та політична цнотливість...
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КВН від партії "Трускавецькі Інтенсиви" витісняє "Скотів" із прайм тайму!
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После драки в Раде нардеп Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга

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Сотрясением чего?
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У слуг это невозможно по причине отсутствия объекта сотрясения
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Депутати навчились симулювати у футболістів
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Макс Бужанский в опасности. Поймать могут...
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По данным социологов, на досрочных выборах те партии, члены которых ни разу не били слуг народа, в Раду не попадут. Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7958
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Что то по богданцу не видно,что его отп...ли. Зубы все, бланша нет....и в больничку слег...хилый однако пошел депутат . .. чуть что,сразу на койку..нет- в койку.... Богданця госпіталізовано з підозрою на струс мозку після бійки в Раді, - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9464
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во падлюкакакая хочет на хулиганку раскрутить ,только во время обследывания оказалось что мосха нет , высох мосх.
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....Мсье, на бульваре Капуцинов, проститутки дерутся с ***********!
Дежурный продолжает чистить ногти: - Ну и как там наши?
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"Свобода" себя дискредитировала в глазах жителей Украины, потому У них такой низкий рейтинг, ВОТ они пытаются самоутвердится.
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Как хорошо, что рейтинг слуги урода зашкаливает. То-то все радуются, что слугу урода от...ли.
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