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 Суспільство
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Все про:грип (172) Мінздоров'я (1015) статистика (226)

 За тиждень в Україні 173 тис. осіб захворіли на грип та ГРВІ, - МОЗ

За минулий тиждень, 2-8 грудня, в Україні на грип та ГРВІ захворіли 173 365 осіб, з них 69,3% - діти.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності склав 453,4 на 100 тис. населення, що на 4,9% менше епідемічного порогу по Україні.

Також 24 випадки серед пацієнтів грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 19 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження 15 зразків матеріалів хворих на ГПЗ отримано 2 позитивні результати: визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 і B.

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"У країні зафіксовано спорадичне (епізодичне, - Ред.) географічне поширення грипу. У більшості регіонів України минулого тижня активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні. А у Вінницькій, Донецькій і Чернівецькій областях зафіксовано низьку епідемічна активність", - зазначають у МОЗ .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164757
 
 
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И что ту такого..
В апреле этого года 73% населения заболели острой формой зебилизма
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якiй жах
а 24 вiдсотка свинячiм грипом
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Когда-то ну оч давно, тогда моя бабуля, услыхав, что я промёрз в ноги и вечером начала побаливать голова, поняла, что происходит и впервые дала мне простую ацетилксалициловую кислоту. С тех пор, сколько бы я не колесил по стране в мороз и слякоть по командировкам, никогда не болел более одного вечера всякими этими простудно-гриппозными болячками. Уже несколько десятилетий. Важно именно в первый же вечер как вы поняли, что появились первые симптомы, принять разжевав таблетку и запить.
Не понимаю! Ацетилка в дефиците, что ли? Ну или сейчас Мефеноминовая кислота (на сердце меньше влияет, в сравнении).
Что блин за проблема мирового масштаба?!!
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