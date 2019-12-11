 За тиждень в Україні 173 тис. осіб захворіли на грип та ГРВІ, - МОЗ

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності склав 453,4 на 100 тис. населення, що на 4,9% менше епідемічного порогу по Україні.

Також 24 випадки серед пацієнтів грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 19 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. За результатами лабораторного дослідження 15 зразків матеріалів хворих на ГПЗ отримано 2 позитивні результати: визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 і B.

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"У країні зафіксовано спорадичне (епізодичне, - Ред.) географічне поширення грипу. У більшості регіонів України минулого тижня активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні. А у Вінницькій, Донецькій і Чернівецькій областях зафіксовано низьку епідемічна активність", - зазначають у МОЗ .