 Директорку згорілого одеського коледжу Кочергу відправили під домашній арешт

Про це повідомляє "Думская" в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Жінці поки інкримінують лише службову недбалість з тяжкими наслідками - це до 5 років позбавлення волі. Після отримання результатів експертиз їй можуть оголосити про підозру ще й за 270 ст. КК - порушення правил пожежної безпеки. До 8 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.
Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.
Случай автохамства произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов на ул. Троицкой в Одессе. Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел.
Таким образом он заблокировал проезд, и к месту трагедии не могли проехать пожарные машины.
Спасатели намеревались вызвать эвакуатор, но нардеп успел прибежать к месту инцидента и уехать.
7 грудня о 11:11 ·
5 грудня, з-під завалів згорілої будівлі дістали тіло викладача інформатики Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 43-річної Ганни Бортюк.
Врятовані студенти розповіли, що Ганна Леонідівна виводила дітей з палаючого будинку, потім поверталася і виводила знову.
Дякуємо за врятовані дитячі життя, на жаль, ціною свого власного.
Вічна пам'ять!
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