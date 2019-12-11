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 Події, Суспільство
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Все про:Одеса (2234) пожежа (1938) домашній арешт (55) Кочерга Любов (1)

 Директорку згорілого одеського коледжу Кочергу відправили під домашній арешт

Київський районний суд Одеси відправив директорку згорілого одеського коледжу економіки і права Любов Кочергу під цілодобовий домашній арешт з обов'язковим носінням електронного браслета.

Про це повідомляє "Думская" в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Жінці поки інкримінують лише службову недбалість з тяжкими наслідками - це до 5 років позбавлення волі. Після отримання результатів експертиз їй можуть оголосити про підозру ще й за 270 ст. КК - порушення правил пожежної безпеки. До 8 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

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Директорку згорілого одеського коледжу Кочергу відправили під домашній арешт 01

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

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За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164755
 
 
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В 2017-м сгорел лагерь "Виктория" . Можно было сделать выводы ? Мне жаль эту женщину . Она сама себе подписала приговор .
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик" из студии "Квартал 95", днем 9 декабря временно заблокировал работы по расчистке здания сгоревшего одесского колледжа и поиску пропавших людей под завалами.
Случай автохамства произошел напротив въезда на территорию расчистки завалов на ул. Троицкой в Одессе. Нардеп бросил свой элитный внедорожник Toyota прямо посреди перекрестка и ушел.
Таким образом он заблокировал проезд, и к месту трагедии не могли проехать пожарные машины.
Спасатели намеревались вызвать эвакуатор, но нардеп успел прибежать к месту инцидента и уехать.
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Юзик - он просто юзик . Вам никогда не кидалась под колёса собака ?
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Собаки помогают искать людей под завалами, а Юзик мешает собакам искать людей под завалами.
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О Юзике очень положительно отзывались общие знакомые. Его считали единственным порядочным сотрудником квартала. Оказалось что это не так. Просто раньше у него не было соблазна проявить свою гниль. Благодаря вхождению во власть она хлынула из него грязным потоком...
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Один мой знакомый, довольно богатый человек, как-то сказал: "Деньги не портят человека, они его проверяют".
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а в китае нач. местного мчс, члены комиссии, завхоз и директор были бы расстрелены
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За массовую гибель людей нужно посадить этого Кочергу надолго и посадить Гройсмана за мораторий на проверки противопожарной безопасности и посадить "слуг народа" за неотмену этого моратория и мизерные штрафы за нарушения. Все виновны.
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Гаряча Калина
7 грудня о 11:11 ·

5 грудня, з-під завалів згорілої будівлі дістали тіло викладача інформатики Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 43-річної Ганни Бортюк.

Врятовані студенти розповіли, що Ганна Леонідівна виводила дітей з палаючого будинку, потім поверталася і виводила знову.

Дякуємо за врятовані дитячі життя, на жаль, ціною свого власного.
Вічна пам'ять!

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