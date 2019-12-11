 Антикорупційний суд переніс підготовче засідання у справі Розенблата-Полякова на 4 лютого через неявку обвинувачених

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"11 грудня 2019 року у Вищому антикорупційному суді не відбулось заплановане підготовче судове засідання у справі про обвинувачення 6 осіб, у тому числі двох народних депутатів України 8 скликання, причетних до одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Зважаючи, що до суду не з’явилися двоє обвинувачених, зокрема помічниця колишнього депутата, колегією суддів прийнято рішення про відкладення засідання на 4 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, в т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ затримало охоронця нардепа Розенблата із сумкою, де було $ 200 тисяч. Депутат назвав це "провокацією". На прес-конференції голова НАБУ Ситник заявив:"Подання на зняття недоторканності з Розенблата і Полякова готове". Також він зазначив, щоНАБУ і САП оголосили про підозру 3 депутатам, 2 охоронцям нардепів і 1 помічникові в одержанні $ 300 тис. хабара.

11 липня Верховна Рада надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які є фігурантами справи щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії видобувати бурштин в Україні.

Як відомо, 18 липня суд призначив Розенблату заставу в 7 млн грн, а також зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, без дозволу не виїжджати з Києва та Житомира, не змінювати місця проживання без повідомлення правоохоронних органів, прибувати на виклики правоохоронних органів, утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи.

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Нардеп Максим Поляков підозрюється в отриманні за посередництва помічниці 7500 $ хабара за внесення змін до законодавства в інтересах бурштинового бізнесу. За рішенням суду, Поляков вніс 304 тис. грн застави, а також зобов'язаний здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Як відомо, Поляков не здав паспорт і відмовився носити браслет, у зв'язку з чим прокуратура порушує клопотання про стягнення застави на користь держави.



Крім того, підозрюваною у справі є помічниця депутата Тетяна Любонько. Вона вийшла із СІЗО під заставу в 160 тис. грн.

За інформацією НАБУ, загальна сума хабарів за зміни законів в інтересах бурштинового бізнесу становила 311 тис. доларів.



Максим Поляков звернувся до першого заступника Комітету з питань регламенту та організації діяльності Верховної Ради Павла Пинзеника із заявою, у якій повідомляє про "обурливі результати досудового розслідування в кримінальному провадженні", у рамках якого 11 липня 2017 Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності . Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відкрив справу проти детективів Національного антикорупційного бюро України за фальсифікацію у справі народного депутата Максима Полякова.