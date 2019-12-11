EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  562  16
Матеріали за темою:
Все про:Поляков (124) Розенблат (144) Антикорупційний суд (511)

 Антикорупційний суд переніс підготовче засідання у справі Розенблата-Полякова на 4 лютого через неявку обвинувачених

Вищий антикорупційний суд переніс підготовче засідання у справі про звинувачення шести осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні, на 4 лютого 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"11 грудня 2019 року у Вищому антикорупційному суді не відбулось заплановане підготовче судове засідання у справі про обвинувачення 6 осіб, у тому числі двох народних депутатів України 8 скликання, причетних до одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Зважаючи, що до суду не з’явилися двоє обвинувачених, зокрема помічниця колишнього депутата, колегією суддів прийнято рішення про відкладення засідання на 4 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Апеляційний суд направив справу Розенблата-Полякова з Голосіївського в Печерський райсуд Києва

Антикорупційний суд переніс підготовче засідання у справі Розенблата-Полякова на 4 лютого через неявку обвинувачених 01

Як повідомлялося, в т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ затримало охоронця нардепа Розенблата із сумкою, де було $ 200 тисяч. Депутат назвав це "провокацією". На прес-конференції голова НАБУ Ситник заявив:"Подання на зняття недоторканності з Розенблата і Полякова готове". Також він зазначив, щоНАБУ і САП оголосили про підозру 3 депутатам, 2 охоронцям нардепів і 1 помічникові в одержанні $ 300 тис. хабара.

11 липня Верховна Рада надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата, які є фігурантами справи щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії видобувати бурштин в Україні.

Як відомо, 18 липня суд призначив Розенблату заставу в 7 млн грн, а також зобов'язав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, без дозволу не виїжджати з Києва та Житомира, не змінювати місця проживання без повідомлення правоохоронних органів, прибувати на виклики правоохоронних органів, утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи.

Також читайте: Двоє обвинувачених у "бурштиновій справі" Розенблата-Полякова вдруге поспіль не з'явилися в суд: засідання перенесли на 6 березня, - САП

Нардеп Максим Поляков підозрюється в отриманні за посередництва помічниці 7500 $ хабара за внесення змін до законодавства в інтересах бурштинового бізнесу. За рішенням суду, Поляков вніс 304 тис. грн застави, а також зобов'язаний здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Як відомо, Поляков не здав паспорт і відмовився носити браслет, у зв'язку з чим прокуратура порушує клопотання про стягнення застави на користь держави.

Крім того, підозрюваною у справі є помічниця депутата Тетяна Любонько. Вона вийшла із СІЗО під заставу в 160 тис. грн.

За інформацією НАБУ, загальна сума хабарів за зміни законів в інтересах бурштинового бізнесу становила 311 тис. доларів.

Максим Поляков звернувся до першого заступника Комітету з питань регламенту та організації діяльності Верховної Ради Павла Пинзеника із заявою, у якій повідомляє про "обурливі результати досудового розслідування в кримінальному провадженні", у рамках якого 11 липня 2017 Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності . Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відкрив справу проти детективів Національного антикорупційного бюро України за фальсифікацію у справі народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164754
 
 
 Топ коментарі
 
И шо теперь они месяцами на суд не будут являться пока срок исковой давности не истечёт

Доставляйте принудительно
 показати весь коментар
 
По УВАЖИТЕЛЬНОЙ причине, а вот какая УВАЖИТЕЛЬНАЯ, хотелось бы знать.
 показати весь коментар
 
Ну вот и нахрена он нужен, такой суд? Что Пещерский так же перенести не мог?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И шо теперь они месяцами на суд не будут являться пока срок исковой давности не истечёт

Доставляйте принудительно
 показати весь коментар
 
 
у сваЄво_на_100%_прокурора нєт полномочій. Антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле Розенблата-Полякова на 4 февраля из-за неявки обвиняемых - Цензор.НЕТ 945
 показати весь коментар
 
да, такая она селяви..., а вы думали кто и для кого писал УПК Украины...
 показати весь коментар
 
Пишут что в суд «по уважительной причине» не явились двое подозреваемых
Оформили себе больничные наверное

Похоже этот антикоррупционный суд такая же фикция как и все прошлые 5 лет борьбы с коррупцией
 показати весь коментар
 
Грипують? Обмотуємо стрейч плівкою щоб нікого не заразили - і в морг суд Антикорупційний суд переніс підготовче засідання у справі Розенблата-Полякова на 4 лютого через неявку обвинувачених - Цензор.НЕТ 181
 показати весь коментар
 
По УВАЖИТЕЛЬНОЙ причине, а вот какая УВАЖИТЕЛЬНАЯ, хотелось бы знать.
 показати весь коментар
 
 
Таких утырков нужно брать на живца с заглотом! Антикоррупционный суд перенес подготовительное заседание в деле Розенблата-Полякова на 4 февраля из-за неявки обвиняемых - Цензор.НЕТ 6630
 показати весь коментар
 
Ну вот и нахрена он нужен, такой суд? Что Пещерский так же перенести не мог?
 показати весь коментар
 
 
Уже с командой коломойского договорились эти два очаровательных джентльмена. Конечно с такими фейсами они в черной (воровской) тюремной робе более органично смотрятся, но Украине их ждет Бриони в обозримом будущем, а там глядишь и депутатский значок запыленный напялят и медальку какую нибудь за трудовые подвиги.
 показати весь коментар
 
ніколи їм по судах таскатись, понавидумували блін всяких судів
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору