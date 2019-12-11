 ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ФСБ РФ
Так, ФСБ РФ заявила, що припинила діяльність ніби прихильника "Правого сектора", який за її інформацією готував терористичний акт біля будівлі органів місцевого самоврядування м. Мурманська з використанням саморобного вибухового пристрою.
"10 грудня 2019 року в м. Мурманську при вилученні зі схованки саморобного вибухового пристрою великої потужності затриманий громадянин Росії, 1983 р.н.", - сказано в повідомленні.
Слідчими органами стосовно нього порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Російської Федерації - приготування до терористичного акту.
- Вы хотели сказать "Мурманска"?
- Нет.
пусть боятся !
Дела запоребриком очень плохи, раз шаман из Якутии второй раз идет из Кремля нечисть изгонять (шамана уже повязали). Не армия огромная, а просто шаман.
И не отбивать с боями, а просто изгонять, как бесов золотушных, сопливых.
Авторитет власти запоребриком падает, вот и поднимают, как могут.
Но на фоне грядущего еще одного поднятия пенсионного возраста мышебратьям ("по просьбам трудящихся"), мышебратьям как то стало не до "биндер".
Старший лейтенант ФСБ Нариков - в роли «правосека из Мурманска». Все хорошо получилось, вот только визитки Яроша для большей достоверности достать нигде не удалось. А такой классный план был.
надо было написать сторонника европейской солидарности
а чего отрицать
яж не глупый
они повсюду
возможно и за стенкой у которой щас сижу
так шо делись инфой, или просто так перднув?
Парни не бойтесь его!!!! Все равно поймают !!!
примітивне лайно
Бомбили или нет - не важно.
Это фото до теракта или после?!)))))))))))
На фото масса тому доказательств...
Наш правосек хотел лишить мурманчан этой скрепы?
Тогда...СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!))))
с тараканами...
Did Mitya
@Did_Mitya
Зедібіли... тут ваша бубочка Моніка, - домовилася з ****** про бізнес на крові. Кажете цукерки "Рошен" продаються на расіі? Вас звичайно не цікавить, що ваша бубочка торгує своєю хрипкою пикою, в кожній хаті лаптестану?
До Бубочки питань немає?