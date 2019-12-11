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 Події, За кордоном
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Все про:затримання (3082) ФСБ (770) Правий сектор (185)

 ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську

ФСБ Росії заявила про затримання громадянина РФ, нібито прихильника "Правого сектора", який за їхньою інформацією збирався влаштувати теракт у Мурманську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ФСБ РФ

Так, ФСБ РФ заявила, що припинила діяльність ніби прихильника "Правого сектора", який за її інформацією готував терористичний акт біля будівлі органів місцевого самоврядування м. Мурманська з використанням саморобного вибухового пристрою.

"10 грудня 2019 року в м. Мурманську при вилученні зі схованки саморобного вибухового пристрою великої потужності затриманий громадянин Росії, 1983 р.н.", - сказано в повідомленні.

Слідчими органами стосовно нього порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Російської Федерації - приготування до терористичного акту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164750
 
 
 Топ коментарі
 
- Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который по заданию «Правого сектора» готовил взрыв в здании администрации Мухосранска.
- Вы хотели сказать "Мурманска"?
- Нет.
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Лякалки для ватної наволочі.
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- Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который по заданию «Правого сектора» готовил взрыв в здании администрации Мухосранска.
- Вы хотели сказать "Мурманска"?
- Нет.
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а чому не в Еврейской автономной области России и е затрымалы какого Еврея от Слуги Народа???? ФСБ не успевает обновлять Методички вот в каком то ролике вчера был задан сакраментальный вопрос- если Путин и ********* боролись с фашизмом и бандеровцами с 2014 года оправдвая свою агрессию анексию и оккупацию...то с кем они борятся с мая 2019 года, когда власть в стране захапали евреи??? И разве могут евреии быть фашистами и бандеровцами какой то нонсенс и рельно вопрос по делу...так с кем и против кого продолжают бороться ********* во главе с Ху..лом???!!!
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🤣 Не ставте таких запитань. Бо у кацапів будуть в бухати мізки і рватися шаблони. Заляпають ватою всю підораху.
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З світовим сіонізмом. "У верблюда два горба потому что жизнь борьба" - їм без боротьби ну ніяк! А то ще вата почне думати...
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Думати під час похмілля боляче і заважає вставанню з колін!
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В путинской россии лайкнуть чужой коммент, где ругают их царя, это уже теракт.
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призрак бродит по России, призрак ПРАВОСЕКА ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 3921

пусть боятся !
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Сами создали т.н. "правый сектор" и сами же задерживают этих никчем
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пуйло ловит невиновных,чтоб шмаркле вместе с рудковским обменять на преступников
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Може просто для підтримання градусу свого кацапського бидла в тонусі. А насправді там взагалі могло нічого не бути. Або якогось вбивцю "маскують" під ПС.
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А также для поднятия авторитета властей.
Дела запоребриком очень плохи, раз шаман из Якутии второй раз идет из Кремля нечисть изгонять (шамана уже повязали). Не армия огромная, а просто шаман.
И не отбивать с боями, а просто изгонять, как бесов золотушных, сопливых.
Авторитет власти запоребриком падает, вот и поднимают, как могут.
Но на фоне грядущего еще одного поднятия пенсионного возраста мышебратьям ("по просьбам трудящихся"), мышебратьям как то стало не до "биндер".
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Для выявления кацапских троллей на сайте разрешено называть ***** путиным.
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так не стесняйся ,свинопсинка,попробуй назвать,если тебе разрешили - хотя ты уже сподобился)
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ну вы зачем то мне про кацапских троллей написали...
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На московії відсьогодні входить у обіг слово Hublot.
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щупальца хунты - они везде, да им бог здоровья.
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Классный мультфильм. ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который собирался устроить теракт в Мурманске - Цензор.НЕТ 2621 Правый сектор в Заполярье ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который собирался устроить теракт в Мурманске - Цензор.НЕТ 2621
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так вроде сезон мухоморов закончился.... ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который собирался устроить теракт в Мурманске - Цензор.НЕТ 4181
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я думаю, что боярышник такого эффекта не даст, та и привыкшие они к нему
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фсбешнки перед Новым годом решили новые звания получить и побухать на премию. Денег нет, вот и решили дело по быстрому состряпать на бомжа какого-то местного.
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Пацан попался на тривиальний кгбєшний развод...
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Из твитера:
Старший лейтенант ФСБ Нариков - в роли «правосека из Мурманска». Все хорошо получилось, вот только визитки Яроша для большей достоверности достать нигде не удалось. А такой классный план был.
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орки даже не в знают шо правый сектор у нас уже не моден
надо было написать сторонника европейской солидарности
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шо таке кбму?
а чего отрицать
яж не глупый
они повсюду
возможно и за стенкой у которой щас сижу ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 3477
так шо делись инфой, или просто так перднув?
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А что, в ватном рейхе ГУГЛ уже забанен? Ты погугли, ватан, погугли.
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харашо, шо фысыбишныки не видели жовто блакытный герб мурманска ))
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Задержали какого-то местного психа и заодно решили его в ПС окунуть на всякий случай. Умные, я не могу.
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Унылое представление для спятившего старого автобусного пердуна.
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А на Путина ФСБ ничего не нарыло?!!!! Уж там можно поработать!!!!!
Парни не бойтесь его!!!! Все равно поймают !!!
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своих ватников пусть гноят это духовная скрепа которой на федерашке дифецит
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це щоб пов'язати Україну з тероризмом
примітивне лайно
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наконецта раздуплились что вместо кокса лучше подбросить визитку Яроша а кокс самим сожрать!
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Вот этот вот светоч скрепной цивилизации хотел взорвать злобный правосек, несомненно по заказу кровожадных американских империалистов. Правда у меня такое впечатление, что там все уже взорвано до него.
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Это так со 2-й мировой.
Бомбили или нет - не важно.
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Самая легкая работа в мире. Никуда не надо ехать, ничего не надо взрывать. Просто несешь эту фотку в Госдеп в качестве подтверждения и получаешь свои кровавые американские баксы.
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Пардон...
Это фото до теракта или после?!)))))))))))
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На Раисе принято и скрепно выбрасывать пакеты с мусором из окон...
На фото масса тому доказательств...
Наш правосек хотел лишить мурманчан этой скрепы?
Тогда...СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!))))
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Но хит...это конечно ХОЛОДИЛЬНИК))))
с тараканами...
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О за поребриком тоже имитация бурной деятельности
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щитаю нада дополнить УК рэфии статьей "за мысли об теракте...", тады фсб разгуляется, всех можна посадить..., ну или через одного...
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Did Mitya

@Did_Mitya


Зедібіли... тут ваша бубочка Моніка, - домовилася з ****** про бізнес на крові. Кажете цукерки "Рошен" продаються на расіі? Вас звичайно не цікавить, що ваша бубочка торгує своєю хрипкою пикою, в кожній хаті лаптестану?

До Бубочки питань немає?
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Беслан,Норд-Ост и не взорвавшийся дом в Рязани,анекдот для плешивого окурка
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Візитка Яроша рванула- тепер порве сотні запорєбрєкових пердаків!.. ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 1977
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Сині шльопки, термос, візитку Яроша знайшли? Ну хоча б обладнання зварювальника? Чи може піндоську методичку "Як положить кран на адмірала кузю"? Нє? Тоді підстава! ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 1984
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Вообще-то конечно , печалька. ФСБ у нас все взрывает и поджигает. А мы типа, добрые. Я не верю,что без государства,могут быть диверсии.Это ложь.А диверсии должны быть.И это наше главное оружие - точить врага изнутри. Но это должно быть с закосом как помощь угнетенным нациям. Типа Чечни,Татарстана и прочих недовольных.Нужно разжигать межнациональную рознь. Межрелигиозную. Подло ? А не подло делать тоже самое и говорить,ихтамнет ?
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Про який "закос під помощь угнетьонним народам йде мова"? Вони і є "угнєтьонниє народи".
ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 5813
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В лєсу раздавался топор правосєка:

ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 9747

ФСБ заявила про затримання прихильника "Правого сектора", який нібито збирався влаштувати теракт у Мурманську - Цензор.НЕТ 2469
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Зутін набирає нову партію заручників, щоби вове зє була причина вілводити війська ще дальше...
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Набирають, терміново набирають нових заручників
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